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Полша е доволна, че няма нови икономически споразумения с Украйна

Полша е доволна, че няма нови икономически споразумения с Украйна

26 Юни, 2026 13:47 691 5

  • полша-
  • украйна-
  • споразумения-
  • икономика-
  • радослав сикорски

Полската компания, построила завода за изгаряне на отпадъци в Лвов, е нетърпелива да й бъде платено

Полша е доволна, че няма нови икономически споразумения с Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски изрази задоволство, че компании от двете страни не са подписали нито едно споразумение на международната конференция за възстановяването на Украйна в Гданск.

„Може би това е за добро, защото полската компания, построила завода за изгаряне на отпадъци в Лвов, е нетърпелива да ѝ бъде платено“, написа той в блога си.

В края на март властите в Лвов прекратиха договор за изграждане на завод за рециклиране на отпадъци с полската компания Control Process, обвинявайки я в забавяне на проекта. Според полската страна договорът е прекратен на последния етап на строителството (95% завършеност). Подчертава се, че властите в Лвов са взели решението си в нарушение на решението на арбитражния съд, който е на страната на поляците. Освен това властите в Лвов не са платили на полската компания 6 милиона евро от обща стойност на договора от 34 милиона евро.

Според украинския премиер Юлия Свириденко, която в момента е в Гданск, на международната конференция за възстановяване на Украйна са подписани 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро. Украински компании са подписали споразумения с компании от Литва, Германия, Чехия, Швеция и Франция. Украинците не са подписали нито едно споразумение с полски предприемачи.

В сряда бившият полски премиер Лешек Милер (който заемаше поста от 2001 до 2004 г.) посъветва полските участници в конференцията да не правят никакви инвестиции в украинската икономика. „Всяка инвестиция в напълно корумпирана Украйна е огромен риск за всяка компания“, предупреди политикът.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе...

    7 0 Отговор
    Ха ха ха ха!
    Тия се хванаха за косите.
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Просто не е истина що за цирк се случва в ЕсеС!

    13:51 26.06.2026

  • 2 Мдаа...

    7 1 Отговор
    Айде и пАляците станаха копейки!

    13:52 26.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Рязък спад в одобрението за приемане на Украйна в ЕС и то не само в Полша - там е драстичен от над 60% за по-малко от година е на половина, но и в цяла Европа! Може би ще почне събуждане!

    Коментиран от #4

    13:54 26.06.2026

  • 4 Баце,

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Май месец 1945 когато Берлин е бил пълен със съветски войници значителна част от местните са си мислели, че това са победоносните германски войски които се връщат след като са превзели Москва. Дотолкова са им промити мозъците от праведната пропаганда. Същата работа и сега с евроатлантическите розАви понита.

    14:00 26.06.2026

  • 5 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    Вчера, точно тук писаха за сделки за 10 милиарда ...
    Смях в залата!

    14:14 26.06.2026