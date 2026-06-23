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Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

23 Юни, 2026 22:11 957 23

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  • хранителни стоки-
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  • по-евтино

Ниските доходи и високото ДДС са двете основни причини

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Несъмнено през последните години инфлацията у нас предизвика желание за сравнение на цените на основните хранителни стоки в България с тези в редица европейски държави. Интернет изобилства със снимки как една и съща стока на една и съща фирма с един и същи грамаж е по-евтина например в германски супермаркет от голяма хранителна верига, отколкото у нас. Сравнение се прави с млечни продукти, плодове и зеленчуци, месо и риба.

Поскъпването на горивата и торовете и сложната геополитическа обстановка най-често се изтъкват като основни причини за по-високите цени на основните хранителни продукти у нас спрямо тези в редица европейски държави. Къде е истината? Да, горивата поскъпнаха и доведоха до ръст в цените, но той беше еднакъв както за България, така и за цяла Европа. Разликата идва от други фактора.

На първо място доходите. В България те са значително по-ниски от тези в Европа. И като прибавим към това и по-високата инфлация, усещането за значително поскъпване още повече се засилва.

„Инфлацията в еврозоната се движи около 3 - 3,2%, докато в България хармонизираната годишна инфлация към май 2026 г. достига 6,3%. Пред България по този показател е единствено Румъния. ри храните, алкохолните напитки и тютюневите изделия инфлацията в еврозоната през април и май е около 3,3%, а при някои основни преработени храни, сред които сирене, кашкавал и хляб, ръстът е около 1,1%. В същото време общата инфлация в България остава висока основно заради поскъпването на услугите“, обяснява Милена Драгийска, управител на една от големите хранителни вериги у нас.

Да - средната работна заплата също се е увеличила значително. За периода 2021-2026 гг. тя е нараснала с 88%. Това създава допълнително потребление, което също влияе върху инфлационните процеси.

„Също така е важно да се отбележи, че допреди 15 години над 40% от доходите на едно домакинство са отивали за храни и напитки. Днес този дял е под 30% и ще продължи да намалява“, поясни Драгийска.

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

ДДС-то е друг значим фактор, който влияние върху това цените у нас да са по-високи от тези в Западна Европа. В България то е в размер на 20%, докато в една Ирландия, например е 7%. Така автоматично се получава оскъпяване от 13%.

Най-често правим сравнение с Германия. От хранителната верига са направили изчисления на база 21 продукта от малката потребителска кошница. Вижда се, че те са с 23% по-евтини у нас спрямо Германия преди да бъдат обложени с ДДС. След облагане те отново са по-евтини в България, но с едва 14%. Тоест получава се една разлика от 9%, която не е никак малка. „Митът е разбит и статистиката на ЕС го показва – България е с едни от най-ниските цени“, каза Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване“ в хранителната верига.

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

Третият фактор е зависимостта от вноса. Въпросната хранителна верига внася около 80% от някои суровини, които не достигат. „Когато липсва родна суровина, това означава, че трябва да внасяме и чуждата инфлация“, заяви Драгийска и допълни: „Добри производители има. Въпросът е, че са твърде малко на фона на цялото потребление в страната“.

Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави (ВИДЕО)

Именно поради факта, че българският пазар на хранителни стоки е в критична зависимост от вноса, от компанията предлагат държавата, търговците и производителите да се обединят в създаването на Парк за хранителен суверенитет. В него вcичĸи зaинтepecoвaни cтpaни ще имaт paзпpeдeлeни зaдaчи cъc cpoĸoвe. Предложението вече е обсъдено с министъра на земеделието и храните и се очаква да бъде представено на властта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коррррви

    5 10 Отговор
    Имаме си РунДьо Крадливи на власт. Джобното генералче излязло от полата на Корни и гащите на Шиши

    Коментиран от #10, #15

    22:14 23.06.2026

  • 2 Защото

    18 0 Отговор
    Няма държава, която да озапти алчния бизнес! Но има в излишък тъп народ, който продължава да купува!
    Забравихте ли, как се саботират вериги?!

