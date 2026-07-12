Украйна изплати рекордите 441.2 милиона долара дълг през юни

През юни 2026 г. Украйна е платила 441,2 млн. USD на кредиторите, което е най-голямата сума плащания през 2026 г.
През юни Украйна е платила 211,5 млн. USD на Световната банка, 171,5 млн. USD на МВФ, 51 млн. USD на други кредитори и 7,2 млн. USD за обслужване на държавни валутни облигации.
От януари до май Украйна вече е изплатила над 1 млрд. USD на кредиторите.
Общият дълг на страната към външни и вътрешни кредитори надхвърля 210 млрд. USD, а до края на годината, според прогнозите на украинското Министерство на финансите, ще се увеличи до 240 млрд. USD.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
17:51 12.07.2026
2 хехе
17:53 12.07.2026
3 Последния Софиянец
17:58 12.07.2026
4 Украйна си плаща заема
17:59 12.07.2026
5 Делю Хайдутин
17:59 12.07.2026
6 Мурка
17:59 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 123456
Коментиран от #16
18:02 12.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
Коментиран от #15
18:05 12.07.2026
11 Гост
Коментиран от #14
18:06 12.07.2026
12 Калпазанин
18:06 12.07.2026
13 Е откъде
18:07 12.07.2026
14 Делю Хайдутин
До коментар #11 от "Гост":На Украина има кой да и дава, а на блатния нужник една консерва не сте пратили помощ задунаиските крепостници, а уж братушки им викате, хахаа
18:08 12.07.2026
15 оня с коня
До коментар #10 от "Последния Софиянец":със яйцата как са имат ли?
18:09 12.07.2026
16 павела митова
До коментар #8 от "123456":Важно е да се чувализира вата и онова с ботокса да трепери в бункера, париге не са важни, вие копейките дъдрани и без това сти на помощи, какво ви бъпка!
18:11 12.07.2026
17 оня с коня
18:12 12.07.2026
18 Анонимен
18:13 12.07.2026
19 Мурка
Коментиран от #21
18:13 12.07.2026
20 Финансова пирамида
Като в България през мутренските години и най-накрая тези които плащат данъците ще останат с пръст от за....
А розовите понита са наблъскали сейфовете с недоказуеми пачки и кюлчета дадени под масата.
18:13 12.07.2026
21 Анонимен
До коментар #19 от "Мурка":Ботокса ще виси от башнята за тази авантюра, фалира проссия!
18:14 12.07.2026
22 ЦИРК
Украйна е държава във фалит и това не е тайна. Няколко пъти вече разсрочваха плащания по дълга си. Реално тези пари платени на кредитори (интересно каква част са частни такива), са наши пари дошли от ЕС от нашите данъци, и една не малка част теглен дълг на наш гръб който ние всички граждани на страни членки на ЕС ще връщаме. Жалко че Орбан падна и в момента се осъществавя най-голямата кражба от текущия ЕС политически "елит", спрямо населението на контитента в цялата история на Европа.
18:19 12.07.2026
23 фоко
18:20 12.07.2026
24 нннн
18:21 12.07.2026
25 Феникс
18:32 12.07.2026
26 1111
18:44 12.07.2026