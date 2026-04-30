Литва ще закупи втора батерия за MLRS HIMARS от Lockheed Martin

Литва подписа договор със САЩ за доставка на балтийската република на втора батарея за MLRS HIMARS, съобщи литовското министерство на отбраната.

"За 280 млн. EUR купуваме втора батерия HIMARS. По-рано закупената първа батерия трябва да пристигне в Литва тази година. По този начин ние инвестираме в бъдещето на отбраната на страната, в възпирането и укрепването на отбранителните способности заедно със съюзниците от източния фланг на НАТО", каза министърът на отбраната Робертас Каунас, цитиран в изявлението.

Пакетът включва стартови платформи, различни по вид и характеристики ракети, оборудване за контрол и комуникация, както и обучение на бойни екипажи.

През 2022 г. Вилнюс подписа първото споразумение с производителя на MLRS HIMARS Lockheed Martin за закупуване на тези системи за 495 милиона долара. Сключен е втори договор със същия доставчик.