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Украйна може да изхарчи част от европейския заем за покупка на китайски дронове
  Тема: Украйна

Украйна може да изхарчи част от европейския заем за покупка на китайски дронове

15 Юли, 2026 15:11 582 19

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Решението на ЕК подчертава продължаващия дефицит на капацитет в отбранителната промишленост на ЕС

Украйна може да изхарчи част от европейския заем за покупка на китайски дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) разреши на Украйна да похарчи част от заема си от ЕС за закупуване на компоненти за дронове, произведени в Китай, съобщи The Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Това е първият транш от 5,9 млрд. EUR като част от заем за отбрана от 60 млрд. EUR. Киев може да използва тези пари за закупуване на оръжия, по-голямата част от които се произвеждат от компании от ЕС, Канада или Обединеното кралство. Други съюзнически страни от ЕС могат да се присъединят към схемата, като подпишат споразумение за партньорство с Брюксел. Делът на компании от други страни не трябва да надвишава 35%.

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Изключения от тези правила са предвидени в случаите, когато военните продукти, необходими на Киев, нямат еквиваленти в одобрения списък на страните или не се произвеждат в достатъчни количества от тях. Украинските власти поискаха от Европейската комисия да позволи част от 5,9 милиарда евро да бъдат изразходвани за закупуване на определени компоненти за произведени в Китай безпилотни летателни апарати. Европейската комисия и украинското Министерство на отбраната не отговориха на искането на вестника за коментар.

Както отбелязва вестникът, решението на ЕК подчертава продължаващия дефицит на капацитет в отбранителната промишленост на ЕС, въпреки усилията за укрепване на индустриалната база на Европа чрез увеличаване на доставките на оръжие за Украйна.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    11 2 Отговор
    А след това може част от китайските дронове да ги врътне за бЕло.

    15:13 15.07.2026

  • 2 оня с коня

    4 9 Отговор
    имат си парички, харчат си ги както си искат

    ние като нямаме само ще ревем по форумите

    Коментиран от #3

    15:15 15.07.2026

  • 3 Феникс

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Това са твойте парички бе драги ми смехурко!

    15:17 15.07.2026

  • 4 Дзак

    0 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    15:19 15.07.2026

  • 5 име

    3 1 Отговор
    Е, кво от това? ЕССР от 20г години си харчи парите за китайски солари, от скоро и за китайски батерии, автобуси на батерии. Брюксел прецаква европейските производители на какво ли не и се заменя с китайски внос. Колкото до дроновете, и без това, от как е почнало денацифицирането, всички купуват от Китай елементи и части. В началото бандерите се опитаха да мрънкат, че Китай снабдява Русия с части за дронове, но им обясниха, че ограничения в продажбата ще засегнат и тях и си замълчаха.

    15:19 15.07.2026

  • 6 Госあ

    4 1 Отговор
    Да видим дали ще се случи. Бай дъ уей, нали укрите били специалистите по дронове, ве ? ха ха ха ха

    15:22 15.07.2026

  • 7 Мишел

    4 1 Отговор
    От година Китай забрани закупуването на китайски дронове от Украйна и нейните съюзници.

    Коментиран от #11

    15:22 15.07.2026

  • 8 Аз съм веган

    1 3 Отговор
    Китайците ще дадат дронове само ако не удрят с тях по Сибир. Все пак там вече е китайски протекторат

    15:22 15.07.2026

  • 9 Гост

    1 1 Отговор
    Ще ги похарчи за златни тоалетни...

    15:23 15.07.2026

  • 10 Госあ

    2 0 Отговор
    Зелката от много време се подмазва, но не го пускат в Забранения град 😆

    Коментиран от #18

    15:24 15.07.2026

  • 11 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Ще опита през Тему 😆

    15:26 15.07.2026

  • 12 Китайски може

    1 1 Отговор
    Пу и думичка няма да каже на Си🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    15:28 15.07.2026

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор
    Заради тоя нашмъркан кръволок зельо, вече никъде във и около Пекин не мога да си ползвам дрона…

    15:31 15.07.2026

  • 14 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Китайски може":

    Глупак

    Коментиран от #17, #19

    15:35 15.07.2026

  • 15 Констатация

    0 0 Отговор
    """""Украйна може да изхарчи част от европейския заем за покупка на китайски дронове...."""""" ------ Бруте, и ти ли??? - ))))))))))))))

    15:47 15.07.2026

  • 16 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Франция заплаши малкият Пуслер, че ще го убият, ако ескалира и то се сви у бункерчето.

    15:47 15.07.2026

  • 17 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ХаХа":

    Франция заплаши мъника Пуслер, че ще го убият, ако ескалира войната в Украйна и то се сви у бункерчето.

    15:48 15.07.2026

  • 18 до Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Госあ":

    "Парите не миришат!" - император Веспасиан. -))))))))))

    15:52 15.07.2026

  • 19 Приятно ми е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ХаХа":

    Аз пък съм умник.

    16:09 15.07.2026