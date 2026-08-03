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Анализатори: Иран не може да плаши България с война, трябва да минимизираме риска

Анализатори: Иран не може да плаши България с война, трябва да минимизираме риска

3 Август, 2026 22:45 718 31

  • иран-
  • йордан божилов-
  • проф. владимир чуков

Йордан Божилов и проф. Владимир Чуков казаха как трябва да реагира държавата на случващото се

Анализатори: Иран не може да плаши България с война, трябва да минимизираме риска - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Не разбирам защо е бил поискан разговор с Иран, не е необходимо. България не се превръща в част от този конфликт. Разполагането на самолетите не ни прави част от войната, не носим отговорност за действията на американските сили", заяви пред Bulgaria ON AIR бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов, коментирайки предупрежденията на Иран към страната ни.

По думите му България е имала възможност да откаже приемането им, но решението на правителството е в интерес на страната.

"Настоящото искане е директно за участие на САЩ в операцията, това е проблематично", обърна внимание Божилов.

"Независимо как ние даваме разрешението, още през 2006 г. сме приели, че американските сили имат свобода на действие извън българската територия. Нямаме отношение по дейности извън територията ни", подчерта той.

Божилов изтъкна, че имаме много ясни закони и сключени договори, а органът, който е взел решение, е в пълното си право да го промени.

"Не считам, че това трябва да стане под натиск от Иран. Трябва да се направи комплексна оценка на риска. По-важната задача е как минимизираме този риск. Рисковете се променят постоянно", каза още събеседникът и добави, че Съветите за сигурност трябва да заседават.

Арабистът проф. Владимир Чуков предполага, че ДАНС и други органи са получили достатъчно оперативна информация.

"Държавата трябва да направи много добър анализ на отношенията между България и Иран. Чудесни контакти, иранците не се занимаваха с България. Нямат интереси в България. Защо България се оказа на мушката на Иран, а за Гърция и дума няма? Официална декларация от Иран против гърците няма", анализира той в предаването "Денят ON AIR".

Проф. Чуков посочи, че антагонистите са Турция и Гърция, "те са като Мароко и Алжир - това трябва да бъде ясно анализирано от нашите стратези".

Гостът подчерта, че временният министър на отбраната на Иран казва, че разглеждат всяка заплаха като истинска и като част от войната.

"Те ни налагат щампата "война". Държат се като хора, които ни плашат. Работа на правителството е да поеме отговорност. На иранския посланик трябва да му бъде извадена цялата емпирика за действията на техните хора в България. На тези хора трябва да им се каже, че България не е разграден двор."

"Преди 15 години от България беше изгонен един иранец, интересувал се е от АЕЦ "Козлодуй". Никой не разбра, беше му показана вратата", каза още проф. Чуков.

Арабистът добави, че Абас Арагчи приказва както му дойде, а самите иранци са византийците в Близкия изток.

"Това, което искат иранците, няма как да стане. Има надлъгване кой да ръководи корабоплаването в Ормузкия проток", завърши проф. Чуков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1 450 000 дебила

    18 3 Отговор
    гласуваха за Мунчо Фуражката!

    22:48 03.08.2026

  • 2 ФАКТ

    15 7 Отговор
    България е рамо до рамо със своите партньори - САЩ, ЕС, Епщайн, Израел и Сорос.

    Коментиран от #8

    22:51 03.08.2026

  • 3 Трябва

    21 1 Отговор
    Но имаме външен министър епидемиолог. Нищо не разбира от дипломация. Дори не знае как да се облече подходящо и да се държи подходящо на срещи с дипломати, президенти, министри на други държави.

    Коментиран от #21, #28

    22:52 03.08.2026

  • 4 въпрос за 10 лева

    4 12 Отговор
    Кое е по-гнусно - оста Епщайн, Израел и ЕС или безмозъчните милиционери около Пуслер?

    Коментиран от #6, #14, #17

    22:52 03.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    "наведена главица турски ятаган не я сече"

    българска народна поговорка

    22:53 03.08.2026

  • 6 Да върви по свой път

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпрос за 10 лева":

    България не трябва да избира между ла но и по врнато.

    22:54 03.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    И ДВАМАТА ЗАПАРТЪЦИ..... БАЙ БАБО ДА НЕ НИ СТИГА!

    22:55 03.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?

    22:56 03.08.2026

  • 9 иван костов

    9 3 Отговор
    Иран не ни е плашил с война, тия двамата пияни ли са , или друсани! Война вече никой на никого не обявява, просто го тресва по простата проамериканска глава глава!

    22:57 03.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Що Иран бе мишки?

    5 1 Отговор
    Мислите си че няма българи ли дето са готови да го направят? А?

    23:00 03.08.2026

  • 12 1488

    6 0 Отговор
    у бг к0чината човешкия живот не струва и пет евро цента

    23:01 03.08.2026

  • 13 коуокл

    10 1 Отговор
    Тези 2 говорещи маймуни,трябва да бъдат тези които да изядат ракетите, първи. Лъжат кои колкото може, но е добре те да изядат ракетите. И никои не е сключвал договор да помага на агресор. Няма такъв договор. За учения и мирни мисии има, но за война на агресора няма договор да му се дава помощ. И устава на ООН е категоричен. А иначе 2 те маймуни лъжат и си мислят че ще излъжат ??? Не бре няма да излъжете никого освен себе си. Спрете да лъжете боклуци. Спрете да лъжете. С лъжа не става работата. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел ако не се покаят. Маймуни с маймуни спрете да лъжете докато има възможност и време.

