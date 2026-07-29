Русия предлага актуализиране на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан

Руският президент Владимир Путин прие предложението на правителството за актуализиране на разпоредбите на споразуменията за военнотехническо сътрудничество с Казахстан и Узбекистан. Указанията на държавния глава бяха публикувани на портала за правна информация.
Споразумението с Казахстан беше подписано на 24 декември 2013 г. и оттогава не е изменяно. Подобно споразумение с Узбекистан беше подписано на 29 ноември 2016 г. и също не е преразглеждано.
Разширяването на военнотехническото сътрудничество беше в дневния ред на държавните посещения на Путин в Казахстан през май 2026 г. и в Узбекистан през май 2024 г.
Настоящите споразумения установяват общите принципи на военнотехническото сътрудничество между Русия, Казахстан и Узбекистан. Те предвиждат широк спектър от взаимодействия, включително доставка на военна продукция, ремонт и модернизация на оръжия, съвместни научноизследователски и развойни дейности, създаване на съвместни производствени мощности, обучение на персонал и обмен на опит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
12:49 29.07.2026
2 Путин
Коментиран от #3
12:50 29.07.2026
3 ТЦК
До коментар #2 от "Путин":Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора.
Коментиран от #4
12:57 29.07.2026
4 Тенк
До коментар #3 от "ТЦК":Украйна се справя чудесно и сама. Върна си Херсон, Купянск, Изюм, Суми, Чернобил. Въпрос на време е да си върне и останалото.
Виж Путин ви покани в Русия, но желаещи няма сред русофилите.
13:03 29.07.2026