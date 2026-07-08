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Европейската комисия обеща да „защити страните от ЕС“

Европейската комисия обеща да „защити страните от ЕС“

8 Юли, 2026 13:51 438 5

  • доналд тръмп-
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  • ес

Изказването е вследствие на обявеното от Доналд Тръмп спиране на търговията с Испания

Европейската комисия обеща да „защити страните от ЕС“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) ще защитава интересите на всички страни от ЕС. Това заяви говорителят на ЕК Олоф Гил, коментирайки обявяването на президента на САЩ Доналд Тръмп за спиране на търговията с Испания.

„Европейската комисия ще защитава интересите на всички свои държави членки“, заяви той на брифинг в Брюксел.

„Търговията между ЕС и САЩ е дълбоко интегрирана и взаимноизгодна, така че е в наш общ интерес да я защитим“, заяви той. „Тази идея е заложена в споразумението, подписано между ЕС и САЩ миналата година. Очакваме САЩ да изпълнят ангажиментите си.“ Гил отказа да отговаря на въпроси относно търговията между САЩ и Испания.

По-рано испанското правителство заяви, че двустранните отношения между Кралството и САЩ са полезни и за двете страни. Мадрид отговори на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ вече не искат да търгуват с Испания.

Според El País властите приемат думите на Тръмп спокойно. „Нашата страна има отлични социални, културни и икономически отношения със Съединените щати и нямаме намерение това да се променя“, отбеляза правителството. „Съединените щати имат търговски излишък с Испания“. Мадрид също така потвърди, че „ЕС е търговски съюз“, в рамките на който нито една държава не може да бъде разделена. „Двустранните отношения между Съединените щати и Испания са полезни и за двете страни както в търговския, така и в отбранителния сектор“, добави испанското правителство.

Президентът на САЩ, срещайки се с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в кулоарите на срещата на върха на алианса в Анкара, изрази мнение, че Мадрид е „ужасен партньор“ в рамките на НАТО.

Американският лидер вече е заявявал, че Испания не е добър съюзник за САЩ в Северноатлантическия алианс. Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по-рано заяви, че Вашингтон е разочарован от действията на Испания по време на американско-израелската война с Иран и нежеланието на Мадрид да увеличи военните разходи до 5% от БВП.

Първоначално Мадрид се противопостави на американско-израелската операция в Иран. Испания също така отказа да позволи на Вашингтон да използва военни бази, разположени в кралството, за тези цели. Освен това испанското правителство заяви, че може да изпълни ангажиментите си към НАТО, като отдели приблизително 2% от БВП за военни разходи.


Белгия
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