    23:01 03.08.2026

  • 14 Да бе

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "въпрос за 10 лева":

    Путин направи Русия отново велика, ликвидира гейсъюз , НАТО и САЩ, във военен и икономически план! Жалко, че е толкова добър либерал и не ги довърши окончателно!

    23:03 03.08.2026

  • 15 Заю Баю

    13 0 Отговор
    Иран не плаши никого, ние плашим Иран с американските самолети, а и кой знае още какво има в базите на наша територия.

    Вълкът се оплаква че агнето иска да го изяде.

    23:03 03.08.2026

  • 16 Минувач

    13 1 Отговор
    Как да не ни прави, хахахха!
    А, с какво гориво ще зареждат, а?
    Българско гориво произведено в Ликойл ще бъде ПРЯК участник в бойните мисии на САЩ над Иран. Самолетите цистерни няма да участват пряко в бойните мисии, но товарът им (българското гориво) ще участва и без него, няма как да се изпълни, каквато и да е бойна мисия.
    България стана не само логистичен център за войната в Иран, ами стана и съучастник и доставчик на основен компонент за всяка една война - горивата.

    23:04 03.08.2026

  • 17 Зарко

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпрос за 10 лева":

    Иди да се изкъпеш и се върни да си помислиш.

    23:06 03.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Полу Два Пръста Чело:

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва":

    Не знам вие кои сте, но ние от ппдб/ЛГБТ сме доволни от външният министър,! Тя продължава линията по унищожаване и ежедневно унижаване на България! Нещо повече, тя има благословията на нашият бог сорос и неговият пророк иван костов

    23:13 03.08.2026

  • 22 Кво ни казва тоя Чуков:

    7 1 Отговор
    Много хубаво правим пичове, че сме съучастник на международни терористи, военнопрестъпници и агресори, които пък са съюзници на други углавни престъпници дето МНС ги издирва за геноцид и престъпления срещу човечеството щото тъкова нещо имало разписано 2006, ама не било баш тъкова а леко било унакова. И ако сме долни безпринципни боклуци това било прекрасно. .....

    23:20 03.08.2026

  • 23 Госъ

    1 0 Отговор
    Никво значение няма какво мислите вие а какво мисли Иран….

    23:28 03.08.2026

  • 24 Много ли е трудно Чуков

    3 0 Отговор
    Просто да кажеш че САЩ и Израел са тумори ! Боклуци.... Престъпници ? Да кажеш че ционизма е еманацията на нацизма и да го обосновеш с факти ? Трудничко ли ти е мишле продажно а? Професор ми бил

    23:29 03.08.2026

  • 25 DW смърди

    2 0 Отговор
    "не носим отговорност за действията на американските сили"

    Да, така е!
    Но носим отговорност за своите действия, които в момента са да подпомагаме американците, които пък атакуват Иран, т.е. съучастник сме в техните атаки!
    Съдействаме на агресия с техническа поддръжка.
    Оттам-нататък Иран решават какви да са техните действия спрямо САЩ и спрямо помагачите...

    23:34 03.08.2026

  • 26 АКО

    1 0 Отговор
    ИРАН
    НАПАДНЕ БЪЛГАРИЯ,
    ПИТАМ,
    АНАЛИЗАТОРИТЕ
    ЩЕ СЕ СКРИЯТ ЛИ
    ИЛИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ДА СЕ БИЯТ ЗА РОДИНАТА СИ!?
    АМИ ОТГОВЪРЪТ Е:
    ЩЕ СЕ СКРИЯТ.
    ТАКА ЧЕ,АНАЛИЗИТЕ ИМ СА БЕЗСМИЛЕНИ.

    23:36 03.08.2026

  • 27 Не те ли е срам

    1 0 Отговор
    Бре Чуков ? Не ти ли е гузно бе...

    23:36 03.08.2026

  • 28 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва":

    Но горчивата истина е че какъвто и външен министър да имаме все тая - каквото му наредят това ще прави. В колониите така се прави.

    23:44 03.08.2026

  • 29 Да мрът евреите и КРАЙ на войната

    0 0 Отговор
    Тая война в Иран, трябваше да е СВЪРШИЛА вече..
    Заради евреите- Зеленски и Израел, ПОСКЪПВА бензина и дизела с 30 %..
    Това е ОСКЪПВАНЕ с 80 стотинки за всеки литър бензин.
    Кой ще ПЛАТИ на българите и цяла Европа и на фирмите ДОСТАВЧИЦИ тия пари ???
    Започнаха да поскъпват всички стоки в БЪлгария и Европа...
    Има едни евреи в ТБИ ( ТиБи Ай) банк.. Тия ли евреи да хванем да им ВЗЕМЕМ парите и да раздадат на ВСЕКИ българин по 300 лева( 150 евро), заради поскъпването на бензина, което докараха евреите на Зелелнски и Израел ???

    ВОйната в Иран, трябва да СВЪРШИ най- скоро... САЩ или да изтребят иранците за 1 седмица или да я спират веднага войната !!!!
    НЯМАМЕ излишни пари за да плащаме за бензин по още 30 % към цената !!!

    Тия евреи, през Втората световна война са ЧАКАЛИ са се СКАРАТ германци и англичани за да ги ОГРАБЯТ и двамата. Евреите са ПЛЮЕЛИ по германците, а са ОТКРАДНАЛИ земя от англичаните ( Земята където е Израел е била на англичаните).. Така и негрите са крадяли земя от англичаните..

    23:47 03.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Иран няма да бие по Безмер,а по Лукойл Нефтохим

    23:49 03.08.2026

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