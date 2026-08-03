Анализатори: Иран не може да плаши България с война, трябва да минимизираме риска

"Не разбирам защо е бил поискан разговор с Иран, не е необходимо. България не се превръща в част от този конфликт. Разполагането на самолетите не ни прави част от войната, не носим отговорност за действията на американските сили", заяви пред Bulgaria ON AIR бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов, коментирайки предупрежденията на Иран към страната ни.
По думите му България е имала възможност да откаже приемането им, но решението на правителството е в интерес на страната.
"Настоящото искане е директно за участие на САЩ в операцията, това е проблематично", обърна внимание Божилов.
"Независимо как ние даваме разрешението, още през 2006 г. сме приели, че американските сили имат свобода на действие извън българската територия. Нямаме отношение по дейности извън територията ни", подчерта той.
Божилов изтъкна, че имаме много ясни закони и сключени договори, а органът, който е взел решение, е в пълното си право да го промени.
"Не считам, че това трябва да стане под натиск от Иран. Трябва да се направи комплексна оценка на риска. По-важната задача е как минимизираме този риск. Рисковете се променят постоянно", каза още събеседникът и добави, че Съветите за сигурност трябва да заседават.
Арабистът проф. Владимир Чуков предполага, че ДАНС и други органи са получили достатъчно оперативна информация.
"Държавата трябва да направи много добър анализ на отношенията между България и Иран. Чудесни контакти, иранците не се занимаваха с България. Нямат интереси в България. Защо България се оказа на мушката на Иран, а за Гърция и дума няма? Официална декларация от Иран против гърците няма", анализира той в предаването "Денят ON AIR".
Проф. Чуков посочи, че антагонистите са Турция и Гърция, "те са като Мароко и Алжир - това трябва да бъде ясно анализирано от нашите стратези".
Гостът подчерта, че временният министър на отбраната на Иран казва, че разглеждат всяка заплаха като истинска и като част от войната.
"Те ни налагат щампата "война". Държат се като хора, които ни плашат. Работа на правителството е да поеме отговорност. На иранския посланик трябва да му бъде извадена цялата емпирика за действията на техните хора в България. На тези хора трябва да им се каже, че България не е разграден двор."
"Преди 15 години от България беше изгонен един иранец, интересувал се е от АЕЦ "Козлодуй". Никой не разбра, беше му показана вратата", каза още проф. Чуков.
Арабистът добави, че Абас Арагчи приказва както му дойде, а самите иранци са византийците в Близкия изток.
"Това, което искат иранците, няма как да стане. Има надлъгване кой да ръководи корабоплаването в Ормузкия проток", завърши проф. Чуков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1 450 000 дебила
22:48 03.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #8
22:51 03.08.2026
3 Трябва
Коментиран от #21, #28
22:52 03.08.2026
4 въпрос за 10 лева
Коментиран от #6, #14, #17
22:52 03.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
българска народна поговорка
22:53 03.08.2026
6 Да върви по свой път
До коментар #4 от "въпрос за 10 лева":България не трябва да избира между ла но и по врнато.
22:54 03.08.2026
7 Боруна Лом
22:55 03.08.2026
8 Боруна Лом
До коментар #2 от "ФАКТ":НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?
22:56 03.08.2026
9 иван костов
22:57 03.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Що Иран бе мишки?
23:00 03.08.2026
12 1488
23:01 03.08.2026
13 коуокл
23:01 03.08.2026
14 Да бе
До коментар #4 от "въпрос за 10 лева":Путин направи Русия отново велика, ликвидира гейсъюз , НАТО и САЩ, във военен и икономически план! Жалко, че е толкова добър либерал и не ги довърши окончателно!
23:03 03.08.2026
15 Заю Баю
Вълкът се оплаква че агнето иска да го изяде.
23:03 03.08.2026
16 Минувач
А, с какво гориво ще зареждат, а?
Българско гориво произведено в Ликойл ще бъде ПРЯК участник в бойните мисии на САЩ над Иран. Самолетите цистерни няма да участват пряко в бойните мисии, но товарът им (българското гориво) ще участва и без него, няма как да се изпълни, каквато и да е бойна мисия.
България стана не само логистичен център за войната в Иран, ами стана и съучастник и доставчик на основен компонент за всяка една война - горивата.
23:04 03.08.2026
17 Зарко
До коментар #4 от "въпрос за 10 лева":Иди да се изкъпеш и се върни да си помислиш.
23:06 03.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Полу Два Пръста Чело:
До коментар #3 от "Трябва":Не знам вие кои сте, но ние от ппдб/ЛГБТ сме доволни от външният министър,! Тя продължава линията по унищожаване и ежедневно унижаване на България! Нещо повече, тя има благословията на нашият бог сорос и неговият пророк иван костов
23:13 03.08.2026
22 Кво ни казва тоя Чуков:
23:20 03.08.2026
23 Госъ
23:28 03.08.2026
24 Много ли е трудно Чуков
23:29 03.08.2026
25 DW смърди
Да, така е!
Но носим отговорност за своите действия, които в момента са да подпомагаме американците, които пък атакуват Иран, т.е. съучастник сме в техните атаки!
Съдействаме на агресия с техническа поддръжка.
Оттам-нататък Иран решават какви да са техните действия спрямо САЩ и спрямо помагачите...
23:34 03.08.2026
26 АКО
НАПАДНЕ БЪЛГАРИЯ,
ПИТАМ,
АНАЛИЗАТОРИТЕ
ЩЕ СЕ СКРИЯТ ЛИ
ИЛИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ДА СЕ БИЯТ ЗА РОДИНАТА СИ!?
АМИ ОТГОВЪРЪТ Е:
ЩЕ СЕ СКРИЯТ.
ТАКА ЧЕ,АНАЛИЗИТЕ ИМ СА БЕЗСМИЛЕНИ.
23:36 03.08.2026
27 Не те ли е срам
23:36 03.08.2026
28 Прав си
До коментар #3 от "Трябва":Но горчивата истина е че какъвто и външен министър да имаме все тая - каквото му наредят това ще прави. В колониите така се прави.
23:44 03.08.2026
29 Да мрът евреите и КРАЙ на войната
Заради евреите- Зеленски и Израел, ПОСКЪПВА бензина и дизела с 30 %..
Това е ОСКЪПВАНЕ с 80 стотинки за всеки литър бензин.
Кой ще ПЛАТИ на българите и цяла Европа и на фирмите ДОСТАВЧИЦИ тия пари ???
Започнаха да поскъпват всички стоки в БЪлгария и Европа...
Има едни евреи в ТБИ ( ТиБи Ай) банк.. Тия ли евреи да хванем да им ВЗЕМЕМ парите и да раздадат на ВСЕКИ българин по 300 лева( 150 евро), заради поскъпването на бензина, което докараха евреите на Зелелнски и Израел ???
ВОйната в Иран, трябва да СВЪРШИ най- скоро... САЩ или да изтребят иранците за 1 седмица или да я спират веднага войната !!!!
НЯМАМЕ излишни пари за да плащаме за бензин по още 30 % към цената !!!
Тия евреи, през Втората световна война са ЧАКАЛИ са се СКАРАТ германци и англичани за да ги ОГРАБЯТ и двамата. Евреите са ПЛЮЕЛИ по германците, а са ОТКРАДНАЛИ земя от англичаните ( Земята където е Израел е била на англичаните).. Така и негрите са крадяли земя от англичаните..
23:47 03.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сатана Z
23:49 03.08.2026