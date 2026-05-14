Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Бум на търсенето на злато в Индия

Бум на търсенето на злато в Индия

14 Май, 2026 14:41 983 7

  • индия-
  • злато-
  • търговия-
  • забрана-
  • търсене

Причината е възможна забрана за търговията му

Бум на търсенето на злато в Индия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Индия от началото на седмицата населението се втурна да купува златни бижута поради опасения от пълна забрана за продажбата им, съобщава The Economic Times.

Златните бижута са много търсени сред индийците като сватбени подаръци преди традиционните сватбени сезони в страната през юни - август и декември. Бързината възникна, наред с други неща, поради опасенията на потребителите относно по-високи мита върху вноса на злато и възможно увеличение на данъка върху стоките и услугите от сегашното ниво от 3%. Изкупуването на златни бижута на едро и дребно достигна „ниво на паника“ през последните два дни, каза Сурендра Мехта, национален секретар на Индийската асоциация на производителите на злато и бижута.

Продажбите на бижута се увеличиха с до 20%, след като индийският премиер Нарендра Моди в края на миналата седмица призова гражданите да се въздържат от закупуване на злато за една година, за да запазят чуждестранна валута, за да смекчат икономическото въздействие на войната в Близкия изток.

Индия остава един от най-големите вносители на злато в света. Почти цялото вътрешно търсене се покрива от външни доставки. Златото в страната се купува като запас от стойност, за тържества, особено сватби, и като инвестиция.

Общата прогнозна стойност на златото в индийските домакинства към януари достигна 445 трилиона рупии (4,7 трлн. USD), което е около 125% от БВП на южноазиатската република. На фона на нарастващите световни цени на благородния метал над 1,4 милиарда индийци инвестират активно в злато и прехвърлят финансовите си спестявания във физически активи. В резултат на това текущата стойност на златния фонд на индийците в началото на календарната 2026 г. беше само малко по-ниска от пазарната капитализация на 30-те най-големи индийски компании, регистрирани на фондовата борса в Бомбай, която възлиза на 460 трилиона рупии (4,8 трлн. USD).

Според статистиката на Световния съвет по златото (WGC) в края на 2025 г. инвестициите на финансови фондове и индийското население в закупуване на златни кюлчета и монети са се увеличили с 20% на годишна база до 91,6 тона и възлизат на 10 милиарда долара. Търсенето на инвестиции в Индия достигна 40% от общото обращение на златото, което беше най-високото ниво в историята.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    5 3 Отговор
    "Продажбите на бижута се увеличиха с до 20%, след като индийският премиер Нарендра Моди в края на миналата седмица призова гражданите да се въздържат от закупуване на злато за една година"

    И те направили точно обратното... Циганска им работа...

    Коментиран от #4

    14:47 14.05.2026

  • 2 И сме най бедни в ЕС.

    12 0 Отговор
    България: Страната е сред челните позиции в рамките на ЕС с добив от порядъка на около 10 тона годишно, основно от рудниците Челопеч и Ада тепе.

    14:50 14.05.2026

  • 3 хаха

    3 2 Отговор
    Индийците по-скоро са силно впечатлени от "предимствата" на банковите спестявания и плащания, кражбите от банкови сметки и карти и т.н. и искат да си осигурят твърда валута преди да се забрани кеша. Там доста активно се работи за цифровизация на всички плащания и вече имат държавни цифрови портфейли(които често се обират). Бижутата са набутване заради огромната надценка за труд, но пък не всеки има достъп до инвестиционно злато. Скоро и в ЕС ще има подобна паника за злато, имоти, земи. При висока инфлация държането на пари, особено при почти 0 лихва, не е никак добро решение- днес с 50000 купуваш кола, утре са едно отиване на кръчма.
    Златото е единствения актив, който си държи постоянна цена от хилядолетия- в Рим заплата на легионер е била Х злато, хляб Х злато, днес в злато заплата и хляб са същите. Хартиените пари просто се обезценяват. Затова и преди отпадането на златния стандарт инфлацията е била като цяло със столетия 0. Имало е пикове на цени във война и след това връщане до тези от преди кризата. Еврото, примерно, в момента е на около 10% от стойността си в началото, когато е въведено- в края на 1990те с 100 000 си имал за дом, кола и да живееш 1-2 години, сега жилище забрави в сметката- то е над 400-500 000 в голям град в Западна Европа.

    Коментиран от #5

    15:24 14.05.2026

  • 4 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "УдоМача":

    Не, усетили са се, че явно идва криза и искат да се подсигурят по същия начин, по който Националната банка през Моди, с призива да не купуват злато иска да задържи цената ниска, за да си набави резерви. А и са много напреднали с цифрова валута и хората се боят, че до година няма да могат да купят никога злато, защото ще е забранено като кеша.

    15:26 14.05.2026

  • 5 много сериозен илитерат си

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    В Римската империя заплащането е било в сребро, не в злато! Защото монетите на империята са били сребърни. Така че информацията ти е като за селския хоремаг.
    "Имотити" нямат такова поскъпване в евро в Западна Европа каквото ти си представяш. Има статистика виж я.
    Дори в долари няма такова поскъпване, а долара спадна доста.
    Ако правиш аналогия с роднтие цени 90-те и сега, това е неумно. Да вадиш изводи от нашият микроскопичен антипазар за световните тенденции е меко казано лаишко.
    А и родното поскъпване на имоти вече се охлади и върви към стагнация.

    Чакай да ти поскъпне къра на село.
    Ида панически да го купувам :)))

    И последно - в исторически план супер скъпите ценни метали вървят в корелация с ниски цени на имоти. Има си и статистика средна къщав АМеирка за унции злато. ВИж и нея.
    То какво ли не трябва да видиш? Кръгла нула си :))))

    Коментиран от #7

    15:53 14.05.2026

  • 6 Навремето

    2 0 Отговор
    Ердоган по същия начин увещаваше патриотите турци да не купуват долари и злато а да държат лири. Това беше преди 5 години. Оттогава доларът се качи с 437% спрямо лирата, а златото де качи със 149% спрямо долара. Смятайте колко са се прецакали "патриотите" дето са послушали Ердоган . Сега и Моди се опитва да направи същото, и ако не успее с патриотизъм направо ще блокира търговията със злато и валута. Затова в момента индийската рупия се срива.

    16:25 14.05.2026

  • 7 сребро

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "много сериозен илитерат си":

    Но пък инвестирането в сребро е отлична защита срещу инфлация и обезценяване! Не случайно доста банки за първи път започват да натрупват сребърни резерви !

    16:44 14.05.2026