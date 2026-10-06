Баба-мечта: Нели Сано разказа за внучката си Беатрис и семейството

Внучката на Нели Сано – Беатрис, е проходила на 11 месеца, а днес вече уверено изразява мнението си и раздава указания на близките. Сано разказа за голямото си семейство и ролята си на баба в предаването „На кафе“.
„Тя проходи рано – на 11 месеца. И както си мълчеше, изведнъж почна с цели изречения да ни обяснява кой какво да прави и как да го прави. Раздава сериозни команди“, разказа Нели Сано.
Характерът на момиченцето проличавал и по време на пътуванията с автомобил. „Влизаме в колата и тя: „Бабо, карай си колата!“ Буквално с този тон“, сподели Сано.
Беатрис вече търси сцената
Според Александър Сано Беатрис има музикален талант, а семейството обмисля към какъв музикален инструмент да я насочи. Нели Сано разказа, че внучката ѝ сама търси възможност да се изявява пред публика.
„Тя си иска сцената – стъпва си отгоре и започва“, каза Сано. По думите ѝ Беатрис няма нужда от много подканяне, когато трябва да застане под светлините.
Иво Карамански мечтаел за много деца
Нели Сано говори с обич и за сина си Иво Карамански, когото определя като прекрасен баща. По думите ѝ той отдавна искал голямо семейство.
„Той наистина е обсебен от Беатрис. Винаги ми е споделял, че иска да има голямо семейство с много деца“, разказа тя.
Иво Карамански обичал да готви за близките си. За него важен бил не само процесът на приготвяне на храната, но и моментът, в който всички се събират около масата.
Нели Сано има две деца – Иво и Ава. Дъщеря ѝ проявява интерес към психологията и философските науки и според майка си вече е взела решение за посоката, в която иска да се развива.
„Мамо, аз вече взех решение. Това е моят избор. Точка“, цитира Сано думите на Ава.
Интериорният дизайн започнал като хоби
Освен за семейството си Нели Сано разказа и за интереса си към интериорния дизайн. Заниманието започнало като хоби, но постепенно се превърнало в професионална посока. През 2014 г. тя е споделила, че учи интериорен дизайн.
„Усетих, че това е нещо, което ми носи много удоволствие, удовлетворение, щастие, заряд, не ме уморява“, каза Сано.
В края на разговора тя определи децата си като най-ценната част от живота си: „Децата са ми най-хубавият подарък.“
Източник: marica.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
Ха!
Айде честито на хубавите гени.
Коментиран от #7
08:20 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🤔🤔🤔🤔
08:34 06.10.2026
7 Освалдо Риос
До коментар #2 от "авантгард":Снимката е от времето на комунизъма.
08:37 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гледай
Една жена на около 50 все още може да бъде супермацка!
И не говорим за актриса от Холивуд!
08:43 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.