САЩ разрешиха на Индия да добива нефт във Венецуела

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на търговията на САЩ е предоставила лиценз на ONGC, най-голямата държавна нефтена и газова корпорация в Индия, да инвестира във венецуелската петролна индустрия.

Лицензът улеснява разширяването на ONGC във Венецуела, участието ѝ в производството на петрол в страната и подписването на двустранни договори за сътрудничество в тази област, които преди това бяха ограничени от американските санкции срещу Каракас. „Сега имаме пълна свобода да работим по проекта във Венецуела, която беше ограничена от рискове, дължащи се на американските санкции. Сега тези рискове са зад гърба ни“, каза пред вестника Анупам Агарвал, главен финансов директор на ONGC.

Американският лиценз ще позволи на корпорацията да управлява инвестиции във венецуелски проекти и да получава вече спечелени дивиденти в размер на 500 милиона долара. „ONGC е много заинтересована от развитието на сътрудничеството с Венецуела, която има доказани петролни запаси, оценени на 303 милиарда барела“, каза Агарвал.

Венецуела беше петият по големина доставчик на петрол за Индия до 2019 г., доставяйки приблизително 16 милиона тона. След налагането на санкции от САЩ срещу Каракас обаче, Ню Делхи не купуваше енергия от Боливарианската република в продължение на близо седем години, което доведе до значителен спад в търговията между двете страни. След облекчаването на санкциите от САЩ през април 2026 г. Венецуела стана един от най-големите доставчици на петрол за Индия.

Експертите смятат, че венецуелският петрол предлага на Индия политически приемлива опция за диверсифициране на източниците ѝ на внос на фона на нарастващите американски тарифи и продължаващия конфликт в Близкия изток.