Украйна може да изхарчи част от европейския заем за покупка на китайски дронове

Европейската комисия (ЕК) разреши на Украйна да похарчи част от заема си от ЕС за закупуване на компоненти за дронове, произведени в Китай, съобщи The Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Това е първият транш от 5,9 млрд. EUR като част от заем за отбрана от 60 млрд. EUR. Киев може да използва тези пари за закупуване на оръжия, по-голямата част от които се произвеждат от компании от ЕС, Канада или Обединеното кралство. Други съюзнически страни от ЕС могат да се присъединят към схемата, като подпишат споразумение за партньорство с Брюксел. Делът на компании от други страни не трябва да надвишава 35%.

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Изключения от тези правила са предвидени в случаите, когато военните продукти, необходими на Киев, нямат еквиваленти в одобрения списък на страните или не се произвеждат в достатъчни количества от тях. Украинските власти поискаха от Европейската комисия да позволи част от 5,9 милиарда евро да бъдат изразходвани за закупуване на определени компоненти за произведени в Китай безпилотни летателни апарати. Европейската комисия и украинското Министерство на отбраната не отговориха на искането на вестника за коментар.

Както отбелязва вестникът, решението на ЕК подчертава продължаващия дефицит на капацитет в отбранителната промишленост на ЕС, въпреки усилията за укрепване на индустриалната база на Европа чрез увеличаване на доставките на оръжие за Украйна.