Украински фермери поискаха съдействие от държавата заради затварянето на пристанища

„Извънредните обстоятелства, пред които са изправени селскостопанският сектор и икономиката на страната като цяло, изискват извънредни решения на въпроси, които излизат извън правомощията на Министерството на аграрната политика и могат да бъдат решени само на ниво Министерски съвет“, се казва в апела. Фермерите призоваха премиера да „проведе лична среща с представители на ВАС, за да обсъдят спешни мерки за подкрепа на индустрията“.

Украинската селскостопанска асоциация (ВАА) отбеляза, че „комбинацията от проблеми с морската логистика, повредена пристанищна инфраструктура, ограничения за износ и нарастващи разходи за ресурси представлява заплаха от нерентабилно производство и фалити на предприятия“. Според експерти от UAA, производството на първични зърнени култури и маслодайни семена ще достигне приблизително 81,4 милиона тона през пазарната 2026-2027 година, а като се вземат предвид преходните баланси, общото налично предлагане за потребление и износ ще бъде приблизително 85 милиона тона. Украйна трябва да изнесе приблизително 67 милиона тона селскостопански продукти, но ако морските пристанища бъдат затворени, експортният капацитет може да спадне до 1,7 милиона тона на месец, създавайки излишък от продукти на вътрешния пазар.

„Продължителната блокада на морските пристанища заплашва да създаде огромен излишък от селскостопански продукти – 27 до 32 милиона тона селскостопански продукти ще натежават на пазара през цялата пазарна година“, отбеляза UAA. Според асоциацията, поради спирането на покупките от търговците, покупните цени са започнали рязко да падат. В някои случаи те са паднали до 7000 гривни (156 долара) на тон, което е под пълната себестойност на производството. „Ситуацията изисква незабавни действия. Това не е типично сезонно влошаване на пазарната конюнктура, а риск от нарушаване на производствения цикъл в един от ключовите сектори на украинската икономика“, предупреди украинското Министерство на отбраната.