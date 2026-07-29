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Русия предлага актуализиране на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан

Русия предлага актуализиране на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан

29 Юли, 2026 12:47 534 4

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  • казахстан-
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  • отбрана
Русия предлага актуализиране на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин прие предложението на правителството за актуализиране на разпоредбите на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан. Указанията на държавния глава бяха публикувани на портала за правна информация.

Споразумението с Казахстан беше подписано на 24 декември 2013 г. и оттогава не е изменяно. Подобно споразумение с Узбекистан беше подписано на 29 ноември 2016 г. и също не е преразглеждано.

Разширяването на военнотехническото сътрудничество беше в дневния ред на държавните посещения на Путин в Казахстан през май 2026 г. и в Узбекистан през май 2024 г.

Настоящите споразумения установяват общите принципи на военнотехническото сътрудничество между Русия, Казахстан и Узбекистан. Те предвиждат широк спектър от взаимодействия, включително доставка на военна продукция, ремонт и модернизация на оръжия, съвместни научноизследователски и развойни дейности, създаване на съвместни производствени мощности, обучение на персонал и обмен на опит.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    0 1 Отговор
    няма да стане .

    12:49 29.07.2026

  • 2 Путин

    1 2 Отговор
    Сорос ни заповяда да се евг и да лъжем копейките че сме станали "многоходови".

    Коментиран от #3

    12:50 29.07.2026

  • 3 ТЦК

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора.

    Коментиран от #4

    12:57 29.07.2026

  • 4 Тенк

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТЦК":

    Украйна се справя чудесно и сама. Върна си Херсон, Купянск, Изюм, Суми, Чернобил. Въпрос на време е да си върне и останалото.

    Виж Путин ви покани в Русия, но желаещи няма сред русофилите.

    13:03 29.07.2026