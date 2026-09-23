"Иван Костов: България губи авторитет в Европа"

Бившият министър-председател Иван Костов критикува остро управленската програма на „Прогресивна България“ заради липсата на дългосрочна стратегия за развитие, коментирайки политическата обстановка в телевизионно интервю за bTV тази сутрин. Според него страната губи авторитета си в Европейския съюз поради дълбоко вътрешно разделение и липса на консенсус по ключови външнополитически въпроси.
Липса на ясна стратегия
„В програмата липсва обективна оценка къде се намира България по своето благосъстояние и благосъстояние на своите граждани“, посочва Костов пред телевизията.
Той подчертава, че членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изисква конкретни измерители за качеството на живот, каквито липсват в документа. „Не могат да се говорят общи приказки и да се говори изобщо за качество на развитие и икономическо развитие“, категоричен е бившият премиер.
Той е скептичен към политическите обещания, питайки реторично: „Кое точно ще бъде повишено и с колко?“. Костов критикува и финансовата политика на управлението: „Да се вземат пари, да се трупа дълг, парите да отиват за пенсионери и служителите в сигурността и това да бъде за сметка на бъдещото поколение... Това не е справедливо решение“.
Буксуваща съдебна реформа
Относно върховенството на закона, бившият министър-председател предупреждава за опитите за политическо овладяване на магистратите през годините. „Боя се, че най-лесното решение, което се изпробва през всичките тези години, е да се установи контрол върху съдебната власт, а не да се направи реформа, при която системата да работи без политически влияния“, обяснява Костов.
Той изразява надежда настоящото управление да намери пътя към реални промени, а не просто да смени лицата във Висшия съдебен съвет. Според него младите хора се интересуват от по-добър баланс между работата, сигурността и гражданското участие, а не от вътрешните партийни конфликти.
Изоставане в технологиите
По темата за модернизацията на държавата, Костов дава за пример Естония и Украйна, които са значително по-напред във въвеждането на електронното правителство. „България трябва да се отвори към четвъртата технологична революция“, призовава той, допълвайки, че страната ни разполага със специалисти, но липсва политическа воля.
Според него е несериозно да се бави дебатът за навлизането на изкуствения интелект в образованието и администрацията: „Да питаме Янка Такева какво да правим с изкуствения интелект? Това е смешно“.
Политическата криза се отразява пагубно и на международния имидж на страната ни. Костов подчертава, че България няма ясна и консенсусна позиция по конфликтите в Украйна и Близкия изток. „България няма силна позиция и авторитет, защото е разпокъсана вътрешно“, заключава той, отбелязвайки, че рекордно високият брой кандидат-президентски двойки е категоричен симптом за критично ниско доверие в институциите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е стига де
Коментиран от #26
11:10 23.09.2026
2 Кина
Коментиран от #62, #76
11:11 23.09.2026
3 ту-туу
Коментиран от #6
11:11 23.09.2026
4 Важното е
Коментиран от #23
11:12 23.09.2026
5 Иска му се
11:15 23.09.2026
6 цвъки
До коментар #3 от "ту-туу":Е у гардероба , къде иначе ...
11:15 23.09.2026
7 Ние помним
Коментиран от #18
11:15 23.09.2026
8 604
11:16 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
11:16 23.09.2026
11 Трол
Коментиран от #27
11:17 23.09.2026
12 ОБЕКТИВНИЯ
всичко!Всички политици успешно се справят с това България да една безлична територия в която
населението се кефи на чалгата и мазните кючеци!
11:17 23.09.2026
13 КОЛКО СИ НЕ УМЕН.
11:19 23.09.2026
14 Гост
Коментиран от #79
11:19 23.09.2026
15 Реалист
Коментиран от #68
11:20 23.09.2026
16 име
11:20 23.09.2026
17 Пенчо
11:20 23.09.2026
18 явно нищо не помниш
До коментар #7 от "Ние помним":Драгалевския тъмен субект не е демократ, който се е събрал с комунистите и им е продал незнам си какво. Той е част от тях, член на БКП. Продал е както на тях, така и на себе си.
