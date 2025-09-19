Новини
Нови мерки за над 300 млн. лв. финансиране за българските предприятия

19 Септември, 2025 11:29

Якимов: Регионалният бизнес е ключов за икономиката

Нови мерки за над 300 млн. лв. финансиране за българските предприятия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Светът минава през редица предизвикателства и в този контекст ролята на регионалния бизнес става все по-ключова за икономиката. Това каза в Бургас зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов по време на бизнес конференция. Според него, именно регионите са местата, където се раждат устойчиви модели за развитие – близо до хората, ресурсите и реалността.

Европейски средства и облекчени процедури за бизнеса

Якимов подчерта, че бургаските компании са сред най-активните кандидати за финансиране по европейски програми. „Местният бизнес обаче има нужда не само от финансова подкрепа, а и от административна, експертна и стратегическа“, отбеляза той.

Заместник-министърът посочи и конкретни промени в Закона за насърчаване на инвестициите:

  • улеснен процес за кандидатстване;

  • съкратени наполовина срокове за разглеждане на документи;

  • намалени изисквания за самоучастие;

  • облекчен сертификационен процес.

„В подкрепа на инвеститорите бяха въведени промени в Закона за насърчаване на инвестициите – подобрихме процеса за кандидатстване, улеснихме сертификационния процес, съкратихме наполовина сроковете за разглеждане на документи, намалихме изискванията за самоучастие. Тези мерки са в полза на компаниите и насърчават също така нови международни и местни инвеститори“, заяви Якимов.

Отворени мерки за над 300 млн. лв.

В момента фирмите могат да кандидатстват по няколко ключови програми с общ бюджет над 300 млн. лв.

  • Модернизация и дигитализация на предприятията – бюджет от 80 млн. лв., насочен към микро- и малки фирми за създаване на онлайн магазини, подобряване на киберсигурността и др. Крайният срок е 26 септември.

  • Внедряване на технологии от Индустрия 4.0 – 108 млн. лв. за изкуствен интелект, 3D принтиране, обработка на големи бази данни. Крайният срок е 15 декември.

  • Подобряване на енергийната ефективност – 126 млн. лв. за микро-, малки и средни фирми.

„Бъдете още по-активни. Кандидатствайте, възползвайте се от тези програми. Те ще подпомогнат развитието на вашите идеи“, призова зам.-министърът представителите на бизнеса.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    1 0 Отговор
    И колко ще бъдат откраднати както с чувалите с пари от магистрали и къщите за гости ? Популизъм , манипулации и некадърност са характерни за кабинета Желязков. Винаги слагат каруцата пред коня за да манипулират обществото.

    11:36 19.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Пари за крадене.

    11:57 19.09.2025