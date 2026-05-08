Разходите за гориво на авиокомпаниите от IAG ще се увеличат с 2 милиарда евро

8 Май, 2026 21:37 382 1

Причината е енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

International Airlines Group (IAG), която включва British Airways, Aer Lingus и Iberia, ще увеличи разходите си за реактивно гориво с 2 млрд. EUR поради енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Според изявление на IAG, конфликтът ще има „значително въздействие“ върху бизнеса на групата тази година и ще се отрази негативно на печалбите ѝ.

Въпреки това, според Луис Галего, ръководител на авиационния холдинг, силата на веригата за доставки и запасите от гориво на IAG ѝ позволяват да „снабдява пазарите през цялото лято“. „Ситуацията днес е по-скоро свързана с цената на горивото, отколкото с неговата наличност“, добави Галего.

Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. Според ирански официални лица 3375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха преговори в Исламабад, но двете страни не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Стрина урсулина утре да грабва тубите и да ходи на парада в москва да се моли за керосин

    21:44 08.05.2026