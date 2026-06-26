Полският външен министър Радослав Сикорски изрази задоволство, че компании от двете страни не са подписали нито едно споразумение на международната конференция за възстановяването на Украйна в Гданск.

„Може би това е за добро, защото полската компания, построила завода за изгаряне на отпадъци в Лвов, е нетърпелива да ѝ бъде платено“, написа той в блога си.

В края на март властите в Лвов прекратиха договор за изграждане на завод за рециклиране на отпадъци с полската компания Control Process, обвинявайки я в забавяне на проекта. Според полската страна договорът е прекратен на последния етап на строителството (95% завършеност). Подчертава се, че властите в Лвов са взели решението си в нарушение на решението на арбитражния съд, който е на страната на поляците. Освен това властите в Лвов не са платили на полската компания 6 милиона евро от обща стойност на договора от 34 милиона евро.

Според украинския премиер Юлия Свириденко, която в момента е в Гданск, на международната конференция за възстановяване на Украйна са подписани 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро. Украински компании са подписали споразумения с компании от Литва, Германия, Чехия, Швеция и Франция. Украинците не са подписали нито едно споразумение с полски предприемачи.

В сряда бившият полски премиер Лешек Милер (който заемаше поста от 2001 до 2004 г.) посъветва полските участници в конференцията да не правят никакви инвестиции в украинската икономика. „Всяка инвестиция в напълно корумпирана Украйна е огромен риск за всяка компания“, предупреди политикът.