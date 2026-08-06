Новини
Бизнес »
Тайфун спря работата на 9 завода на Toyota в Япония

Тайфун спря работата на 9 завода на Toyota в Япония

6 Август, 2026 15:11 913 2

  • toyota-
  • запод-
  • япония-
  • тайфун-
  • работа-
  • спиране

Засегнати са 17 производствени линии

Тайфун спря работата на 9 завода на Toyota в Япония - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен производител Toyota реши да преустанови дейността си в 9 от своите японски заводи поради приближаващ тайфун, посочва бизнес вестник Nikkei.

Това ще засегне 17 производствени линии в 9 завода в страната, включително тези на дъщерните ѝ дружества. Дейността в тези заводи ще бъде преустановена от 7 август.

Общо Toyota управлява 14 завода с 28 производствени линии в Япония.

Тайфун, 13-ият за сезона, в момента се приближава към Южна Япония. Очаква се той да достигне най-южната префектура Окинава до 7 август. Последиците му ще се усещат в региона през целия уикенд. Суровото време вече принуди местните авиокомпании да отменят приблизително 300 полета.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 2 Отговор
    В Япония е като в БГ всички са се втурнали към столицата и живеят в стайчета където буквално само прав или седнал има място да застанеш.

    15:14 06.08.2026

  • 2 Тайфуни с нежни имена

    4 1 Отговор
    А Лада Нива не я спира нищо.

    15:16 06.08.2026