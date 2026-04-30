Пакистан увеличи седмичните разходи за внос на петрол до 800 милиона долара

30 Април, 2026 14:53, обновена 30 Април, 2026 15:24 570 2

Причината е увеличението на цените на енергията поради продължаващото напрежение в Близкия изток

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Седмичните разходи за петрол на Пакистан се увеличиха от 300 милиона долара на 800 млн. USD, тъй като цените на енергията се повишиха поради продължаващото напрежение в Близкия изток. Това заяви министър-председателят на Ислямската република Наваз Шариф.

„Пакистан е на траектория на растеж през последните две години след постигане на макроикономическа стабилност. Войната на Иран със САЩ създаде трудна ситуация в света и повлия негативно на постигнатите усилия. Седмичната ни сметка за внос на суров петрол се увеличи от 300 млн. USD преди конфликта в Близкия изток до 800 млн. USD сега“, цитира Express Tribune думите на министър-председателя на заседание на правителството.

В сегашните условия Пакистан продължава режима на спестяване, нормиране на енергийните ресурси и мерки за намаляване на потреблението на петрол. Укрепването на националните валутни резерви направи възможно през април изплащането на външния дълг на страната и изплащането на приблизително 3,5 млрд. USD външни заеми.

„Искрените дипломатически усилия на Пакистан за постигане на мир в Близкия изток продължават с неотслабваща сила“, добави Шариф. „В резултат на нашите инициативи и преговорите между САЩ и Иран в Исламабад на 11 април беше постигнато примирие в Близкия изток, което продължава да се спазва.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Всъщност вносът на КОЛИЧЕСТВОТО петрол е същият❗
    Увеличени са разходите❗

    15:27 30.04.2026

  • 2 Гориил

    Тези 800 милиона долара ще отидат в Русия. Никой друг няма пазарните обеми или петролните резерви.Ормузкият проток е блокиран, десетки танкери са празни и изолирани. Европа си е отказала спасяване и защита.Празник на Ада.

    15:31 30.04.2026