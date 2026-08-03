Анализатори: Иран не може да плаши България с война, трябва да минимизираме риска

"Не разбирам защо е бил поискан разговор с Иран, не е необходимо. България не се превръща в част от този конфликт. Разполагането на самолетите не ни прави част от войната, не носим отговорност за действията на американските сили", заяви пред Bulgaria ON AIR бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов, коментирайки предупрежденията на Иран към страната ни.

По думите му България е имала възможност да откаже приемането им, но решението на правителството е в интерес на страната.

"Настоящото искане е директно за участие на САЩ в операцията, това е проблематично", обърна внимание Божилов.

"Независимо как ние даваме разрешението, още през 2006 г. сме приели, че американските сили имат свобода на действие извън българската територия. Нямаме отношение по дейности извън територията ни", подчерта той.

Божилов изтъкна, че имаме много ясни закони и сключени договори, а органът, който е взел решение, е в пълното си право да го промени.

"Не считам, че това трябва да стане под натиск от Иран. Трябва да се направи комплексна оценка на риска. По-важната задача е как минимизираме този риск. Рисковете се променят постоянно", каза още събеседникът и добави, че Съветите за сигурност трябва да заседават.

Арабистът проф. Владимир Чуков предполага, че ДАНС и други органи са получили достатъчно оперативна информация.

"Държавата трябва да направи много добър анализ на отношенията между България и Иран. Чудесни контакти, иранците не се занимаваха с България. Нямат интереси в България. Защо България се оказа на мушката на Иран, а за Гърция и дума няма? Официална декларация от Иран против гърците няма", анализира той в предаването "Денят ON AIR".

Проф. Чуков посочи, че антагонистите са Турция и Гърция, "те са като Мароко и Алжир - това трябва да бъде ясно анализирано от нашите стратези".

Гостът подчерта, че временният министър на отбраната на Иран казва, че разглеждат всяка заплаха като истинска и като част от войната.

"Те ни налагат щампата "война". Държат се като хора, които ни плашат. Работа на правителството е да поеме отговорност. На иранския посланик трябва да му бъде извадена цялата емпирика за действията на техните хора в България. На тези хора трябва да им се каже, че България не е разграден двор."

"Преди 15 години от България беше изгонен един иранец, интересувал се е от АЕЦ "Козлодуй". Никой не разбра, беше му показана вратата", каза още проф. Чуков.

Арабистът добави, че Абас Арагчи приказва както му дойде, а самите иранци са византийците в Близкия изток.

"Това, което искат иранците, няма как да стане. Има надлъгване кой да ръководи корабоплаването в Ормузкия проток", завърши проф. Чуков.