Европейската комисия глоби Google с 890 милиона евро

Европейската комисия (ЕК) наложи глоба от 890 милиона евро на Google за нарушаване на разпоредбите на ЕС за дигиталния пазар. Пресслужбата на Европейската комисия обяви това.

Глобата е наложена „след разследване на ЕК, което установи, че Google предоставя неоправдано предимство на услугите на Google в резултатите от търсенето в интернет“. ЕК също така обвини компанията, че „изкуствено ограничава разработчиците на приложения за Google Play“.

ЕК отбеляза, че Google има право да обжалва глобата.