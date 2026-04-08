Половината държави са увеличили разходите си за отбрана

Половината от страните в света са увеличили разходите си за отбрана през 2020-2024 г. Тези данни са представени в аналитичната глава на доклада на Международния валутен фонд (МВФ) „Световни икономически перспективи“, представен във Вашингтон.

Експертите отбелязват, че броят на конфликтите в световен мащаб се е увеличил значително от средата на 2010-те години, „достигайки нива, невиждани от Втората световна война насам“. „Тази промяна накара страните да преосмислят приоритетите си за разходи за отбрана. В резултат на това 50% от страните по света са увеличили разходите си за отбрана между 2020 и 2024 г., а близо 40% са отделяли повече от 2% от БВП за отбрана до 2024 г., в сравнение с 27% през 2018 г.“, отбелязва докладът. Междувременно, продажбите на оръжие от 100-те най-големи производители в света „са се удвоили през последните две десетилетия“, добавя се в доклада.

В доклада се отбелязва, че „се очаква тези цифри да продължат да нарастват, тъй като страните членки на НАТО се ангажираха през юни 2025 г. да увеличат годишните си бюджети за отбрана и сигурност до 5% от БВП до 2035 г.“ Експертите смятат, че „действителното и прогнозираното увеличение на разходите за отбрана е свързано със значителни макроикономически компромиси, особено в контекста на продължаващия растеж на публичния дълг и нарастващия натиск върху фискалните разходи“.

Експертите на фонда отбелязват, че увеличените разходи за отбрана „може да допринесат за икономическия растеж в средносрочен план чрез натрупване на капитал и повишена производителност“. От друга страна, това заплашва да подкопае фискалната устойчивост, тъй като „средно скокът в разходите за отбрана е последван от увеличение на бюджетния дефицит с приблизително 2,6 процентни пункта от БВП и увеличение на публичния дълг спрямо БВП с приблизително 7 процентни пункта за три години“.