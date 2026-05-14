Бум на търсенето на злато в Индия

В Индия от началото на седмицата населението се втурна да купува златни бижута поради опасения от пълна забрана за продажбата им, съобщава The Economic Times.

Златните бижута са много търсени сред индийците като сватбени подаръци преди традиционните сватбени сезони в страната през юни - август и декември. Бързината възникна, наред с други неща, поради опасенията на потребителите относно по-високи мита върху вноса на злато и възможно увеличение на данъка върху стоките и услугите от сегашното ниво от 3%. Изкупуването на златни бижута на едро и дребно достигна „ниво на паника“ през последните два дни, каза Сурендра Мехта, национален секретар на Индийската асоциация на производителите на злато и бижута.

Продажбите на бижута се увеличиха с до 20%, след като индийският премиер Нарендра Моди в края на миналата седмица призова гражданите да се въздържат от закупуване на злато за една година, за да запазят чуждестранна валута, за да смекчат икономическото въздействие на войната в Близкия изток.

Индия остава един от най-големите вносители на злато в света. Почти цялото вътрешно търсене се покрива от външни доставки. Златото в страната се купува като запас от стойност, за тържества, особено сватби, и като инвестиция.

Общата прогнозна стойност на златото в индийските домакинства към януари достигна 445 трилиона рупии (4,7 трлн. USD), което е около 125% от БВП на южноазиатската република. На фона на нарастващите световни цени на благородния метал над 1,4 милиарда индийци инвестират активно в злато и прехвърлят финансовите си спестявания във физически активи. В резултат на това текущата стойност на златния фонд на индийците в началото на календарната 2026 г. беше само малко по-ниска от пазарната капитализация на 30-те най-големи индийски компании, регистрирани на фондовата борса в Бомбай, която възлиза на 460 трилиона рупии (4,8 трлн. USD).

Според статистиката на Световния съвет по златото (WGC) в края на 2025 г. инвестициите на финансови фондове и индийското население в закупуване на златни кюлчета и монети са се увеличили с 20% на годишна база до 91,6 тона и възлизат на 10 милиарда долара. Търсенето на инвестиции в Индия достигна 40% от общото обращение на златото, което беше най-високото ниво в историята.