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Европейската комисия глоби Google с 890 милиона евро

Европейската комисия глоби Google с 890 милиона евро

23 Юли, 2026 17:47 275 0

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Причината е нарушаване на разпоредбите на ЕС за дигиталния пазар

Европейската комисия глоби Google с 890 милиона евро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) наложи глоба от 890 милиона евро на Google за нарушаване на разпоредбите на ЕС за дигиталния пазар. Пресслужбата на Европейската комисия обяви това.

Глобата е наложена „след разследване на ЕК, което установи, че Google предоставя неоправдано предимство на услугите на Google в резултатите от търсенето в интернет“. ЕК също така обвини компанията, че „изкуствено ограничава разработчиците на приложения за Google Play“.

ЕК отбеляза, че Google има право да обжалва глобата.


Белгия
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