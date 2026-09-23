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Иван Костов: България губи авторитет в Европа

Иван Костов: България губи авторитет в Европа

23 Септември, 2026 11:05 1 575 82

  • иван костов-
  • българия-
  • губи-
  • авторитет-
  • европа-
  • реформа-
  • съд-
  • прокуратура-
  • всс-
  • икономика

Бившият премиер критикува програмата на „Прогресивна България“

Иван Костов: България губи авторитет в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател Иван Костов критикува остро управленската програма на „Прогресивна България“ заради липсата на дългосрочна стратегия за развитие, коментирайки политическата обстановка в телевизионно интервю за bTV тази сутрин. Според него страната губи авторитета си в Европейския съюз поради дълбоко вътрешно разделение и липса на консенсус по ключови външнополитически въпроси.

Липса на ясна стратегия

„В програмата липсва обективна оценка къде се намира България по своето благосъстояние и благосъстояние на своите граждани“, посочва Костов пред телевизията.

Той подчертава, че членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изисква конкретни измерители за качеството на живот, каквито липсват в документа. „Не могат да се говорят общи приказки и да се говори изобщо за качество на развитие и икономическо развитие“, категоричен е бившият премиер.

Той е скептичен към политическите обещания, питайки реторично: „Кое точно ще бъде повишено и с колко?“. Костов критикува и финансовата политика на управлението: „Да се вземат пари, да се трупа дълг, парите да отиват за пенсионери и служителите в сигурността и това да бъде за сметка на бъдещото поколение... Това не е справедливо решение“.

Буксуваща съдебна реформа

Относно върховенството на закона, бившият министър-председател предупреждава за опитите за политическо овладяване на магистратите през годините. „Боя се, че най-лесното решение, което се изпробва през всичките тези години, е да се установи контрол върху съдебната власт, а не да се направи реформа, при която системата да работи без политически влияния“, обяснява Костов.

Той изразява надежда настоящото управление да намери пътя към реални промени, а не просто да смени лицата във Висшия съдебен съвет. Според него младите хора се интересуват от по-добър баланс между работата, сигурността и гражданското участие, а не от вътрешните партийни конфликти.

Изоставане в технологиите

По темата за модернизацията на държавата, Костов дава за пример Естония и Украйна, които са значително по-напред във въвеждането на електронното правителство. „България трябва да се отвори към четвъртата технологична революция“, призовава той, допълвайки, че страната ни разполага със специалисти, но липсва политическа воля.

Според него е несериозно да се бави дебатът за навлизането на изкуствения интелект в образованието и администрацията: „Да питаме Янка Такева какво да правим с изкуствения интелект? Това е смешно“.

Политическата криза се отразява пагубно и на международния имидж на страната ни. Костов подчертава, че България няма ясна и консенсусна позиция по конфликтите в Украйна и Близкия изток. „България няма силна позиция и авторитет, защото е разпокъсана вътрешно“, заключава той, отбелязвайки, че рекордно високият брой кандидат-президентски двойки е категоричен симптом за критично ниско доверие в институциите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е стига де

    138 7 Отговор
    само персони дето би трябвало да са в затвора ли ще ни показвате..

    Коментиран от #26

    11:10 23.09.2026

  • 2 Кина

    139 6 Отговор
    Българската индустрия беше разрушена от ето този измамник.!

    Коментиран от #62, #76

    11:11 23.09.2026

  • 3 ту-туу

    106 6 Отговор
    А къде са парите от фондация костова бе иване-кажи си

    Коментиран от #6

    11:11 23.09.2026

  • 4 Важното е

    9 33 Отговор
    Не авторитетът,а в сметките на Йо...ца Амстер...дама,бъдещ Пре...зи...дент на всички българи,да постъпват редовно по 1 мили..он евра..ци,от помил...вани биз...несмени без жизнени функции,които след 2 дена възкръсват и......пазарят на бе...ло процъфтява......

    Коментиран от #23

    11:12 23.09.2026

  • 5 Иска му се

    88 4 Отговор
    Че какъв авторитет е имала България до сега, че да го губи. Много е интересно, защо точно сега архитектът на приватизаторското плячкосване на страната реши да се обади. Да не би и на него да са му спряли грантовете? Нещата, които казва не са нови. Тези опорки ги повтарят Герб и ППДБ от няколко месеца. Хората на Сорос са му казали да влезе с изявление в предизборната борба и човекът изпълнява.

    11:15 23.09.2026

  • 6 цвъки

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "ту-туу":

    Е у гардероба , къде иначе ...

