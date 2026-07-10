Турция няма да участва в създаването на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост на НАТО

Турция засега няма да участва в инициативата за създаване на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост (DSRB), която няколко страни членки на НАТО решиха да създадат на срещата на върха на НАТО, проведена в Анкара на 7-8 юли, съобщи CNN Türk.
Решението е взето въз основа на стратегически и технически оценки, проведени от съответните държавни агенции. Турските власти все още не са коментирали тази информация.
По-рано беше съобщено, че освен Турция, Албания, Белгия, Гърция, Канада, Латвия, Люксембург, Румъния и Украйна също са обявили готовността си да участват в създаването на DSRB. Финансовият консорциум ще бъде със седалище в Монреал и има за цел да набере до 134 милиарда долара за финансиране на военни проекти, свързани с Украйна.
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1 к0к0рч0 💋🍌
16:44 10.07.2026
2 Дзак
16:49 10.07.2026