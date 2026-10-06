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Баба-мечта: Нели Сано разказа за внучката си Беатрис и семейството
  Тема: Известни личности

Баба-мечта: Нели Сано разказа за внучката си Беатрис и семейството

6 Октомври, 2026 08:16 756 12

  • нели сано-
  • беатрис-
  • иво карамански-
  • семейство-
  • интериорен дизайн

Малката Беатрис проходила на 11 месеца и вече уверено раздава команди у дома

Баба-мечта: Нели Сано разказа за внучката си Беатрис и семейството - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Внучката на Нели Сано – Беатрис, е проходила на 11 месеца, а днес вече уверено изразява мнението си и раздава указания на близките. Сано разказа за голямото си семейство и ролята си на баба в предаването „На кафе“.

„Тя проходи рано – на 11 месеца. И както си мълчеше, изведнъж почна с цели изречения да ни обяснява кой какво да прави и как да го прави. Раздава сериозни команди“, разказа Нели Сано.

Характерът на момиченцето проличавал и по време на пътуванията с автомобил. „Влизаме в колата и тя: „Бабо, карай си колата!“ Буквално с този тон“, сподели Сано.

Беатрис вече търси сцената

Според Александър Сано Беатрис има музикален талант, а семейството обмисля към какъв музикален инструмент да я насочи. Нели Сано разказа, че внучката ѝ сама търси възможност да се изявява пред публика.

„Тя си иска сцената – стъпва си отгоре и започва“, каза Сано. По думите ѝ Беатрис няма нужда от много подканяне, когато трябва да застане под светлините.

Иво Карамански мечтаел за много деца

Нели Сано говори с обич и за сина си Иво Карамански, когото определя като прекрасен баща. По думите ѝ той отдавна искал голямо семейство.

„Той наистина е обсебен от Беатрис. Винаги ми е споделял, че иска да има голямо семейство с много деца“, разказа тя.

Иво Карамански обичал да готви за близките си. За него важен бил не само процесът на приготвяне на храната, но и моментът, в който всички се събират около масата.

Нели Сано има две деца – Иво и Ава. Дъщеря ѝ проявява интерес към психологията и философските науки и според майка си вече е взела решение за посоката, в която иска да се развива.

„Мамо, аз вече взех решение. Това е моят избор. Точка“, цитира Сано думите на Ава.


Интериорният дизайн започнал като хоби

Освен за семейството си Нели Сано разказа и за интереса си към интериорния дизайн. Заниманието започнало като хоби, но постепенно се превърнало в професионална посока. През 2014 г. тя е споделила, че учи интериорен дизайн.

„Усетих, че това е нещо, което ми носи много удоволствие, удовлетворение, щастие, заряд, не ме уморява“, каза Сано.

В края на разговора тя определи децата си като най-ценната част от живота си: „Децата са ми най-хубавият подарък.“

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    5 0 Отговор
    Ако момичето на снимката било баба, то аз съм прадядо.
    Ха!
    Айде честито на хубавите гени.

    Коментиран от #7

    08:20 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🤔🤔🤔🤔

    1 0 Отговор
    Уточнявайте за кой Иво Карамански става дума❗Или не знаете, че са двама 🤔

    08:34 06.10.2026

  • 7 Освалдо Риос

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Снимката е от времето на комунизъма.

    08:37 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гледай

    3 0 Отговор
    Внимателно, за да видиш новите реалности на 21 век!
    Една жена на около 50 все още може да бъде супермацка!
    И не говорим за актриса от Холивуд!

    08:43 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.