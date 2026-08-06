Тайфун спря работата на 9 завода на Toyota в Япония

Японският автомобилен производител Toyota реши да преустанови дейността си в 9 от своите японски заводи поради приближаващ тайфун, посочва бизнес вестник Nikkei.

Това ще засегне 17 производствени линии в 9 завода в страната, включително тези на дъщерните ѝ дружества. Дейността в тези заводи ще бъде преустановена от 7 август.

Общо Toyota управлява 14 завода с 28 производствени линии в Япония.

Тайфун, 13-ият за сезона, в момента се приближава към Южна Япония. Очаква се той да достигне най-южната префектура Окинава до 7 август. Последиците му ще се усещат в региона през целия уикенд. Суровото време вече принуди местните авиокомпании да отменят приблизително 300 полета.