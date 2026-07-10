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Турция няма да участва в създаването на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост на НАТО

Турция няма да участва в създаването на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост на НАТО

10 Юли, 2026 16:25 406 2

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Решението е взето въз основа на стратегически и технически оценки, проведени от съответните държавни агенции

Турция няма да участва в създаването на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост на НАТО - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция засега няма да участва в инициативата за създаване на Банката за отбрана, сигурност и устойчивост (DSRB), която няколко страни членки на НАТО решиха да създадат на срещата на върха на НАТО, проведена в Анкара на 7-8 юли, съобщи CNN Türk.

Решението е взето въз основа на стратегически и технически оценки, проведени от съответните държавни агенции. Турските власти все още не са коментирали тази информация.

По-рано беше съобщено, че освен Турция, Албания, Белгия, Гърция, Канада, Латвия, Люксембург, Румъния и Украйна също са обявили готовността си да участват в създаването на DSRB. Финансовият консорциум ще бъде със седалище в Монреал и има за цел да набере до 134 милиарда долара за финансиране на военни проекти, свързани с Украйна.


Турция
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