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ЕС не може да елиминира напълно зависимостта си от Китай относно производството на дронове

ЕС не може да елиминира напълно зависимостта си от Китай относно производството на дронове

19 Юни, 2026 15:37 427 1

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Пекин държи контрола на ключови компоненти за тяхното производство

ЕС не може да елиминира напълно зависимостта си от Китай относно производството на дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз в момента не е в състояние напълно да елиминира зависимостта си от китайски компоненти за производството на дронове, според портала Euractiv.

Той отбелязва, че магнитите са ключов компонент на двигателите и роторите на дронове, а Китай е установил почти изключителен контрол върху тях. Както Европейската комисия съобщи по-рано, ЕС все още внася 100% от своите редкоземни метали за постоянни магнити и 97% от магнезия си от Китай.

Това важи и за напредналите полупроводници, сензорните компоненти и батериите. Според Роналд Щраухс, представител на LMT Defence, „напълно независима верига за доставки в момента е непостижима“. Експертите казват, че пълното изоставяне на китайските компоненти в краткосрочен план е просто невъзможно.

Освен това Китай в момента е по-конкурентоспособен в производството на повечето компоненти, особено в електрониката, обясни Джеймс Кампион, главен изпълнителен директор на шведската компания TERASi, която разработва напреднали технологии. „От финансова гледна точка просто няма алтернатива“, заяви той.


Китай
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  • 1 Неразбралите

    2 0 Отговор
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    16:04 19.06.2026