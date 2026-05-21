Нидерландия предупреди за корупционни рискове при финансирането на Украйна

21 Май, 2026 13:43 769 11

Спешните доставки на оръжие до Киев често принуждават Министерството на отбраната да сключва договори с единствен източник без търг

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландия може да се сблъска със случаи на корупция и неоправдано увеличение на цените при предоставяне на военна помощ на Украйна, според доклад на Сметната камара.

В него се отбелязва, че Украйна „продължава да се сблъсква с корупция“. Следователно съществува риск средствата, отпуснати от Нидерландия, „не винаги да достигат до предназначените си получатели“.

Според одиторите, спешните доставки на оръжие до Киев често принуждават Министерството на отбраната да сключва договори с единствен източник без търг. Според Камарата тази практика може да доведе до неоправдано увеличение на цените.

Министерството посочи и съвместните обществени поръчки между Нидерландия и нейните съюзници като риск. То уточни, че в такъв случай Сметната камара не може да одитира разходите.

По-рано нидерландското Министерство на отбраната съобщи, че страната е доставила на Киев оръжия и военна техника на стойност над 5 млрд. EUR през 2025 г. То отбеляза, че увеличението на доставките се дължи на намаляването на военната подкрепа на САЩ за Киев. Нидерландия, от своя страна, продължи да доставя системи за противовъздушна отбрана, артилерия, боеприпаси и бойни машини, както и да участва в обучението на украински военни. Нидерландското правителство вече е отделило 3 млрд. EUR военна помощ за Украйна за 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напротив

    11 0 Отговор
    Парите ще стигнат точно по предназначение към съответните нидерландски чиновници.

    13:46 21.05.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    10 0 Отговор
    А, добър ден! 🤣🤣🤣

    13:46 21.05.2026

  • 3 Майко мила

    9 0 Отговор
    С тази военна помощ войната никога янма да спре. Спрете военната помощ и войната спира, вв ъкрайна ще загуби някаква си тъеритория, какво от това, но ще спечели войната- а именно няма да бисолизират и мират напразно хора.

    13:47 21.05.2026

  • 4 НомераЛен

    8 0 Отговор
    Норамлен човек бил 3 пъти турсит в Украйна. Още на първия ден ти е ясно, че там корупцията си е начин на живот - затова 95% от хората, на които обясняват че си струва там да се дават пари дори не разбират колко е логично да ес крадат тези пари - еин Блек рок само знае защо държавни пари се прехвърлят в негови сметки - уж заради войната.... а по веригата вьсички щатни ЕС мисирки квакат ли квакат.

    13:49 21.05.2026

  • 5 Дориана

    11 0 Отговор
    Сега ли разбраха, че Украйна е е корумпирана държава, която има за цел войната да продължава за да могат да присвоят колкото се може повече пари от ЕС. Целта им е да вкарат и Европа във война., а такива като Мерц, Урсула и Макрон играят ролята на изпълнители докато вкарат собствените си народи във война и икономически срив.

    13:55 21.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Стига бе... мигър има само риск от корупция по цялата верига.
    Сакън да не си мислите, че реално се перат много пари ;)

    14:11 21.05.2026

  • 7 Ма как така ве?

    4 0 Отговор
    Нали украинчетата са херувимчета, войни на доброто и светлината. Как така ще са корумпирани? Не гледайте златните тоалетни, те са само позлатени

    14:43 21.05.2026

  • 8 Перо

    4 0 Отговор
    Пълнят каца без дъно, в най-корумпираната държава в света!

    14:44 21.05.2026

  • 9 Тома

    1 0 Отговор
    Най хубавото е за зеле и ко.че тези милиарди са безотчетни.

    14:54 21.05.2026

  • 10 За размисъл

    1 0 Отговор
    Нидерландия каза много повече и с много по-остър тон. Не разбирам защо го замазвате, след кат хората четат не само български медии.

    14:56 21.05.2026

  • 11 Ддд

    0 0 Отговор
    Само Нидерландия не знае за корупцията в Ооосрайна. Хихи

    15:02 21.05.2026