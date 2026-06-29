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Германският индустриален сектор може да загуби до 100 000 работни места

Германският индустриален сектор може да загуби до 100 000 работни места

29 Юни, 2026 15:47 479 6

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Производството, научноизследователската и развойна дейност все повече се разпределят глобално, вместо да се концентрират на едно място

Германският индустриален сектор може да загуби до 100 000 работни места - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Все повече германски компании планират да преместят бизнеса си в чужбина и през 2026 г. в индустриалния сектор на страната биха могли да бъдат съкратени до 100 000 работни места. Това съобщава вестник Handelsblatt, позовавайки се на съвместно проучване, проведено с консултантската фирма Horvath.

Проучване сред 1000 компании показа, че 60% възнамеряват да намалят допълнително работните места в Германия до 2030 г. и да преместят повече производство в чужбина. В резултат на това ключови индустрии като автомобилната, машиностроенето и строителната промишленост биха могли да загубят до 100 000 служители само през 2026 г. Само 16% от компаниите са заявили намерението си да увеличат работната си сила в Германия.

„Моделът на Германия като страна износител беше успешен в продължение на десетилетия. Сега е свършен“, заяви партньорът на Horvath, Ралф Заутер. Той отбеляза, че производството, научноизследователската и развойна дейност все повече се разпределят по целия свят, вместо да се концентрират на едно място.

Германските компании възнамеряват да създадат нови работни места в Индия, Китай, други азиатски страни и Северна Америка. САЩ остават най-важната инвестиционна дестинация за германските компании, въпреки митническата си политика. Компаниите обаче посочват високите разходи за персонал, а не покачващите се цени на енергията или бюрокрацията, като една от основните причини за преместване на бизнеса си в чужбина.

Преди това няколко германски гиганта обявиха планове за намаляване на инвестиционната активност в Германия. Компанията за специални химикали Evonik планира да съкрати 3200 работни места, предимно в Германия; фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim инвестира милиарди в САЩ и се отказва от инвестиции в Германия на обща стойност до 900 милиона евро; Siemens Energy реши да инвестира 1 милиард долара в разширяване на производството в САЩ и създаване на до 1500 работни места там; а автомобилният гигант Mercedes-Benz също инвестира 7 милиарда долара в увеличаване на производствения капацитет в САЩ.


Германия
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