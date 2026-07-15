Украйна може да изхарчи част от европейския заем за покупка на китайски дронове

Европейската комисия (ЕК) разреши на Украйна да похарчи част от заема си от ЕС за закупуване на компоненти за дронове, произведени в Китай, съобщи The Financial Times, позовавайки се на свои източници.
Това е първият транш от 5,9 млрд. EUR като част от заем за отбрана от 60 млрд. EUR. Киев може да използва тези пари за закупуване на оръжия, по-голямата част от които се произвеждат от компании от ЕС, Канада или Обединеното кралство. Други съюзнически страни от ЕС могат да се присъединят към схемата, като подпишат споразумение за партньорство с Брюксел. Делът на компании от други страни не трябва да надвишава 35%.
Изключения от тези правила са предвидени в случаите, когато военните продукти, необходими на Киев, нямат еквиваленти в одобрения списък на страните или не се произвеждат в достатъчни количества от тях. Украинските власти поискаха от Европейската комисия да позволи част от 5,9 милиарда евро да бъдат изразходвани за закупуване на определени компоненти за произведени в Китай безпилотни летателни апарати. Европейската комисия и украинското Министерство на отбраната не отговориха на искането на вестника за коментар.
Както отбелязва вестникът, решението на ЕК подчертава продължаващия дефицит на капацитет в отбранителната промишленост на ЕС, въпреки усилията за укрепване на индустриалната база на Европа чрез увеличаване на доставките на оръжие за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
15:13 15.07.2026
2 оня с коня
ние като нямаме само ще ревем по форумите
Коментиран от #3
15:15 15.07.2026
3 Феникс
До коментар #2 от "оня с коня":Това са твойте парички бе драги ми смехурко!
15:17 15.07.2026
4 Дзак
15:19 15.07.2026
5 име
15:19 15.07.2026
6 Госあ
15:22 15.07.2026
7 Мишел
Коментиран от #11
15:22 15.07.2026
8 Аз съм веган
15:22 15.07.2026
9 Гост
15:23 15.07.2026
10 Госあ
Коментиран от #18
15:24 15.07.2026
11 Госあ
До коментар #7 от "Мишел":Ще опита през Тему 😆
15:26 15.07.2026
12 Китайски може
Коментиран от #14
15:28 15.07.2026
13 Госあ
15:31 15.07.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Китайски може":Глупак
Коментиран от #17, #19
15:35 15.07.2026
15 Констатация
15:47 15.07.2026
16 ФАКТ
15:47 15.07.2026
17 ФАКТ
До коментар #14 от "Ха ХаХа":Франция заплаши мъника Пуслер, че ще го убият, ако ескалира войната в Украйна и то се сви у бункерчето.
15:48 15.07.2026
18 до Госあ
До коментар #10 от "Госあ":"Парите не миришат!" - император Веспасиан. -))))))))))
15:52 15.07.2026
19 Приятно ми е
До коментар #14 от "Ха ХаХа":Аз пък съм умник.
16:09 15.07.2026