    11:15 23.09.2026

  • 7 Ние помним

    64 4 Отговор
    за теб, най големия демократ, който се събра с ДС и други червени, та направи най голямата грешка с теб в съвременна България! Продаде всичко на червената номенклатура и на ДС! И, не беше Костов, сега българите щяха да живеят много по добре! Скрий се отново там където беше, защото помним, кой предаде демократичната общност на България...

    Коментиран от #18

    11:15 23.09.2026

  • 8 604

    57 4 Отговор
    Нпо боуклука кво ни го врете точно тоя дет ни хариза на мутрите..?

    11:16 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    62 5 Отговор
    А тоя, при когото започна разграбването на България, да избягва да изпълзява от дупката си-

    11:16 23.09.2026

  • 11 Трол

    5 45 Отговор
    Правителството ще съсипе всичко постигнато от г-н Костов.

    Коментиран от #27

    11:17 23.09.2026

  • 12 ОБЕКТИВНИЯ

    48 2 Отговор
    От около 20гидини България загуби
    всичко!Всички политици успешно се справят с това България да една безлична територия в която
    населението се кефи на чалгата и мазните кючеци!

    11:17 23.09.2026

  • 13 КОЛКО СИ НЕ УМЕН.

    31 3 Отговор
    Те всички вече говорят пишат че Европа залязва. Със тази подкрепа на зельо НАРКОТО се издъниха яко. То не беше ден два а пет години. ДАВАЙ ЕВРО РАЗПРЕДЕЛЯЙ ПОРЦИИТЕ А НАРОДИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДА ГО...... Т. И КАКВО СПЕЧЕЛИХТЕ И ОКРАИНА РАЗПРЕДЕЛЕНА И ОГРАБЕНИ ИИ КИТАЙ САЩ И РУСИЯ ЩЕ КОМАНДОРЯТ СВЕТА. КАКТО ПИСАХ ПРЕДИ МНОГООО ВРЕМЕ. А ЕВРОПА БЕШЕ ЕЛИТА НА СВЕТА НАШ.

    11:19 23.09.2026

  • 14 Гост

    40 5 Отговор
    Ти, нереализирал се комунисте, откъде изскочи да бълваш гадости. Ти продажнико ниеден

    Коментиран от #79

    11:19 23.09.2026

  • 15 Реалист

    8 54 Отговор
    България отново се нуждае от решителен и компетентен управленец като Костов.

    Коментиран от #68

    11:20 23.09.2026

  • 16 име

    42 2 Отговор
    Ние щото много авторитет имахме при банкянския тулуп, пpocтoтo киpe и жулезко водопада!

    11:20 23.09.2026

  • 17 Пенчо

    40 6 Отговор
    Не го реанимирайте този, така губите читатели и собствено уважение!

    11:20 23.09.2026

  • 18 явно нищо не помниш

    35 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ние помним":

    Драгалевския тъмен субект не е демократ, който се е събрал с комунистите и им е продал незнам си какво. Той е част от тях, член на БКП. Продал е както на тях, така и на себе си.

    11:22 23.09.2026

  • 19 какъв ти авторитет

    8 26 Отговор
    петата колона на русия,освен да стане шеста,пардон 16-та република на ссср!

    11:25 23.09.2026

  • 20 Послушко

    28 2 Отговор
    Да си послушко не е авторитет,а всички български политици до сега са такива!

    11:25 23.09.2026

  • 21 Помнещ

    35 5 Отговор
    Този сиганин от коя дупка изпълзя?

    11:27 23.09.2026

  • 22 Костов

    7 21 Отговор
    Изключително деликатно намекна че чорапа не е в час .

    11:28 23.09.2026

  • 23 ДС внуче

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Важното е":

    Не са ли по сметките на каушев и сие,

    Видяхме един как си плати, че го направиха кмет ...

    11:29 23.09.2026

  • 24 нещастник

    35 6 Отговор
    България загуби атомната си енергетика, газовата, а сега и нефтената.... заради твоите приятели от Посолството....

    Коментиран от #30

    11:29 23.09.2026

  • 25 Точен

    16 6 Отговор
    Големите уважават силните, а се подиграват /не/скрито с послушните. Докато сме в НАТО и ЕС, никой няма да ни уважава, а само ще ни подритват като улично псе. Добре, че е ВЪЗРАЖДАНЕ, че спират пълната колониална гавра над България. Радев с тези лавирания нищо няма да постигне, западната пета колона ще го принуди да клекне. Освен ако не каже твърдо: Тук не е Брюксел!

    11:29 23.09.2026

  • 26 Дачо

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "е стига де":

    Този прод@жник завря България в тинята на блатото от което изпълзя!

    11:29 23.09.2026

  • 27 Помнещ

    28 4 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Квое постигнал костов, освен да раздеде икономиката на мафията, руснаци и евреи?