11:22 23.09.2026
19 какъв ти авторитет
11:25 23.09.2026
20 Послушко
11:25 23.09.2026
21 Помнещ
11:27 23.09.2026
22 Костов
11:28 23.09.2026
23 ДС внуче
До коментар #4 от "Важното е":Не са ли по сметките на каушев и сие,
Видяхме един как си плати, че го направиха кмет ...
11:29 23.09.2026
24 нещастник
Коментиран от #30
11:29 23.09.2026
25 Точен
11:29 23.09.2026
26 Дачо
До коментар #1 от "е стига де":Този прод@жник завря България в тинята на блатото от което изпълзя!
11:29 23.09.2026
27 Помнещ
До коментар #11 от "Трол":Квое постигнал костов, освен да раздеде икономиката на мафията, руснаци и евреи?
11:30 23.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Жорко
11:32 23.09.2026
30 посолството
До коментар #24 от "нещастник":обичаме продажни комунисти!
11:32 23.09.2026
31 3.14К
11:33 23.09.2026
32 Дани
11:37 23.09.2026
33 Недоумявам…
11:38 23.09.2026
34 Софиянец
11:39 23.09.2026
35 С БГА Балкан
11:39 23.09.2026
36 Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #40
11:40 23.09.2026
37 тоя не беше ли
11:40 23.09.2026
38 Лост
11:41 23.09.2026
39 мутрите
11:42 23.09.2026
40 теменужка
До коментар #36 от "Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":не го повишавай,само хитър ром е!
Коментиран от #44
11:42 23.09.2026
41 Боруна Лом
11:43 23.09.2026
42 РОМИТЕ
11:43 23.09.2026
43 Григор
Защо губи? Защото вече защитава националните си интереси ли?Защото престанахме да бъдем послушни и изпълнителни марионетки ли?Спомнете си Борисов. Когато го питаха за решаването на даден проблем, той отговаряше:" Каквото кажат началниците в Брюксел". Това ли е независимост?По тази причина ли ни "уважаваха" в Европа? Такова "уважение" не ни трябва, Костов! Тази басня приключи!
11:43 23.09.2026
44 Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #40 от "теменужка":Външно той прилича на евреин.
11:44 23.09.2026
45 Читател
11:46 23.09.2026
46 Радев
11:47 23.09.2026
47 Костов
11:47 23.09.2026
48 ваньо
11:49 23.09.2026
49 ПРОКУРОР
11:49 23.09.2026
50 виктория
11:50 23.09.2026
51 Е как няма да губим авторитет сега
Ето това е "авторитет в Европа" с тлъсти комисионни!
11:51 23.09.2026
52 Въпрос
11:53 23.09.2026
53 ПЪВИ
11:54 23.09.2026
54 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣
Господи, прибери си вересиите!
11:58 23.09.2026
55 Учуден
12:00 23.09.2026
56 тоя
12:10 23.09.2026
57 С ром да се
Отделно, че краде, лъже и няма срам.
12:10 23.09.2026
58 Емигрант
12:14 23.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 мда
12:23 23.09.2026
61 бай Митко
12:23 23.09.2026
62 Лични впечатления
До коментар #2 от "Кина":Не само индустрията, този човек, чието име не желаем да споменем от омерзение, той е в основата на разрушаването на всичко българско и родно, образование, здравеопазване, пенсионна система - всичко до което се докосна този, прогни.
12:30 23.09.2026
63 Ванкааа,
12:32 23.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Констатация
12:38 23.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Много си прав
До коментар #15 от "Реалист":Компетентен е в приватизациите и ограбването на пенсионерите.
12:45 23.09.2026
69 Васко Делчев
12:58 23.09.2026
70 Този гущер посинял
С какво право
Разсипник ликвидатор на страната
13:00 23.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 България беше
До коментар #2 от "Кина":унищожена от този!
13:10 23.09.2026
77 Дедо
13:11 23.09.2026
78 България беше
13:13 23.09.2026
79 Този е толкова некадърен,
До коментар #14 от "Гост":че даже и в БКП не го приеха въпреки желанието и писмената му молба. Амбициозна подлога, задействана от господарите му ..
13:16 23.09.2026
80 Абеееей
13:18 23.09.2026
81 Кажи си
13:19 23.09.2026
82 Леля Пешка
13:19 23.09.2026