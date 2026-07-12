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Украйна изплати рекордите 441.2 милиона долара дълг през юни
  Тема: Украйна

Украйна изплати рекордите 441.2 милиона долара дълг през юни

12 Юли, 2026 17:47 740 26

  • украйна-
  • дълг-
  • изплащане

От януари до май страната вече е изплатила над 1 милиард долара

Украйна изплати рекордите 441.2 милиона долара дълг през юни - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През юни 2026 г. Украйна е платила 441,2 млн. USD на кредиторите, което е най-голямата сума плащания през 2026 г.

През юни Украйна е платила 211,5 млн. USD на Световната банка, 171,5 млн. USD на МВФ, 51 млн. USD на други кредитори и 7,2 млн. USD за обслужване на държавни валутни облигации.

От януари до май Украйна вече е изплатила над 1 млрд. USD на кредиторите.

Общият дълг на страната към външни и вътрешни кредитори надхвърля 210 млрд. USD, а до края на годината, според прогнозите на украинското Министерство на финансите, ще се увеличи до 240 млрд. USD.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    На хартия ли ????

    17:51 12.07.2026

  • 2 хехе

    20 1 Отговор
    Със златни кенефи ли го е изплатила.

    17:53 12.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    И откъде ги взе?

    17:58 12.07.2026

  • 4 Украйна си плаща заема

    23 0 Отговор
    с парите на всички европейци, присвоени от бандата на Гнуpcула!

    17:59 12.07.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    21 1 Отговор
    Получи новият пакет милиарди от Брюксел.

    17:59 12.07.2026

  • 6 Мурка

    16 0 Отговор
    джобните на ДИКТАТОРА

    17:59 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 123456

    24 0 Отговор
    Не Украйна е изплатила заема си, изплатили са го балъците от ЕС.Без парите които М....ърсула скубе от всички нас, украйната е фалирала на секундата.

    Коментиран от #16

    18:02 12.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    1 16 Отговор
    А в блатата нет солярка, ток и бензин тоже!

    Коментиран от #15

    18:05 12.07.2026

  • 11 Гост

    17 0 Отговор
    С получения нов заем? Найс, а!

    Коментиран от #14

    18:06 12.07.2026

  • 12 Калпазанин

    2 15 Отговор
    Казаха ли от калния бункер кога ще пускат интернета в магучая!

    18:06 12.07.2026

  • 13 Е откъде

    14 0 Отговор
    Ги взе???????

    18:07 12.07.2026

  • 14 Делю Хайдутин

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    На Украина има кой да и дава, а на блатния нужник една консерва не сте пратили помощ задунаиските крепостници, а уж братушки им викате, хахаа

    18:08 12.07.2026

  • 15 оня с коня

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    със яйцата как са имат ли?

    18:09 12.07.2026

  • 16 павела митова

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "123456":

    Важно е да се чувализира вата и онова с ботокса да трепери в бункера, париге не са важни, вие копейките дъдрани и без това сти на помощи, какво ви бъпка!

    18:11 12.07.2026

  • 17 оня с коня

    2 9 Отговор
    Бензин има, но е по 290 рубли, при заплата 40 000 и пенсия 12 000, все па план!

    18:12 12.07.2026

  • 18 Анонимен

    9 0 Отговор
    А някое евро към ЕС? Чакай бе, те оттам ги взимаха...

    18:13 12.07.2026

  • 19 Мурка

    0 8 Отговор
    От Киев за два дня, но топливо нет!

    Коментиран от #21

    18:13 12.07.2026

  • 20 Финансова пирамида

    10 1 Отговор
    От едните взима на другите дава.
    Като в България през мутренските години и най-накрая тези които плащат данъците ще останат с пръст от за....
    А розовите понита са наблъскали сейфовете с недоказуеми пачки и кюлчета дадени под масата.

    18:13 12.07.2026

  • 21 Анонимен

    1 11 Отговор

    До коментар #19 от "Мурка":

    Ботокса ще виси от башнята за тази авантюра, фалира проссия!

    18:14 12.07.2026

  • 22 ЦИРК

    6 0 Отговор
    Между дълг и лихви по дълг има голяма разлика...

    Украйна е държава във фалит и това не е тайна. Няколко пъти вече разсрочваха плащания по дълга си. Реално тези пари платени на кредитори (интересно каква част са частни такива), са наши пари дошли от ЕС от нашите данъци, и една не малка част теглен дълг на наш гръб който ние всички граждани на страни членки на ЕС ще връщаме. Жалко че Орбан падна и в момента се осъществавя най-голямата кражба от текущия ЕС политически "елит", спрямо населението на контитента в цялата история на Европа.

    18:19 12.07.2026

  • 23 фоко

    5 0 Отговор
    от еврозаема са платили

    18:20 12.07.2026

  • 24 нннн

    4 0 Отговор
    Значи, Украйна има пари и няма нужда да й даваме

    18:21 12.07.2026

  • 25 Феникс

    6 0 Отговор
    Тез милите имат стостици милиарди дълг но геройски изплатили 441.2 милиона, бравус!

    18:32 12.07.2026

  • 26 1111

    3 0 Отговор
    Аве, то и аз искам така - дърпам 30 милиарда и връщам един.

    18:44 12.07.2026