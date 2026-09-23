"Иван Костов: България губи авторитет в Европа"

Бившият министър-председател Иван Костов критикува остро управленската програма на „Прогресивна България“ заради липсата на дългосрочна стратегия за развитие, коментирайки политическата обстановка в телевизионно интервю за bTV тази сутрин. Според него страната губи авторитета си в Европейския съюз поради дълбоко вътрешно разделение и липса на консенсус по ключови външнополитически въпроси.

Липса на ясна стратегия

„В програмата липсва обективна оценка къде се намира България по своето благосъстояние и благосъстояние на своите граждани“, посочва Костов пред телевизията.

Той подчертава, че членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изисква конкретни измерители за качеството на живот, каквито липсват в документа. „Не могат да се говорят общи приказки и да се говори изобщо за качество на развитие и икономическо развитие“, категоричен е бившият премиер.

Той е скептичен към политическите обещания, питайки реторично: „Кое точно ще бъде повишено и с колко?“. Костов критикува и финансовата политика на управлението: „Да се вземат пари, да се трупа дълг, парите да отиват за пенсионери и служителите в сигурността и това да бъде за сметка на бъдещото поколение... Това не е справедливо решение“.

Буксуваща съдебна реформа

Относно върховенството на закона, бившият министър-председател предупреждава за опитите за политическо овладяване на магистратите през годините. „Боя се, че най-лесното решение, което се изпробва през всичките тези години, е да се установи контрол върху съдебната власт, а не да се направи реформа, при която системата да работи без политически влияния“, обяснява Костов.

Той изразява надежда настоящото управление да намери пътя към реални промени, а не просто да смени лицата във Висшия съдебен съвет. Според него младите хора се интересуват от по-добър баланс между работата, сигурността и гражданското участие, а не от вътрешните партийни конфликти.

Изоставане в технологиите

По темата за модернизацията на държавата, Костов дава за пример Естония и Украйна, които са значително по-напред във въвеждането на електронното правителство. „България трябва да се отвори към четвъртата технологична революция“, призовава той, допълвайки, че страната ни разполага със специалисти, но липсва политическа воля.

Според него е несериозно да се бави дебатът за навлизането на изкуствения интелект в образованието и администрацията: „Да питаме Янка Такева какво да правим с изкуствения интелект? Това е смешно“.

Политическата криза се отразява пагубно и на международния имидж на страната ни. Костов подчертава, че България няма ясна и консенсусна позиция по конфликтите в Украйна и Близкия изток. „България няма силна позиция и авторитет, защото е разпокъсана вътрешно“, заключава той, отбелязвайки, че рекордно високият брой кандидат-президентски двойки е категоричен симптом за критично ниско доверие в институциите.