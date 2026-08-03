Когато той не свършва: Благодат или проблем в секса

Продължителният секс често се възприема като предимство, но когато мъжът не успява да достигне до еякулация, ситуацията може да се превърне в източник на напрежение и неудовлетворение.

Забавената еякулация е състояние, при което кулминацията настъпва трудно или изобщо липсва въпреки продължителната стимулация. Това не винаги е проблем. Ако и двамата партньори се чувстват добре и са удовлетворени, по-дългият полов акт може да бъде просто индивидуална особеност.

Трудността започва, когато сексът причинява умора, болка, раздразнение или усещане за провал. Партньорът може да приеме липсата на еякулация като знак за липса на привличане, а мъжът да изпита тревожност и натиск непременно да „свърши“.

Причините могат да бъдат различни – стрес, депресия, проблеми във връзката, специфични навици при мастурбация, прекомерна употреба на алкохол, прием на антидепресанти или лекарства за високо кръвно налягане. Възможни са и физически фактори като диабет, хормонални нарушения, неврологични заболявания или последици от операция.

Важно е партньорите да говорят открито и да не превръщат еякулацията в единствена цел на секса. Използването на лубрикант, промяната на стимулацията и намаляването на напрежението също могат да помогнат.

Консултация с уролог или сексолог е препоръчителна, ако проблемът се повтаря, появил се е внезапно или причинява сериозно неудовлетворение. Продължителният секс не е непременно благодат или недостатък – решаващо е дали носи удоволствие и на двамата.