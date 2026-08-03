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Когато той не свършва: Благодат или проблем в секса

Когато той не свършва: Благодат или проблем в секса

3 Август, 2026 11:44 1 343 16

  • секс-
  • еякулация-
  • проблем

Партньорът може да приеме липсата на еякулация като знак за липса на привличане

Когато той не свършва: Благодат или проблем в секса - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Продължителният секс често се възприема като предимство, но когато мъжът не успява да достигне до еякулация, ситуацията може да се превърне в източник на напрежение и неудовлетворение.

Забавената еякулация е състояние, при което кулминацията настъпва трудно или изобщо липсва въпреки продължителната стимулация. Това не винаги е проблем. Ако и двамата партньори се чувстват добре и са удовлетворени, по-дългият полов акт може да бъде просто индивидуална особеност.

Трудността започва, когато сексът причинява умора, болка, раздразнение или усещане за провал. Партньорът може да приеме липсата на еякулация като знак за липса на привличане, а мъжът да изпита тревожност и натиск непременно да „свърши“.

Причините могат да бъдат различни – стрес, депресия, проблеми във връзката, специфични навици при мастурбация, прекомерна употреба на алкохол, прием на антидепресанти или лекарства за високо кръвно налягане. Възможни са и физически фактори като диабет, хормонални нарушения, неврологични заболявания или последици от операция.

Важно е партньорите да говорят открито и да не превръщат еякулацията в единствена цел на секса. Използването на лубрикант, промяната на стимулацията и намаляването на напрежението също могат да помогнат.

Консултация с уролог или сексолог е препоръчителна, ако проблемът се повтаря, появил се е внезапно или причинява сериозно неудовлетворение. Продължителният секс не е непременно благодат или недостатък – решаващо е дали носи удоволствие и на двамата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    5 цента

    11:47 03.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще ви

    6 1 Отговор
    Кажа! Жената никога не е щастлива, когато не свърша! Може да съм я съсипал от многоброини оргазми, може да ми каже как всичко е наред и нищо не й липсва, но виждам разочарованието в очите й!

    11:48 03.08.2026

  • 5 ХиХи

    12 0 Отговор
    Ако не свършва викнете му некоя с по големи сиси и ша свърши

    11:49 03.08.2026

  • 6 Анонимен

    10 0 Отговор
    Венелинчето на това се нада. Нейния мъж да има този проблем.

    11:50 03.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ако

    13 0 Отговор
    Си широка като кофа как да свърши.Няма достатъчно триене.

    11:59 03.08.2026

  • 10 още

    1 1 Отговор
    по -лошо е ,че той симулира оргазми.

    Коментиран от #11

    12:04 03.08.2026

  • 11 Ко речи?

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "още":

    Е, нема как...

    Коментиран от #14

    12:07 03.08.2026

  • 12 тираджия

    0 0 Отговор
    до-9
    В този случай слагаш верига !!

    Коментиран от #16

    12:15 03.08.2026

  • 13 сложи

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "еврогеей":

    си на пу$$ин

    12:16 03.08.2026

  • 14 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ко речи?":

    Има, ако си зад нея!

    12:19 03.08.2026

  • 15 Браво, Венелинке

    1 0 Отговор
    Да си дойдем на думата. Е тва сега е статия, а не разни рецепти и религии да ми пишеш. Искаш ли да ядеш топъл хайвер от риба без кости?

    12:22 03.08.2026

  • 16 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "тираджия":

    Само при разкалян терен предизвикващ буксуване.

    12:25 03.08.2026