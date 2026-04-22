В столицата на Казахстан започна Регионалната екологична среща на върха 2026

Инициатор за провеждането на екологичен форум от такъв мащаб бе президентът Касъм-Жомарт Токаев по време на 78-ата сесия на Общото събрание на ООН през 2023 г. Две години по-късно държавният глава отново се върна към тази тема, отбелязвайки, че 2024 г. е станала най-горещата в историята на човечеството и ако не се положат усилия за решаването на тези проблеми, в близко бъдеще не само централноазиатският регион, но и целият свят може да се сблъска с недостиг на вода и глад.

През 2025 г. инициативата за провеждане на срещата на върха получи по-нататъшно развитие – в рамките на Международния форум Астана и откриването на Регионалния център на ООН за Целите за устойчиво развитие за Централна Азия и Афганистан.

Основната характеристика на срещата е участието на лидерите на държавите, което подчертава високото ниво и значимостта на обсъжданите екологични и климатични въпроси.

В навечерието на събитието в столицата на Казахстан пристигнаха президентът на Таджикистан Емомали Рахмон, президентът на Армения Ваагн Хачатурян, президентът на Киргизстан Садър Жапаров и президентът на Туркменистан Сердар Бердъмухамедов. Вчера към тях се присъединиха президентът на Грузия Михаил Кавелашвили, министър-председателят на Азербайджан Али Асадов и президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

Общо се очаква пристигането на официални делегации от 15 държави – Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларус, Италия, Германия, Грузия, Камбоджа, Китай, Монголия, Русия, Сърбия, Словакия, Хърватия, Япония, което позволява платформата на RES да се използва за провеждане на поредица от двустранни преговори по широк спектър от въпроси.

Основната цел на събитието е разработването на практически решения за преодоляване на екологичните и климатичните предизвикателства пред региона и света.

Работата на форума ще започне с пленарно заседание с участието на държавните глави и ръководителите на международни организации. Преди началото на събитието участниците си направиха обща паметна снимка.

Съдържателната част на срещата е изградена около осем приоритетни направления:

подкрепа за климатичния преход;

адаптация и икономическа устойчивост към екологични и природни рискове;

продоволствена сигурност и екосистема на региона;

устойчиво управление на природните ресурси;

борба със замърсяването на атмосферния въздух и управление на отпадъците;

механизми за постигане на екологичните амбиции;

справедлив и инклузивен преход;

екологични и цифрови компетенции.

Програмата на RES включва 58 събития, от които 17 на високо равнище, 4 регионални сесии за Централна Азия и 37 тематични срещи под формата на кръгли маси, конференции и семинари.

В програмата са планирани и консултации за създаването на Международна организация по водите в структурата на ООН. Очаква се участие на ръководители на ведомствата по водите на държавите членки на ООН, агенции, изпълняващи водния мандат на ООН, както и изследователски институти.

Сред заключителните документи следва да се отбележи съвместната декларация на държавните глави на Централна Азия „Екологична солидарност на Централна Азия“, отразяваща политическата воля за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на екологично устойчивото развитие, както и Регионалната програма за действие с агенциите на ООН (2026-2030 г.).

Общо в рамките на RES се планира подписването на 51 документа, сред които 13 меморандума, 16 съвместни изявления, споразумения и декларации, 16 регионални и национални инициативи, както и 6 инвестиционни проекта.