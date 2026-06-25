Наполовина падна цената на застраховките на кораби, преминаващи през Ормузкия проток

Разходите за застраховане на кораби, преминаващи през Ормузкия пролив, са намалели повече от наполовина през последните шест дни, докато примирието между САЩ и Иран продължава, съобщава Financial Times.

Застрахователните премии за военни рискове за кораби са намалени от приблизително 5% на 2% от цената на кораба, като се вземат предвид отстъпките. За големите танкери това означава стотици хиляди долари икономии на разходи.

Митата започнаха да падат след подписването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран миналата седмица, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Разходите за застраховки нараснаха рязко през предходните месеци поради заплахата от атаки срещу корабоплаването в Ормузкия проток, достигайки милиони долари на седмица за някои от най-големите танкери.

В същото време застрахователите и корабособствениците остават предпазливи. Цената на застраховката на товара срещу военни рискове остава практически непроменена, а в определени райони на маршрутите през Ормузкия проток продължават да се съобщават за възможно наличие на морски мини.