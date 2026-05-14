Бум на търсенето на злато в Индия

В Индия от началото на седмицата населението се втурна да купува златни бижута поради опасения от пълна забрана за продажбата им, съобщава The Economic Times.
Златните бижута са много търсени сред индийците като сватбени подаръци преди традиционните сватбени сезони в страната през юни - август и декември. Бързината възникна, наред с други неща, поради опасенията на потребителите относно по-високи мита върху вноса на злато и възможно увеличение на данъка върху стоките и услугите от сегашното ниво от 3%. Изкупуването на златни бижута на едро и дребно достигна „ниво на паника“ през последните два дни, каза Сурендра Мехта, национален секретар на Индийската асоциация на производителите на злато и бижута.
Продажбите на бижута се увеличиха с до 20%, след като индийският премиер Нарендра Моди в края на миналата седмица призова гражданите да се въздържат от закупуване на злато за една година, за да запазят чуждестранна валута, за да смекчат икономическото въздействие на войната в Близкия изток.
Индия остава един от най-големите вносители на злато в света. Почти цялото вътрешно търсене се покрива от външни доставки. Златото в страната се купува като запас от стойност, за тържества, особено сватби, и като инвестиция.
Общата прогнозна стойност на златото в индийските домакинства към януари достигна 445 трилиона рупии (4,7 трлн. USD), което е около 125% от БВП на южноазиатската република. На фона на нарастващите световни цени на благородния метал над 1,4 милиарда индийци инвестират активно в злато и прехвърлят финансовите си спестявания във физически активи. В резултат на това текущата стойност на златния фонд на индийците в началото на календарната 2026 г. беше само малко по-ниска от пазарната капитализация на 30-те най-големи индийски компании, регистрирани на фондовата борса в Бомбай, която възлиза на 460 трилиона рупии (4,8 трлн. USD).
Според статистиката на Световния съвет по златото (WGC) в края на 2025 г. инвестициите на финансови фондове и индийското население в закупуване на златни кюлчета и монети са се увеличили с 20% на годишна база до 91,6 тона и възлизат на 10 милиарда долара. Търсенето на инвестиции в Индия достигна 40% от общото обращение на златото, което беше най-високото ниво в историята.
УдоМача
И те направили точно обратното... Циганска им работа...
И сме най бедни в ЕС.
хаха
Златото е единствения актив, който си държи постоянна цена от хилядолетия- в Рим заплата на легионер е била Х злато, хляб Х злато, днес в злато заплата и хляб са същите. Хартиените пари просто се обезценяват. Затова и преди отпадането на златния стандарт инфлацията е била като цяло със столетия 0. Имало е пикове на цени във война и след това връщане до тези от преди кризата. Еврото, примерно, в момента е на около 10% от стойността си в началото, когато е въведено- в края на 1990те с 100 000 си имал за дом, кола и да живееш 1-2 години, сега жилище забрави в сметката- то е над 400-500 000 в голям град в Западна Европа.
хаха
До коментар #1 от "УдоМача":Не, усетили са се, че явно идва криза и искат да се подсигурят по същия начин, по който Националната банка през Моди, с призива да не купуват злато иска да задържи цената ниска, за да си набави резерви. А и са много напреднали с цифрова валута и хората се боят, че до година няма да могат да купят никога злато, защото ще е забранено като кеша.
много сериозен илитерат си
До коментар #3 от "хаха":В Римската империя заплащането е било в сребро, не в злато! Защото монетите на империята са били сребърни. Така че информацията ти е като за селския хоремаг.
"Имотити" нямат такова поскъпване в евро в Западна Европа каквото ти си представяш. Има статистика виж я.
Дори в долари няма такова поскъпване, а долара спадна доста.
Ако правиш аналогия с роднтие цени 90-те и сега, това е неумно. Да вадиш изводи от нашият микроскопичен антипазар за световните тенденции е меко казано лаишко.
А и родното поскъпване на имоти вече се охлади и върви към стагнация.
Чакай да ти поскъпне къра на село.
Ида панически да го купувам :)))
И последно - в исторически план супер скъпите ценни метали вървят в корелация с ниски цени на имоти. Има си и статистика средна къщав АМеирка за унции злато. ВИж и нея.
То какво ли не трябва да видиш? Кръгла нула си :))))
Навремето
сребро
До коментар #5 от "много сериозен илитерат си":Но пък инвестирането в сребро е отлична защита срещу инфлация и обезценяване! Не случайно доста банки за първи път започват да натрупват сребърни резерви !
