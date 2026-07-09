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Спад производството на петрол в Персийския залив

Спад производството на петрол в Персийския залив

9 Юли, 2026 13:11 579 4

  • goldman sachs-
  • петрол-
  • персийски залив-
  • производство-
  • прогноза

През последните дни обемите на доставките на петрол от региона са спаднали до 70% от нормалните нива

Спад производството на петрол в Персийския залив - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската банка Goldman Sachs очаква забавяне на възстановяването на производството на петрол в страните от Персийския залив поради нова ескалация на конфликта между САЩ и Иран. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на изследователска бележка на банката.

Анализаторите на банката отбелязаха, че производството на петрол в региона на Персийския залив е останало около 10,5 милиона долара барела на ден в края на юни. Това е под нивата, наблюдавани преди САЩ да започнат военни действия срещу Иран на 28 февруари 2026 г.

Банката също така отбелязва, че обемите на доставките на петрол от Персийския залив са паднали до 70% от нормалните нива през последните дни. Ако преговорите между САЩ и Иран се възобновят, обемите на доставките би трябвало да се възстановят напълно до края на юли.

САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. На 8 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви прекратяването на прекратяването на огъня с Иран, обвинявайки Техеран в нарушаване на двустранните споразумения. След нови американски удари срещу Ислямската република, председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново само след като бъдат изпълнени условията на Техеран, а не заради заплахите на Вашингтон. Той подчерта, че сплашването и нарушените обещания от страна на САЩ вече не са без последствия.


САЩ
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  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    Спад производството на петрол......
    А как се произвежда петрол?

    13:13 09.07.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Арабите бяха послушни докато имаше програма Петрол срещу храни. После някой измисли начин да се обезсолява морската вода и тия станаха независими.

    13:13 09.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Очаквайте хиперинфлация.

    Коментиран от #4

    13:16 09.07.2026

  • 4 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Скоро пълен резервоар на бензиностанцията ще струва един бъбрек

    13:35 09.07.2026