Нови мерки за над 300 млн. лв. финансиране за българските предприятия

Светът минава през редица предизвикателства и в този контекст ролята на регионалния бизнес става все по-ключова за икономиката. Това каза в Бургас зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов по време на бизнес конференция. Според него, именно регионите са местата, където се раждат устойчиви модели за развитие – близо до хората, ресурсите и реалността.

Европейски средства и облекчени процедури за бизнеса

Якимов подчерта, че бургаските компании са сред най-активните кандидати за финансиране по европейски програми. „Местният бизнес обаче има нужда не само от финансова подкрепа, а и от административна, експертна и стратегическа“, отбеляза той.

Заместник-министърът посочи и конкретни промени в Закона за насърчаване на инвестициите:

улеснен процес за кандидатстване;

съкратени наполовина срокове за разглеждане на документи;

намалени изисквания за самоучастие;

облекчен сертификационен процес.

„В подкрепа на инвеститорите бяха въведени промени в Закона за насърчаване на инвестициите – подобрихме процеса за кандидатстване, улеснихме сертификационния процес, съкратихме наполовина сроковете за разглеждане на документи, намалихме изискванията за самоучастие. Тези мерки са в полза на компаниите и насърчават също така нови международни и местни инвеститори“, заяви Якимов.

Отворени мерки за над 300 млн. лв.

В момента фирмите могат да кандидатстват по няколко ключови програми с общ бюджет над 300 млн. лв.

Модернизация и дигитализация на предприятията – бюджет от 80 млн. лв., насочен към микро- и малки фирми за създаване на онлайн магазини, подобряване на киберсигурността и др. Крайният срок е 26 септември.

Внедряване на технологии от Индустрия 4.0 – 108 млн. лв. за изкуствен интелект, 3D принтиране, обработка на големи бази данни. Крайният срок е 15 декември.

Подобряване на енергийната ефективност – 126 млн. лв. за микро-, малки и средни фирми.

„Бъдете още по-активни. Кандидатствайте, възползвайте се от тези програми. Те ще подпомогнат развитието на вашите идеи“, призова зам.-министърът представителите на бизнеса.