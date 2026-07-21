Германски шофьори масово се насочват към Чехия за евтино гориво

Германски шофьори масово се насочват към Чехия, за да заредят с евтино гориво, според видео, публикувано на уебсайта на вестник Bild.
Малко преди изтичането на тавана на цените на горивата в Чехия, германски шофьори масово преминават границата. Поради по-ниските цени на горивата в Чехия, шофьори от Германия се насочват там, за да заредят. Това причинява опашки на местните бензиностанции. Например в граничния град Остров много шофьори чакат до един час, за да заредят с евтино дизелово гориво.
В Чехия цената на дизела, както е отбелязано във видеото, е 1,55 евро за литър. Това е приблизително с 0,80 цента по-евтино, отколкото в Германия. Заради тази предимство шофьорите са готови да пътуват около 100 км, включително от Лайпциг, за да заредят резервоара си.
Същевременно се отбелязва, че таванът на цените в Чехия ще изтече след полунощ и предимството в разходите ще изчезне.
На 19 юли Bild съобщи, че новата ескалация на конфликта около Иран е довела до рязко покачване на цените на бензина и дизела в Германия. В неделя, след ежедневно покачване на цените, литър бензин Super струваше средно 2328 евро в страната. Цената на бензина E10 (с до 10% биоетанол) се повиши до 2274 евро, а на дизеловото гориво - до 2305 евро. Цените на дизела се повишиха най-много: в неделя, 12 юли, след обедното покачване на цените, цената беше 2238 евро; сега е достигнала 2305 евро.
Така наречената отстъпка за гориво вече изтече в Германия. Тя предвиждаше намаление на данъка от 17 цента на литър върху бензина и дизеловото гориво през май и юни. Бундестагът я одобри на 24 април за борба с покачващите се цени. Като част от правителствените мерки, операторите на бензиностанции в Германия имат право да повишават цените само веднъж на ден, в 12:00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:28 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това причинява опашки на местните
и тук идват гърци да зареждат
14:33 21.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8
14:34 21.07.2026
5 Абе факти
Коментиран от #16
14:37 21.07.2026
6 Частна Република България
14:49 21.07.2026
7 Сметката излиза
Коментиран от #10, #11
14:55 21.07.2026
8 Отворко
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Доста повече от 20 евра, но какво ти пука на теб? Ти си зареждаш евтино а пък 20 евра дори не ги броиш за пари. Сигурно ако ги намериш няма да се наведеш дори….
Коментиран от #12
14:57 21.07.2026
9 Монк
15:16 21.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Сметката излиза":Доста , ако вместо резервоар имаш варел❗
При нормален резервоар от 40-50 литра по 0,80€ си е 30-40 евра. Явно в сметката не отчиташ цената на изразходваното гориво в двете посоки и не махаш това което ще "изгубиш" навръщане❗
Така че ще похарчиш около 15- 20 € за да се окажеш с 20- 30 € печалба ❗
15:28 21.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Сметката излиза":В сметката не влиза и загубеното време и амортизацията❗
15:29 21.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Отворко":Отворко, доста повече , ако вместо резервоар имаш варел❗
При нормален резервоар от 40-50 литра по 0,80€ си е 30-40 евра. Явно в сметката не отчиташ цената на изразходваното гориво в двете посоки и не махаш това което ще "изгубиш" навръщане❗
Така че ще похарчиш около 15- 20 € за да се окажеш с 20- 30 € печалба ❗
15:31 21.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Заради тази предимство шофьорите са готови да пътуват около 100 км, включително от Лайпциг, ЗА ДА ЗАРЕДЯТ РЕЗЕРВОАРА СИ."
Не коментирам .... и пет туби в багажника❗
15:34 21.07.2026
14 млад еврас
15:56 21.07.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
15:58 21.07.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Абе факти":Немски шофьори, немски език и немски езикови гимназии. Кви са тия германски шофьор, бе?
16:05 21.07.2026