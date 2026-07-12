Украйна изплати рекордите 441.2 милиона долара дълг през юни

През юни 2026 г. Украйна е платила 441,2 млн. USD на кредиторите, което е най-голямата сума плащания през 2026 г.

През юни Украйна е платила 211,5 млн. USD на Световната банка, 171,5 млн. USD на МВФ, 51 млн. USD на други кредитори и 7,2 млн. USD за обслужване на държавни валутни облигации.

От януари до май Украйна вече е изплатила над 1 млрд. USD на кредиторите.

Общият дълг на страната към външни и вътрешни кредитори надхвърля 210 млрд. USD, а до края на годината, според прогнозите на украинското Министерство на финансите, ще се увеличи до 240 млрд. USD.