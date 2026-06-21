Местната власт, бизнесът и дипломацията с отличия от GLOBAL AWARDS 2026

12-ите международни бизнес и обществени отличия GLOBAL AWARDS 2026 – „ЛИДЕРИ ЗА ПРИМЕР“ бяха връчени на вълнуваща церемония, с висок клас нетуъркинг и изключителна атмосфера снощи в Astoria Grand Hotel София бяха връчени.

Събитието събра на едно място водещи инвеститори, чуждестранни посланици, успешни кметове и общественици, за да отдаде заслужено признание на личностите и организациите, които развиват икономиката, иновациите и регионите на страната с личен пример и визия.

Празничната вечер отбеляза 20-годишния юбилей на организаторите от VIP Communication PR Agency & Global Media. Равносметката за две десетилетия на медийния пазар под ръководството на Патриция Кирилова и Дончо Георгиев включва впечатляващите над 500 мащабни събития, над 15 000 наградени лидери и над 10 000 успешни пиар кампании. Паралелно с бизнес категориите бяха раздадени и 15-тите Юбилейни медийни и арт награди, които по традиция отличиха най-утвърдените и обективни гласове в българската журналистика.

Един от най-вдъхновяващите акценти на вечерта бе наградата на националната кампания „Успели българи дават личен пример“, създадена от Диана Миланова. Обществената кауза, която вече повече от 10 години мотивира хиляди български ученици, бе бурно аплодирана от гостите. В изключително емоционален момент на сцената заедно с Диана Миланова излязоха част от емблематичните лица и съмишленици на инициативата – шампионът Тервел Пулев, легендата Ники Кънчев, журналистките Патриция Кирилова, Бояна Бояджиева, популярният БНТ-водещ Павел Владимиров, Дани Ангелов и Александър Димов, които споделиха вълнението от общата мисия в българските училища.

Престижните статуетки бяха връчени от авторитетни гости и партньори - дългогодишният партньор на агенцията Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и нейният зам.-председател д-р Васил Тодоров, международният експерт Иван Тихов – представител на Германската асоциация на средния бизнес, ректорът на международната академия на обединените българи (МАОБ) – акад. Николай Ников и др.

Всички призьори си тръгнаха с много подаръци - специални комплименти от луксозния жилищен бранд Harmony Suites, уникални амулети за мир, ръчно изработени и дарени лично от кмета на Забърдо Валентин Черпоков. Интелектуален завършек на вечерта направи д-р Милка Петрова от УНИБИТ, която подари на наградените лидери своята най-нова книга за квантово лидерство.

Церемонията започна с награди в категория „Местна власт и регионално развитие“. Голямо признание получи Боян Минков (кмет на Община Белоградчик), отличен като Общински лидер в развитието и управлението на туристически дестинации. Като Кмет с мисия и лидер в глобалния мир бе награден емблематичният Валентин Черпоков (кмет на с. Забърдо). Отличието за Лидер в развитието на малките общини отиде при Боян Кехайов (кмет на Община Неделино), а Цветанка Йотина (кмет на Община Мирково) бе обявена за Лидер в европейската модернизация на малките общини. Статуетката за Принос в стратегическо партньорство между България и Германия бе връчена на предприемача Иван Тихов.

В категориите за „Обществен принос, образование и наука“ с приз за Национален принос за вдъхновение на младото поколение си тръгна Диана Миланова за инициативата „Успешни българи дават личен пример“. Проф. д-р Стояна Нацева (Happy Life Academy®) взе наградата за Глобален принос в бизнеса, науката и образованието.

В „Бизнес, иновации и инвестиции“ инж. Мина Георгиева („Имоти Инн“ ЕООД) триумфира като Лидер в недвижимите имоти и инвестициите, а Румяна Борисова (Басейни.нет) бе обявена за Лидер в пазарните иновации и дамски триумф в мъжкия бизнес. Статуетката за Лидер в консултантския сектор и управлението на европейски проекти отиде при Биляна Тончева, докато Магдалена Гоцева („Рим Рок България“) заслужи отличието Лидер в производствения сектор и изкуствените скални компоненти. Васка Пенкова (APL GO България) спечели приза за Иновации в здравния и уелнес мрежов маркетинг.

В „Правния сектор“ бяха отличени адв. Борислава Сиракова с Изключителен принос към медицинското право и защита правата на пациентите и адв. Симона Михайлова като Млад лидер в правния финансов сектор.

Признание за „Родно производство, технологии и туризъм“ получиха компанията Fresh Print за Иновации в дигиталния печат, Николай Ангелов и Виктор Антов (Lilyache Winery) за Принос в развитието на винарството и регионалния туризъм, Христо Георгиев („Ферма Георгиев“ - Пловдив) за Принос в устойчивото родно производство и хотел „Царска Баня“ (Град Баня) за своите Инвестиции в балнеологията, SPA туризма и целогодишния уелнес.

Церемонията бе открита от младите таланти на "Инфинити тийм", а в разгара на вечерта гостите танцуваха и пяха „жената-глас“ Джина Иванова – вокал на легендарната група „Трамвай № 5“. В истински фурор се превърна нейният дует с водещия на вечерта, актьор и носител на награда „Икар“ Симеон Владов, а музикалната магия бе допълнена от виртуозните изпълнения на акордеониста Исус Ангелов. Събитието традиционно премина под знака на благотворителността, а голямата изненада на вечерта дойде от Тервел Пулев, който се включи активно в търга и откупи картина на 12-годишния талантлив художник от Варна Адриан Иванов.

Вечерта завърши с празничен коктейл и разрязване на огромна юбилейна торта.