    Коментиран от #5

    22:15 23.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Хората произвеждат - ние внасяме!
    съчетано със свободното раздаване на пари - сива икономика и т.н. ето ти го!

    22:16 23.06.2026

  • 4 Отговор

    19 1 Отговор
    Защо храните в България са по-скъпи от тези в редица европейски държави? Заради приемането на еврото (инициатор за това - герб по команда от урсула) и заради лакомията на търгашите.

    Коментиран от #16

    22:16 23.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защото":

    има!
    има едни дето стрелят
    има едни дето са облекчили регулациите и има конкуренция

    22:17 23.06.2026

  • 6 Сандо

    15 2 Отговор
    Защото от стабилна и уважавана държава ни превърнаха в територия,в която който може прави каквото си иска,вкл. и с местните туземци.

    Коментиран от #17

    22:18 23.06.2026

  • 7 Перо

    12 0 Отговор
    Престъпността е държавна политика!

    22:18 23.06.2026

  • 8 Българин

    11 2 Отговор
    Защото трябва да се потърси отговорност на кирчовци, кокорчовци, бочовци и всякаква друга ей такава жмел и да бъдат вкарани в затвора за саботаж срещу. БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ! Къде е Радю Радев, голям го вади, нищо не прави.. Кой ни на тресе еврото и ни лъга???

    22:19 23.06.2026

  • 9 Да,бе

    12 0 Отговор
    Най-важното е,че няма спекула само пазарна икономика та дрънка на див мутренски капитализъм...

    22:19 23.06.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коррррви":

    Радев кога ти казваше , да направим референдум за еврото, ти квича срещу него. Сега ревеш, ама не Радев ти го натресе. Сърди се на гробарите на Бойко и на петроханци от ППДБ.

    22:23 23.06.2026

  • 11 Факт

    8 0 Отговор
    Защото в България безконтролното поскъпване си има политически чадър. Държавниците прибират процент от всичко продадено. Колкото по-скъпо, толкова повече пари в хазната.

    22:24 23.06.2026

  • 12 ЦЯЛ ЖИВОТ . . .

    3 4 Отговор
    . . . Социалистите и комунистите които ни управляват и експлоатират повече от шестдесет години са двете основни причини . Който не е живял през онези години за да сравни , той не знае ! Експлоататорите са ни същите със същите разбирания за забогатяване като тогава .

    22:26 23.06.2026

  • 13 Защото

    3 0 Отговор
    всичко е внос, няма локално производство, което да покрива нуждите на вътршния пазар. За толкова години демокрация ликвидираха всичко. Ако някой иска нещо качествено.. зеленчук или месо . по селата, където баби и дядовци отглеждат.

    22:29 23.06.2026

  • 14 Ганчю

    2 0 Отговор
    Аз съм богат ,всяка вечер маам салата и жуля ракия

    22:30 23.06.2026

  • 15 Бойко Българоубиец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коррррви":

    Мене много бързо ме забравихте 😉😘 20 години крадах като разпран и сега Радев ще обере пешкира мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    22:31 23.06.2026

  • 16 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отговор":

    С калво плащаш е все тая, но като няма местно производство..а разчиташ само на внос, няма вариянт да е евтино.

    22:32 23.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Причината е, че кауфланд, била и лидл си слагат по 130% надценки 💀

    22:33 23.06.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Аз затова пазарувам само от "Хора от народа"

    22:33 23.06.2026

  • 20 Някой

    3 0 Отговор
    Щото няма родно производство - убиха го систематично в полза на западното производство. Все пак, винаги идеята е била да сме пазар на западни стоки, а не производител

    22:40 23.06.2026

  • 21 Скапана

    1 0 Отговор
    долна, крадлива държава

    22:55 23.06.2026

  • 22 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Стига с тия цени, погледнете качеството е под всякаква критика

    23:04 23.06.2026

  • 23 Тая пък

    0 0 Отговор
    Пак плещи глупости. Защото търговците са ни най-алчните. Не им четете лъжите и демагогията.

    23:05 23.06.2026