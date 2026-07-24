Правителствата на големите страни от ЕС може да се намесят в процесите на снабдяване с газ, заобикаляйки пазарните механизми

Европа бавно изпомпваше газ в подземните газови хранилища (ПГХ) през пролетните месеци. Страните в региона са изправени пред „ден на разплата“ тази зима, тъй като цените на енергията може да се повишат поради продължаващата нестабилност в Близкия изток и нарастващата конкуренция за ограничени доставки на гориво, пише в свои аналитичен материал аг. Bloomberg.

Европейските доставчици на газ завършиха отоплителния сезон 2025-2026 с най-ниските резерви от ПГХ за четири години. В края на февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран, което доведе до намаляване на доставките на петрол и газ от Персийския залив и рязко покачване на световните цени. На този фон европейските търговци решиха да не започват да купуват нови обеми гориво веднага след настъпването на пролетта, а вместо това да изчакат възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток след споразумение между страните, участващи в конфликта.

„Почти 5 месеца по-късно този хазарт изглежда рискован. Боевете в Близкия изток се възобновиха, цените на газа достигнаха пиковете от първите седмици на войната, а Европа изостава от обичайния си график за капацитет за съхранение. Азиатските вносители – от Китай до Пакистан, изкупуват наличните обеми втечнен природен газ (LNG), за да заменят загубения внос от Катар, като по този начин ефективно примамват товари далеч от Европа“, пише агенцията.

Авторите на статията обаче подчертават, че „малцина се съмняват“, че Европа в крайна сметка ще може да закупи необходимите обеми газ. Единственият оставащ рисков фактор е цената, която ЕС ще трябва да плати за тях. По-специално, остава въпросът дали домакинствата и промишлеността ще могат да се справят с пореден скок в сметките за отопление и електричество само няколко години след последната енергийна криза в региона. Освен това агенцията предполага, че правителствата в големите страни от ЕС, предимно Германия, биха могли да се намесят в процесите на снабдяване с газ извън пазарните механизми, което само би засилило конкуренцията на международния пазар.

„През цялото това време бяхме като жаба във вряща тенджера. Въпросът е дали тази жаба може да изскочи, защото цените се покачват и то бързо“, каза пред агенцията изследователката от Колумбийския университет Ан-Софи Корбо.