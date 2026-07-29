Русия предлага актуализиране на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан

Руският президент Владимир Путин прие предложението на правителството за актуализиране на разпоредбите на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан. Указанията на държавния глава бяха публикувани на портала за правна информация.

Споразумението с Казахстан беше подписано на 24 декември 2013 г. и оттогава не е изменяно. Подобно споразумение с Узбекистан беше подписано на 29 ноември 2016 г. и също не е преразглеждано.

Разширяването на военнотехническото сътрудничество беше в дневния ред на държавните посещения на Путин в Казахстан през май 2026 г. и в Узбекистан през май 2024 г.

Настоящите споразумения установяват общите принципи на военнотехническото сътрудничество между Русия, Казахстан и Узбекистан. Те предвиждат широк спектър от взаимодействия, включително доставка на военна продукция, ремонт и модернизация на оръжия, съвместни научноизследователски и развойни дейности, създаване на съвместни производствени мощности, обучение на персонал и обмен на опит.