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Корпорациите за изкуствен интелект харчат рекордни суми за лобиране в САЩ

Корпорациите за изкуствен интелект харчат рекордни суми за лобиране в САЩ

27 Юли, 2026 13:05 449 2

  • ai-
  • сащ-
  • изкуствен интелект-
  • разходи

Те възнамеряват да повлияят на политиките за изграждане на центрове за данни и енергоснабдяване

Корпорациите за изкуствен интелект харчат рекордни суми за лобиране в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Водещите компании за изкуствен интелект (ИИ) харчат рекордни суми за лобиране във Вашингтон, за да разхлабят регулациите и да повлияят на регулациите за ИИ в САЩ, според Financial Times (FT).

Open AI почти е удвоила федералните си разходи за лобиране в сравнение с миналата година, достигайки 2,22 милиона долара през първата половина на 2026 г., докато Anthropic почти е утроила разходите си до 3,53 милиона долара, според официални данни. Сред ключовите проблеми с лобирането са федералните разпоредби за пускането на нови модели. Тази тема стана особено належаща за компаниите с ИИ, след като САЩ използваха контрол върху износа, за да спрат разпространението на модела Anthropic Fable поради опасения за киберсигурността. Освен това компаниите искат да повлияят на политиките за изграждане на центрове за данни и енергоснабдяване, както и на правилата за разкриване на параметрите на моделите.

Както отбелязва вестникът, корпорациите с изкуствен интелект вече безуспешно са се опитали да убедят Конгреса да забрани регулирането на ИИ на щатско ниво.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Изкуственият интелект се изнася в космоса където има по добри условия и оттам ще ни гледа сеира.

    13:07 27.07.2026

  • 2 Зевс

    2 0 Отговор
    Много ме кефи как американците казват на подкупите лобиране и това е напълно законно.

    13:18 27.07.2026