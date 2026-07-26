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"Газпром" с нов исторически максимум на доставките на газ за Китай

"Газпром" с нов исторически максимум на доставките на газ за Китай

26 Юли, 2026 21:23 315 4

  • газпром-
  • русия-
  • китай-
  • тръбопровод-
  • рекорд

Китай плаща по-ниска цена от Европа

"Газпром" с нов исторически максимум на доставките на газ за Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Газпром" достигна нов исторически максимум за дневните доставки на газ за Китай по газопровода „Силата на Сибир“ за трети път от началото на годината, се казва в изявление на холдинговата компания.

Компанията достигна нов исторически максимум за дневните доставки на газ за Китай по газопровода „Силата на Сибир“. Новият рекорд, третият от началото на годината, беше поставен на 25 юли, се казва в изявлението.

Доставките на руски газ се реализират по дългосрочно споразумение за покупко-продажба на газ между Газпром и CNPC, заяви компанията.

От началото на 2026 г. „Газпром“ продължава да увеличава тръбопроводните доставки на руски природен газ за Китай основно по газопровода „Силата на Сибир“. Компанията не е публикувала пълен официален обем за периода януари–юли 2026 г., но доставките редовно надвишават договорените дневни количества.

През 2025 г. „Газпром“ е доставил на Китай 38,8 млрд. куб. метра газ, с около една четвърт повече спрямо 2024 г. Това е първата година, в която руският тръбопроводен износ за Китай е надхвърлил доставките за Европейския съюз.

Основният маршрут остава „Силата на Сибир“

Към средата на 2026 г. това е единственият действащ газопровод между Русия и Китай. Договорното му равнище е 38 млрд. куб. метра годишно, но Москва и Пекин са се договорили капацитетът на доставките постепенно да бъде увеличен до 44 млрд. куб. метра годишно.

Нов маршрут от Далечния изток от 2027 г.

Паралелно се подготвя втори маршрут от руския Далечен изток. Монтира се оборудване на газоизмервателната станция „Далнереченск“, а началото на доставките е планирано за януари 2027 г. Първоначалният договор предвиждаше до 10 млрд. куб. метра годишно, но страните са се договорили обемът да бъде увеличен до 12 млрд. куб. метра.

Така по вече договорените два маршрута Русия би могла да доставя на Китай до 56 млрд. куб. метра газ годишно — 44 млрд. по „Силата на Сибир“ и 12 млрд. по далекоизточния маршрут. Руското правителство очаква този обем да бъде достигнат постепенно след 2027 г.

Китай плаща по-ниска цена от Европа

Китай вече е най-големият външен пазар за руския тръбопроводен газ, но цената е по-ниска от тази за европейските клиенти. Според руска правителствена прогноза газът за Китай през следващите години ще бъде средно около 30% по-евтин от доставките за Европа и Турция. За периода 2027–2029 г. прогнозната цена е между 224 и 236 долара за 1000 куб. метра.


Русия
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