Новини
Бизнес »
Илон Мъск отново е трилионер

Илон Мъск отново е трилионер

5 Октомври, 2026 23:11 690 3

  • елон мъск-
  • трилионер

Мъск стана първият трилионер в историята на 12 юни и задържа статута си в продължение на 12 дни

Илон Мъск отново е трилионер - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетното състояние на американския бизнесмен Илон Мъск отново надмина границата от 1 трлн. USD, според списъка на милиардерите в реално време на Forbes. Това следва скок в цените на акциите на неговите компании, SpaceX и Tesla, веднага след отварянето на фондовия пазар в понеделник.

Според Forbes, на 5 октомври нетното състояние на 55-годишния Мъск се е увеличило с 30,6 млрд. USD в сравнение със затварянето в петък. Главният изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос (вторият най-богат човек в списъка на Forbes) в момента се оценява на 371,5 млрд. USD.

Списанието отбелязва, че доставките на Tesla за третото тримесечие надминаха прогнозите на анализаторите. Това даде тласък на нетното състояние на Мъск - ​​състоянието му се увеличи с 61 млрд. USD само в петък. Акциите на Tesla продължиха да се покачват в понеделник сутринта.

Възходът на SpaceX се дължи на оптимистичните перспективи на Morgan Stanley, като анализаторите наричат ​​акциите на аерокосмическата компания подценени. Успешното изстрелване на космическия кораб Starship също изигра роля.

Интересът на инвеститорите беше допълнително предизвикан от съобщението на Мъск, че SpaceXAI ще стане SpaceXSI. Това решение последва изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп, която замени „изкуствения интелект“ със „суперинтелект“ в официалните документи.

Мъск е най-големият акционер на SpaceX и е председател, главен изпълнителен директор и главен технологичен директор. През февруари той обедини xAI и SpaceX. Според Bloomberg и The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, комбинираната пазарна капитализация на обединените компании е била 1,25 трлн. USD.

Бизнесменът стана първият трилионер в историята на 12 юни - след първичното публично предлагане на SpaceX - и остана такъв почти две седмици. Пазарната капитализация на компанията към момента на първичното публично предлагане е била 1,77 трлн. USD.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    1 1 Отговор
    Скоро нали се разведе. Бившата му, с 4 негови деца, ще му оскубе бая и ще падне надолу в класацията на обикновен милиардер 😆

    23:30 05.10.2026

  • 3 Милионерче

    1 1 Отговор
    На тоя и ризата на гърба му не е негова а иначе трилионер бил,приказки за наивници,излъгал е маса хора да инвестират в болните му амбиции от които ни една досега не се е осъществила успешно.

    23:40 05.10.2026