Фрапорт: Откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван

Преговорите за нов КТД за 2026 г. ще започнат през октомври 2025 г., съгласно установената практика от предходните години и в тясно сътрудничество със синдикалните организации, заяви в съобщение до медийте концесионерът на летищата Варна и Бургас, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Заявените в медиите твърдения са изненадващи, предвид факта, че откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван и обменът на мнения продължава. В съответствие с добрите практики, следвайки дългогодишната традиция и конструктивните взаимоотношения, компанията търси градивен диалог и проактивно се обърна към синдикалните организации.

"Предоставяме на всички наши служители широк пакет от социални придобивки, включително ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, безплатен фирмен транспорт, разширено застрахователно покритие, както и еднократни помощи при брак и раждане на дете. Специална програма допълнително насърчава баланса между професионалния и личния живот и подпомага спортните активности на служителите.

Концесионерът остава ангажиран с поддържането на открит и конструктивен диалог с всички синдикални организации, активни на летищата във Варна и Бургас.