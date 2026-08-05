САЩ забраниха износа на волфрам и други метали

САЩ наложиха едногодишна забрана за износ на волфрамов скрап и „черна материя“, страничен продукт от рециклирането на батерии, според Financial Times (FT).

Бюрото за промишленост и сигурност на САЩ обяви едногодишна забрана за износ на „черна материя“, страничен продукт от рециклирането на батерии, както и волфрамов скрап, използван във веригите за доставки на отбрана. Съгласно новите правила тези материали могат да се продават само на клиенти от САЩ без специално разрешение.

Волфрамът, използван в боеприпаси, става все по-оскъден поради глобалното превъоръжаване, международните конфликти и китайските ограничения за износ. Цените му се повишиха рязко през 2026 г. В САЩ няма действащи волфрамови мини, но има заводи за преработка на скрап, въпреки че експертите смятат, че капацитетът им е недостатъчен, за да преработят напълно целия скрап в готови продукти.

„Черната маса“ обикновено съдържа литий, кобалт, никел, манган и графит. САЩ обаче имат ограничен капацитет за преработка и по-голямата част от тази суровина се изпраща за преработка в Азия.