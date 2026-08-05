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САЩ забраниха износа на волфрам и други метали

САЩ забраниха износа на волфрам и други метали

5 Август, 2026 14:46 533 5

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  • метали

Рестрикцията важи за една година

САЩ забраниха износа на волфрам и други метали - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ наложиха едногодишна забрана за износ на волфрамов скрап и „черна материя“, страничен продукт от рециклирането на батерии, според Financial Times (FT).

Бюрото за промишленост и сигурност на САЩ обяви едногодишна забрана за износ на „черна материя“, страничен продукт от рециклирането на батерии, както и волфрамов скрап, използван във веригите за доставки на отбрана. Съгласно новите правила тези материали могат да се продават само на клиенти от САЩ без специално разрешение.

Волфрамът, използван в боеприпаси, става все по-оскъден поради глобалното превъоръжаване, международните конфликти и китайските ограничения за износ. Цените му се повишиха рязко през 2026 г. В САЩ няма действащи волфрамови мини, но има заводи за преработка на скрап, въпреки че експертите смятат, че капацитетът им е недостатъчен, за да преработят напълно целия скрап в готови продукти.

„Черната маса“ обикновено съдържа литий, кобалт, никел, манган и графит. САЩ обаче имат ограничен капацитет за преработка и по-голямата част от тази суровина се изпраща за преработка в Азия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    По цената на волфрама се разбира дали се готви война.Дигнал се е осем пъти.

    Коментиран от #3, #5

    14:47 05.08.2026

  • 2 Краварите

    3 0 Отговор
    Свършиха ракетите и сега олеле мале 😆

    14:49 05.08.2026

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Златните килчета във Федералния резерв се правят от Волфрам. Явно страните си теглят резервите и САЩ трябва да печата килчета.

    14:52 05.08.2026

  • 4 Трол

    1 0 Отговор
    Зарядите за ракетите Химарс са от волфрам.

    14:58 05.08.2026

  • 5 🐧Орела🐧

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ти чете недочете някоя друга статия и реши да се изказваш неподготвен. Безделник!

    14:59 05.08.2026