    11:30 23.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Жорко

    32 3 Отговор
    Не се обаждай майкопродавник,точно ти,жалко че нямаше как да те осъдят и да те тряскат в затвора!

    11:32 23.09.2026

  • 30 посолството

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "нещастник":

    обичаме продажни комунисти!

    11:32 23.09.2026

  • 31 3.14К

    22 4 Отговор
    Драгалевския диктатор отново отрови информационния ефир.

    11:33 23.09.2026

  • 32 Дани

    24 2 Отговор
    Ти ли ване критикуваш ти дето срина по твое време икономиката ти който доведе пенсионерите до просешка тояга и защо ти се дава публичност а не си на съдебната скаймейска в затвора за щетите до които доведе до разпухата!!!

    11:37 23.09.2026

  • 33 Недоумявам…

    24 3 Отговор
    …защо този престъпник хванат на Швейцарската граница с половин милион долара в багажника, не лежи в швейцарски затвор, а наместо това лежи шофьорът му?!!!!! Докога БГ ще си избира КРАДЦИ?!!!!!

    11:38 23.09.2026

  • 34 Софиянец

    21 2 Отговор
    БайМангау много ги разбира нещата 😂

    11:39 23.09.2026

  • 35 С БГА Балкан

    23 2 Отговор
    Какво направи Костов

    11:39 23.09.2026

  • 36 Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    8 2 Отговор
    "Иван Костов", евреин.

    Коментиран от #40

    11:40 23.09.2026

  • 37 тоя не беше ли

    23 2 Отговор
    дето разпродаде България с престъпната "приватизация"?

    11:40 23.09.2026

  • 38 Лост

    15 2 Отговор
    Когато и да го убиеш , винаги ще е късно.А сега и отрочетата му не се траят.

    11:41 23.09.2026

  • 39 мутрите

    10 1 Отговор
    активираха иванчо от вицовете за иванчо и марийка...

    11:42 23.09.2026

  • 40 теменужка

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от "Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    не го повишавай,само хитър ром е!

    Коментиран от #44

    11:42 23.09.2026

  • 41 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    ЦУГАНИНДОЛЕН

    11:43 23.09.2026

  • 42 РОМИТЕ

    18 1 Отговор
    ХАСАНЕиване ТИ СИ ПОЗОР ЗА ДАСТОЙНОТО НИ ПЛЕМЕ.ОКРАДЕ НИ ДЪРЖАВАТА ДО ШУШКА И НЕ СЕ ИЗВИНИ ДАЖЕ.

    11:43 23.09.2026

  • 43 Григор

    15 0 Отговор
    "Иван Костов: България губи авторитет в Европа"
    Защо губи? Защото вече защитава националните си интереси ли?Защото престанахме да бъдем послушни и изпълнителни марионетки ли?Спомнете си Борисов. Когато го питаха за решаването на даден проблем, той отговаряше:" Каквото кажат началниците в Брюксел". Това ли е независимост?По тази причина ли ни "уважаваха" в Европа? Такова "уважение" не ни трябва, Костов! Тази басня приключи!

    11:43 23.09.2026

  • 44 Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    9 1 Отговор

    До коментар #40 от "теменужка":

    Външно той прилича на евреин.

    11:44 23.09.2026

  • 45 Читател

    13 1 Отговор
    Българския Горбачов само че не е бял иначе са еднакви, който разбрал разбрал

    11:46 23.09.2026

  • 46 Радев

    17 1 Отговор
    Драгалевският миганин защо още не е в затвора?!

    11:47 23.09.2026

  • 47 Костов

    14 1 Отговор
    Малии колко желизу краднах с помощта на пепейките навремето 🥰😍🤩

    11:47 23.09.2026

  • 48 ваньо

    10 1 Отговор
    крад крад крад

    11:49 23.09.2026

  • 49 ПРОКУРОР

    19 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ СИ В ЗАТВОРА ДО ЖИВОТ КАТО ПЪРВИ КИЛЪР НА ДЪРЖАВИЧКАТА НИ. САМО 3000 ЗАВОДА УНИЩОЖИ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО.

    11:49 23.09.2026

  • 50 виктория

    15 1 Отговор
    България се загуби при твоето управление бе, главок!!!

    11:50 23.09.2026

  • 51 Е как няма да губим авторитет сега

    18 1 Отговор
    По костово време не губихме авторитет, защото се продаваше и даваше на Запада всичко на безценица. Самият костов в интервю се хвалеше, че продал държавни активи за 30 милиарда, а в хазната влезли 3 милиарда.
    Ето това е "авторитет в Европа" с тлъсти комисионни!

    11:51 23.09.2026

  • 52 Въпрос

    12 1 Отговор
    Ако се направи анкета на случаен принцип по улиците сред народа дали иванчо е крадец дали ще има поне един човек да каже че не такъв а не да питат само мисирки и лакеи?

