Илон Мъск отново е трилионер

Нетното състояние на американския бизнесмен Илон Мъск отново надмина границата от 1 трлн. USD, според списъка на милиардерите в реално време на Forbes. Това следва скок в цените на акциите на неговите компании, SpaceX и Tesla, веднага след отварянето на фондовия пазар в понеделник.

Според Forbes, на 5 октомври нетното състояние на 55-годишния Мъск се е увеличило с 30,6 млрд. USD в сравнение със затварянето в петък. Главният изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос (вторият най-богат човек в списъка на Forbes) в момента се оценява на 371,5 млрд. USD.

Списанието отбелязва, че доставките на Tesla за третото тримесечие надминаха прогнозите на анализаторите. Това даде тласък на нетното състояние на Мъск - ​​състоянието му се увеличи с 61 млрд. USD само в петък. Акциите на Tesla продължиха да се покачват в понеделник сутринта.

Възходът на SpaceX се дължи на оптимистичните перспективи на Morgan Stanley, като анализаторите наричат ​​акциите на аерокосмическата компания подценени. Успешното изстрелване на космическия кораб Starship също изигра роля.

Интересът на инвеститорите беше допълнително предизвикан от съобщението на Мъск, че SpaceXAI ще стане SpaceXSI. Това решение последва изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп, която замени „изкуствения интелект“ със „суперинтелект“ в официалните документи.

Мъск е най-големият акционер на SpaceX и е председател, главен изпълнителен директор и главен технологичен директор. През февруари той обедини xAI и SpaceX. Според Bloomberg и The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, комбинираната пазарна капитализация на обединените компании е била 1,25 трлн. USD.

Бизнесменът стана първият трилионер в историята на 12 юни - след първичното публично предлагане на SpaceX - и остана такъв почти две седмици. Пазарната капитализация на компанията към момента на първичното публично предлагане е била 1,77 трлн. USD.