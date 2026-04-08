Новини
Бизнес »
Половината държави са увеличили разходите си за отбрана

8 Април, 2026 16:47 603 3

  • мвф-
  • бюджет-
  • отбрана-
  • разходи-
  • държави-
  • усвояване

Данните са за периода 2020-2024 години

Половината държави са увеличили разходите си за отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Половината от страните в света са увеличили разходите си за отбрана през 2020-2024 г. Тези данни са представени в аналитичната глава на доклада на Международния валутен фонд (МВФ) „Световни икономически перспективи“, представен във Вашингтон.

Експертите отбелязват, че броят на конфликтите в световен мащаб се е увеличил значително от средата на 2010-те години, „достигайки нива, невиждани от Втората световна война насам“. „Тази промяна накара страните да преосмислят приоритетите си за разходи за отбрана. В резултат на това 50% от страните по света са увеличили разходите си за отбрана между 2020 и 2024 г., а близо 40% са отделяли повече от 2% от БВП за отбрана до 2024 г., в сравнение с 27% през 2018 г.“, отбелязва докладът. Междувременно, продажбите на оръжие от 100-те най-големи производители в света „са се удвоили през последните две десетилетия“, добавя се в доклада.

В доклада се отбелязва, че „се очаква тези цифри да продължат да нарастват, тъй като страните членки на НАТО се ангажираха през юни 2025 г. да увеличат годишните си бюджети за отбрана и сигурност до 5% от БВП до 2035 г.“ Експертите смятат, че „действителното и прогнозираното увеличение на разходите за отбрана е свързано със значителни макроикономически компромиси, особено в контекста на продължаващия растеж на публичния дълг и нарастващия натиск върху фискалните разходи“.

Експертите на фонда отбелязват, че увеличените разходи за отбрана „може да допринесат за икономическия растеж в средносрочен план чрез натрупване на капитал и повишена производителност“. От друга страна, това заплашва да подкопае фискалната устойчивост, тъй като „средно скокът в разходите за отбрана е последван от увеличение на бюджетния дефицит с приблизително 2,6 процентни пункта от БВП и увеличение на публичния дълг спрямо БВП с приблизително 7 процентни пункта за три години“.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми да

    1 0 Отговор
    Шубето е голем страх!

    17:44 08.04.2026

  • 2 Българин

    0 0 Отговор
    България трябва да запише в Конституцията си, че избира да няма армия. Сигурността ни ще се гарантира от най-силния в региона. Който иска, да ходи да се бие с него!

    18:55 08.04.2026

  • 3 пак този

    0 0 Отговор
    Единственият начин за отбрана е ядреното оръжие! Държави с ядрени ракети никой не напада!

    19:46 08.04.2026