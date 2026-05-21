Нидерландия предупреди за корупционни рискове при финансирането на Украйна

Нидерландия може да се сблъска със случаи на корупция и неоправдано увеличение на цените при предоставяне на военна помощ на Украйна, според доклад на Сметната камара.

В него се отбелязва, че Украйна „продължава да се сблъсква с корупция“. Следователно съществува риск средствата, отпуснати от Нидерландия, „не винаги да достигат до предназначените си получатели“.

Според одиторите, спешните доставки на оръжие до Киев често принуждават Министерството на отбраната да сключва договори с единствен източник без търг. Според Камарата тази практика може да доведе до неоправдано увеличение на цените.

Министерството посочи и съвместните обществени поръчки между Нидерландия и нейните съюзници като риск. То уточни, че в такъв случай Сметната камара не може да одитира разходите.

По-рано нидерландското Министерство на отбраната съобщи, че страната е доставила на Киев оръжия и военна техника на стойност над 5 млрд. EUR през 2025 г. То отбеляза, че увеличението на доставките се дължи на намаляването на военната подкрепа на САЩ за Киев. Нидерландия, от своя страна, продължи да доставя системи за противовъздушна отбрана, артилерия, боеприпаси и бойни машини, както и да участва в обучението на украински военни. Нидерландското правителство вече е отделило 3 млрд. EUR военна помощ за Украйна за 2026 г.