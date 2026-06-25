Новини
Бизнес »
Наполовина падна цената на застраховките на кораби, преминаващи през Ормузкия проток

Наполовина падна цената на застраховките на кораби, преминаващи през Ормузкия проток

25 Юни, 2026 11:53 435 1

  • ормузки проток-
  • застраховка-
  • цена-
  • спад

Застрахователните премии за военни рискове за кораби са намалени от приблизително 5% на 2% от цената на кораба, като се вземат предвид отстъпките

Наполовина падна цената на застраховките на кораби, преминаващи през Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разходите за застраховане на кораби, преминаващи през Ормузкия пролив, са намалели повече от наполовина през последните шест дни, докато примирието между САЩ и Иран продължава, съобщава Financial Times.

Застрахователните премии за военни рискове за кораби са намалени от приблизително 5% на 2% от цената на кораба, като се вземат предвид отстъпките. За големите танкери това означава стотици хиляди долари икономии на разходи.

Митата започнаха да падат след подписването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран миналата седмица, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Разходите за застраховки нараснаха рязко през предходните месеци поради заплахата от атаки срещу корабоплаването в Ормузкия проток, достигайки милиони долари на седмица за някои от най-големите танкери.

В същото време застрахователите и корабособствениците остават предпазливи. Цената на застраховката на товара срещу военни рискове остава практически непроменена, а в определени райони на маршрутите през Ормузкия проток продължават да се съобщават за възможно наличие на морски мини.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 66николаос

    0 0 Отговор
    Може ли Наум да е без Тея Минкова.На всяко гърне мирудия.Няма срам задръжки щом е на муфта

    12:28 25.06.2026