Новини
Бизнес »
Фрапорт: Откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван

Фрапорт: Откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван

16 Септември, 2025 15:37 454 0

  • концесия-
  • летище-
  • фрапорт-
  • колективен трудов договор-
  • варна-
  • бургас-
  • позиция

Обменът на мнения продължава

Фрапорт: Откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Преговорите за нов КТД за 2026 г. ще започнат през октомври 2025 г., съгласно установената практика от предходните години и в тясно сътрудничество със синдикалните организации, заяви в съобщение до медийте концесионерът на летищата Варна и Бургас, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Заявените в медиите твърдения са изненадващи, предвид факта, че откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван и обменът на мнения продължава. В съответствие с добрите практики, следвайки дългогодишната традиция и конструктивните взаимоотношения, компанията търси градивен диалог и проактивно се обърна към синдикалните организации.

"Предоставяме на всички наши служители широк пакет от социални придобивки, включително ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, безплатен фирмен транспорт, разширено застрахователно покритие, както и еднократни помощи при брак и раждане на дете. Специална програма допълнително насърчава баланса между професионалния и личния живот и подпомага спортните активности на служителите.

Концесионерът остава ангажиран с поддържането на открит и конструктивен диалог с всички синдикални организации, активни на летищата във Варна и Бургас.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