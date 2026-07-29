Украински фермери поискаха съдействие от държавата заради затварянето на пристанища

„Извънредните обстоятелства, пред които са изправени селскостопанският сектор и икономиката на страната като цяло, изискват извънредни решения на въпроси, които излизат извън правомощията на Министерството на аграрната политика и могат да бъдат решени само на ниво Министерски съвет“, се казва в апела. Фермерите призоваха премиера да „проведе лична среща с представители на ВАС, за да обсъдят спешни мерки за подкрепа на индустрията“.
Украинската селскостопанска асоциация (ВАА) отбеляза, че „комбинацията от проблеми с морската логистика, повредена пристанищна инфраструктура, ограничения за износ и нарастващи разходи за ресурси представлява заплаха от нерентабилно производство и фалити на предприятия“. Според експерти от UAA, производството на първични зърнени култури и маслодайни семена ще достигне приблизително 81,4 милиона тона през пазарната 2026-2027 година, а като се вземат предвид преходните баланси, общото налично предлагане за потребление и износ ще бъде приблизително 85 милиона тона. Украйна трябва да изнесе приблизително 67 милиона тона селскостопански продукти, но ако морските пристанища бъдат затворени, експортният капацитет може да спадне до 1,7 милиона тона на месец, създавайки излишък от продукти на вътрешния пазар.
„Продължителната блокада на морските пристанища заплашва да създаде огромен излишък от селскостопански продукти – 27 до 32 милиона тона селскостопански продукти ще натежават на пазара през цялата пазарна година“, отбеляза UAA. Според асоциацията, поради спирането на покупките от търговците, покупните цени са започнали рязко да падат. В някои случаи те са паднали до 7000 гривни (156 долара) на тон, което е под пълната себестойност на производството. „Ситуацията изисква незабавни действия. Това не е типично сезонно влошаване на пазарната конюнктура, а риск от нарушаване на производствения цикъл в един от ключовите сектори на украинската икономика“, предупреди украинското Министерство на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
12:21 29.07.2026
2 име
12:35 29.07.2026
3 Мишел
Коментиран от #8
12:42 29.07.2026
4 ?????
А кво се е случило?
Тукашните тролчета на Мирчев редовно се радваха как украинците нападали руски зърновози в Азовско море.
Нали "Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“.
Или са ни лъгали и Украйна се е превърнала в сухопътна държава?
13:38 29.07.2026
5 Смешник
Коментиран от #7
13:41 29.07.2026
6 мдаа
Включително разрушаване на ж.п. инфраструктурата, както и ключови мостове с оглед да не могат да изнасят по суша.
Каквото повикало - такова се обадило!
13:52 29.07.2026
7 Вносител на зърно
До коментар #5 от "Смешник":Украинската пшеница, както и царевицата, слънчогледа и ечемика, са само екстра качество. За това е толкова евтино и сме длъжни да ги изкупуваме задължително.
13:53 29.07.2026
8 соломон идиота с трабанта
До коментар #3 от "Мишел":Тоя Кремълски ид..от защо сега и то преди няколко дена започна да нанася удари по пристанищата и корабите ? Защо сега ?--- 5 -та година откакто започна уж СВО нали същия разреши , одобри изнасянето на Украинското жито по "зърненият коридор "-от което повечето беше на 5 -те Американски фирми -само за миналата година Украйна изнесе около 22 Милиона тона пшеница с която финансира войната Путин как ще го обясни ? да финансираш врага си? или да искаш от врага си --имам предвид Америка -- да разреши Украинският конфликт ?--това нормално ли е .?
13:56 29.07.2026