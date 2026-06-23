Стотици ученици и родители се включиха в първото издание на „Парад на професиите: План-прием VIII клас“ в София

На 20 юни в НДК се проведе форумът „Парад на професиите: План-прием VIII клас“, организиран от OMNI Human Development в партньорство с Регионално управление на образованието – София-град. Това е петият форум от поредицата „Парад на професиите“, чрез която OMNI събира на едно място младежи, родители, работодатели, образователни институции и държавни структури с цел по-добра свързаност между образованието и пазара на труда. Настоящото издание е първото, специално насочено към ученици от 5., 6. и 7. клас.

В рамките на събитието стотици семейства имаха възможност да разговарят директно с представители на професионални гимназии, работодатели и експерти от различни икономически сектори, да се запознаят с новите възможности за обучение и да получат информация от първа ръка за реализацията след завършване на средно образование.

Форумът беше официално открит от д-р Елеонора Лилова, началник на Регионалното управление на образованието – София-град. Сред официалните гости на събитието беше и Полина Златарска, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката.

Във форума се включиха 33 образователни институции и организации, представящи широк спектър от професии и специалности – от телекомуникации, високи технологии, киберсигурност и програмиране на изкуствен интелект до строителство, геодезия, транспорт, енергетика, екология, биотехнологии, туризъм, хотелиерство, финансова грамотност, дизайн, визуални изкуства и хранително-вкусова промишленост.

Сред участниците бяха професионални гимназии по телекомуникации, високи технологии, транспорт и енергетика, строителство, архитектура и геодезия, екология и биотехнологии, туризъм и хотелиерство, хранително-вкусова промишленост, банково дело и финанси, както и училища с профили в сфери като киберсигурност, изкуствен интелект, електронна търговия, графичен дизайн и бизнес администрация.

Посетителите имаха възможност не само да получат информация за план-прием 2026/2027, но и да разговарят директно с преподаватели, ученици и работодатели, които представиха реалните възможности за кандидатстване, практика и професионално развитие.

В своето обръщение към учениците, родителите и партньорите Васка Бакларова, основател на OMNI Human Development, подчерта значението на информирания избор и необходимостта младите хора да имат достъп до реална информация за професиите и възможностите за развитие още преди избора си след 7. клас.

"Най-често говорим за недостига на кадри, но много по-рядко си задаваме въпроса как младите хора избират своя професионален път. В практиката си виждаме, че огромна част от учениците избират училище не според интересите и талантите си, а според класирането, приятелската среда или решение, взето вместо тях. Именно затова създадохме „Парад на професиите“ – за да срещнем учениците и техните родители с реалните възможности, които образованието и бизнесът предлагат, и да им помогнем да направят по-информиран избор за бъдещето си“, коментира Васка Бакларова, основател на OMNI Human Development.

Специален акцент по време на форума беше поставен върху необходимостта от по-информиран избор на образование и по-тясната връзка между училищата и бизнеса в условията на нарастващ недостиг на кадри в редица икономически сектори. Участниците обсъдиха ролята на професионалното образование за подготовката на бъдещите специалисти и необходимостта младите хора да получават по-ясна представа за възможностите за реализация още в училищна възраст.

Събитието получи подкрепа и от образователните институции, като информация за форума и неговите резултати беше публикувана и на официалния сайт на Регионалното управление на образованието – София-град.

След успешното провеждане на форума в София инициативата продължава на 24 юни в Конгресния център на Международен панаир Пловдив, където ученици и родители от региона също ще имат възможност да се запознаят с професиите и възможностите за развитие, които предлагат образованието и бизнесът.

Следващата стъпка на инициативата е есенно издание, насочено към ученици от 11-ти и 12-ти клас, където фокусът ще бъде поставен върху прехода от образованието към пазара на труда. В него ще се включат работодатели, университети и кариерни експерти, които ще представят възможностите за продължаващо образование, стажове и професионална реализация след завършване.