    11:53 23.09.2026

  • 53 ПЪВИ

    15 1 Отговор
    СЪЗДАТЕЛ И УЧИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА КРАДЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ . И Е НА СВОБОДА.

    11:54 23.09.2026

  • 54 az СВО Победа 81

    13 1 Отговор
    Цигането давало "акъл"!
    🤣🤣🤣🤣

    Господи, прибери си вересиите!

    11:58 23.09.2026

  • 55 Учуден

    13 1 Отговор
    Тоя на теменужките ли говори? Нагъл до безкрай. Авторитет? Вие го унищожихте авторитета

    12:00 23.09.2026

  • 56 тоя

    10 0 Отговор
    ПАК ЛЪЖЕ!!!

    12:10 23.09.2026

  • 57 С ром да се

    9 0 Отговор
    напиеш глава ще те боли, ромей работа да ти свърши за главата да хванеш.
    Отделно, че краде, лъже и няма срам.

    12:10 23.09.2026

  • 58 Емигрант

    10 1 Отговор
    До кога в тази ко4ина ще се дава думата на провалени крадливи политици да съветват и преди избори да манипулират суверена ! Това е умишлено журналистическо поведение против демокрацията и свободата, целта на което е изостряне на противопоставянето на народа ! Къде са институциите които трябва да контролират поведението на журналистиката ? В коя демократична държава доказани престъпни политици се появяват по медиите да баламосват народите ? До кога този народ ще мишкува и послушно ще търпи неправдите ?

    12:14 23.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 мда

    6 1 Отговор
    И Европа губи авторитет.

    12:23 23.09.2026

  • 61 бай Митко

    9 1 Отговор
    А бе запъртък продажен, как ще изгубиш нещо, което никога си го нямал! През последните 36 години ти и такива като тебе сринаха авторитета и икономиката на България! Безсрамник! Безбожник!

    12:23 23.09.2026

  • 62 Лични впечатления

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Не само индустрията, този човек, чието име не желаем да споменем от омерзение, той е в основата на разрушаването на всичко българско и родно, образование, здравеопазване, пенсионна система - всичко до което се докосна този, прогни.

    12:30 23.09.2026

  • 63 Ванкааа,

    6 1 Отговор
    мръсна сиганка, марш от тука бе келеме виолетово

    12:32 23.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Констатация

    3 1 Отговор
    Въх, обиденото мавърче заряза теменужките и отново цъфна кът (следват метафори...)

    12:38 23.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Много си прав

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Компетентен е в приватизациите и ограбването на пенсионерите.

    12:45 23.09.2026

  • 69 Васко Делчев

    1 0 Отговор
    В нормални държави подобни х.а.й.в.а.н.и отдавна щяха да са по затворите, а тоя п.л.о.н.д.е.р се изказва

    12:58 23.09.2026

  • 70 Този гущер посинял

    3 0 Отговор
    Още ли не е подведен за отговорност че ръси ядни думи
    С какво право
    Разсипник ликвидатор на страната

    13:00 23.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 България беше

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    унищожена от този!

    13:10 23.09.2026

  • 77 Дедо

    1 0 Отговор
    Иван Костов създателя на най антибългарската партия в България ДБ. Дебили.

    13:11 23.09.2026

  • 78 България беше

    2 0 Отговор
    унищожена от този!

    13:13 23.09.2026

  • 79 Този е толкова некадърен,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    че даже и в БКП не го приеха въпреки желанието и писмената му молба. Амбициозна подлога, задействана от господарите му ..

    13:16 23.09.2026

  • 80 Абеееей

    1 0 Отговор
    Защо му давате думата на този човек,като ни насади той на пачи яйца,та го закъсахме така жестоко?

    13:18 23.09.2026

  • 81 Кажи си

    1 0 Отговор
    И как го разбра драгалевският плъх? Да не би да знае друг език освен тук таме руски? Нали искал да стане льотчик ли, йосмонавт ли, това проклятие за Българуя

    13:19 23.09.2026

  • 82 Леля Пешка

    0 0 Отговор
    България изгуби в часа, когато избра тоз. И оттам, като се тръгнааа..... Не разбирам само за какво ни ги припомняте него, Виденов и др.!? Заради тях хора останаха без работа, потънаха в сметки, деца боси, гладни, бащи и майките им заминаха за чужбина да слугуват за да умрат техните родители от мъка.., сестрите и лекарите от Либия заради него се разболяха по затворите. Нито са за пример, нито носят ореол над главите си, а по-скоро гердан от бодлива тел над гърдите си - лакомници.

    13:19 23.09.2026

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