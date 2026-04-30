Новини
Бизнес »
Литва ще закупи втора батерия за MLRS HIMARS от Lockheed Martin

30 Април, 2026 13:51 615 7

Стойността на сделката е 280 милиона евро

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Литва подписа договор със САЩ за доставка на балтийската република на втора батарея за MLRS HIMARS, съобщи литовското министерство на отбраната.

"За 280 млн. EUR купуваме втора батерия HIMARS. По-рано закупената първа батерия трябва да пристигне в Литва тази година. По този начин ние инвестираме в бъдещето на отбраната на страната, в възпирането и укрепването на отбранителните способности заедно със съюзниците от източния фланг на НАТО", каза министърът на отбраната Робертас Каунас, цитиран в изявлението.

Пакетът включва стартови платформи, различни по вид и характеристики ракети, оборудване за контрол и комуникация, както и обучение на бойни екипажи.

През 2022 г. Вилнюс подписа първото споразумение с производителя на MLRS HIMARS Lockheed Martin за закупуване на тези системи за 495 милиона долара. Сключен е втори договор със същия доставчик.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Втора

    11 0 Отговор
    Батерия или батарея?

    Коментиран от #3, #4

    13:54 30.04.2026

  • 2 дядото

    8 1 Отговор
    интересно "голямата и богата" литва от къде "копае" толкова пари за въоръжаване срещу русия

    13:54 30.04.2026

  • 3 Да, да

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Втора":

    Няма смисъл! Не са стигнали този урок по английски.

    13:55 30.04.2026

  • 4 Георги

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Втора":

    това е заради екоглупостите на урсулището. Даже химарс е на батерии вече.

    14:00 30.04.2026

  • 5 хихи

    5 1 Отговор
    Пари на вятъра.

    14:03 30.04.2026

  • 6 любопитен

    5 1 Отговор
    А колко минути живот им дават на тия вундервафета при евентуален сблъсък с Русия?

    14:13 30.04.2026

  • 7 Гугълтранслейт

    1 0 Отговор
    Някоя "батерия" дюрасел, няма ли да купят?

    14:27 30.04.2026