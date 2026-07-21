Германски шофьори масово се насочват към Чехия за евтино гориво

Германски шофьори масово се насочват към Чехия, за да заредят с евтино гориво, според видео, публикувано на уебсайта на вестник Bild.

Малко преди изтичането на тавана на цените на горивата в Чехия, германски шофьори масово преминават границата. Поради по-ниските цени на горивата в Чехия, шофьори от Германия се насочват там, за да заредят. Това причинява опашки на местните бензиностанции. Например в граничния град Остров много шофьори чакат до един час, за да заредят с евтино дизелово гориво.

В Чехия цената на дизела, както е отбелязано във видеото, е 1,55 евро за литър. Това е приблизително с 0,80 цента по-евтино, отколкото в Германия. Заради тази предимство шофьорите са готови да пътуват около 100 км, включително от Лайпциг, за да заредят резервоара си.

Същевременно се отбелязва, че таванът на цените в Чехия ще изтече след полунощ и предимството в разходите ще изчезне.

На 19 юли Bild съобщи, че новата ескалация на конфликта около Иран е довела до рязко покачване на цените на бензина и дизела в Германия. В неделя, след ежедневно покачване на цените, литър бензин Super струваше средно 2328 евро в страната. Цената на бензина E10 (с до 10% биоетанол) се повиши до 2274 евро, а на дизеловото гориво - до 2305 евро. Цените на дизела се повишиха най-много: в неделя, 12 юли, след обедното покачване на цените, цената беше 2238 евро; сега е достигнала 2305 евро.

Така наречената отстъпка за гориво вече изтече в Германия. Тя предвиждаше намаление на данъка от 17 цента на литър върху бензина и дизеловото гориво през май и юни. Бундестагът я одобри на 24 април за борба с покачващите се цени. Като част от правителствените мерки, операторите на бензиностанции в Германия имат право да повишават цените само веднъж на ден, в 12:00 часа.