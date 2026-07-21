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Германски шофьори масово се насочват към Чехия за евтино гориво

Германски шофьори масово се насочват към Чехия за евтино гориво

21 Юли, 2026 14:25 914 16

  • германия-
  • чехия-
  • петрол-
  • цена-
  • зареждане-
  • шофьори

Това води до опашки на местните бензиностанции

Германски шофьори масово се насочват към Чехия за евтино гориво - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германски шофьори масово се насочват към Чехия, за да заредят с евтино гориво, според видео, публикувано на уебсайта на вестник Bild.

Малко преди изтичането на тавана на цените на горивата в Чехия, германски шофьори масово преминават границата. Поради по-ниските цени на горивата в Чехия, шофьори от Германия се насочват там, за да заредят. Това причинява опашки на местните бензиностанции. Например в граничния град Остров много шофьори чакат до един час, за да заредят с евтино дизелово гориво.

В Чехия цената на дизела, както е отбелязано във видеото, е 1,55 евро за литър. Това е приблизително с 0,80 цента по-евтино, отколкото в Германия. Заради тази предимство шофьорите са готови да пътуват около 100 км, включително от Лайпциг, за да заредят резервоара си.

Същевременно се отбелязва, че таванът на цените в Чехия ще изтече след полунощ и предимството в разходите ще изчезне.

На 19 юли Bild съобщи, че новата ескалация на конфликта около Иран е довела до рязко покачване на цените на бензина и дизела в Германия. В неделя, след ежедневно покачване на цените, литър бензин Super струваше средно 2328 евро в страната. Цената на бензина E10 (с до 10% биоетанол) се повиши до 2274 евро, а на дизеловото гориво - до 2305 евро. Цените на дизела се повишиха най-много: в неделя, 12 юли, след обедното покачване на цените, цената беше 2238 евро; сега е достигнала 2305 евро.

Така наречената отстъпка за гориво вече изтече в Германия. Тя предвиждаше намаление на данъка от 17 цента на литър върху бензина и дизеловото гориво през май и юни. Бундестагът я одобри на 24 април за борба с покачващите се цени. Като част от правителствените мерки, операторите на бензиностанции в Германия имат право да повишават цените само веднъж на ден, в 12:00 часа.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    14:28 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това причинява опашки на местните

    10 0 Отговор
    в клуба на богатите е така
    и тук идват гърци да зареждат

    14:33 21.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор
    Да отидеш на 100 км за да спестиш 10-20 €❗

    Коментиран от #8

    14:34 21.07.2026

  • 5 Абе факти

    13 0 Отговор
    знаете ли какво са точки, запетайки при писане та цени, значи отварям веднага бензиностанция в Германия, бай хой вразуми тези невежи твой подчинени

    Коментиран от #16

    14:37 21.07.2026

  • 6 Частна Република България

    6 0 Отговор
    В клуба на богатите е така. Всеки търси по-евтиното

    14:49 21.07.2026

  • 7 Сметката излиза

    10 0 Отговор
    Цените в Германия са 2,20/ 2.30 на литър. Резервоар с две туби в багажника, на 100 литра разликата е от около 80 евро. Два пъти в месеца и ще си платиш тока.

    Коментиран от #10, #11

    14:55 21.07.2026

  • 8 Отворко

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Доста повече от 20 евра, но какво ти пука на теб? Ти си зареждаш евтино а пък 20 евра дори не ги броиш за пари. Сигурно ако ги намериш няма да се наведеш дори….

    Коментиран от #12

    14:57 21.07.2026

  • 9 Монк

    4 0 Отговор
    що така бе, нали са моторът на ойропа, нали са голяма работа, всичко имат , всичко знаят пък в чехия, в българия елате бе...

    15:16 21.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сметката излиза":

    Доста , ако вместо резервоар имаш варел❗
    При нормален резервоар от 40-50 литра по 0,80€ си е 30-40 евра. Явно в сметката не отчиташ цената на изразходваното гориво в двете посоки и не махаш това което ще "изгубиш" навръщане❗
    Така че ще похарчиш около 15- 20 € за да се окажеш с 20- 30 € печалба ❗

    15:28 21.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сметката излиза":

    В сметката не влиза и загубеното време и амортизацията❗

    15:29 21.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отворко":

    Отворко, доста повече , ако вместо резервоар имаш варел❗
    При нормален резервоар от 40-50 литра по 0,80€ си е 30-40 евра. Явно в сметката не отчиташ цената на изразходваното гориво в двете посоки и не махаш това което ще "изгубиш" навръщане❗
    Така че ще похарчиш около 15- 20 € за да се окажеш с 20- 30 € печалба ❗

    15:31 21.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Някой пак НЕ чете❗

    "Заради тази предимство шофьорите са готови да пътуват около 100 км, включително от Лайпциг, ЗА ДА ЗАРЕДЯТ РЕЗЕРВОАРА СИ."

    Не коментирам .... и пет туби в багажника❗

    15:34 21.07.2026

  • 14 млад еврас

    2 0 Отговор
    Вдигат цената на горивото с яки данъци и кво ли не и пак никой електричка не ще, 100 километра да зареди евтино но електричка не.

    15:56 21.07.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    В клуба на богатите нямат пари за скъпи екстри хахахахаха.

    15:58 21.07.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе факти":

    Немски шофьори, немски език и немски езикови гимназии. Кви са тия германски шофьор, бе?

    16:05 21.07.2026