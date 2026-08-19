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САЩ разрешиха на Индия да добива нефт във Венецуела

САЩ разрешиха на Индия да добива нефт във Венецуела

19 Август, 2026 13:11 484 7

  • индия-
  • сащ-
  • венецуела-
  • петрол-
  • добив-
  • лиценз

Това ще позволи на държавната корпорация ONGC да получава вече спечелени дивиденти в размер на 500 милиона долара

САЩ разрешиха на Индия да добива нефт във Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на търговията на САЩ е предоставила лиценз на ONGC, най-голямата държавна нефтена и газова корпорация в Индия, да инвестира във венецуелската петролна индустрия.

Лицензът улеснява разширяването на ONGC във Венецуела, участието ѝ в производството на петрол в страната и подписването на двустранни договори за сътрудничество в тази област, които преди това бяха ограничени от американските санкции срещу Каракас. „Сега имаме пълна свобода да работим по проекта във Венецуела, която беше ограничена от рискове, дължащи се на американските санкции. Сега тези рискове са зад гърба ни“, каза пред вестника Анупам Агарвал, главен финансов директор на ONGC.

Американският лиценз ще позволи на корпорацията да управлява инвестиции във венецуелски проекти и да получава вече спечелени дивиденти в размер на 500 милиона долара. „ONGC е много заинтересована от развитието на сътрудничеството с Венецуела, която има доказани петролни запаси, оценени на 303 милиарда барела“, каза Агарвал.

Венецуела беше петият по големина доставчик на петрол за Индия до 2019 г., доставяйки приблизително 16 милиона тона. След налагането на санкции от САЩ срещу Каракас обаче, Ню Делхи не купуваше енергия от Боливарианската република в продължение на близо седем години, което доведе до значителен спад в търговията между двете страни. След облекчаването на санкциите от САЩ през април 2026 г. Венецуела стана един от най-големите доставчици на петрол за Индия.

Експертите смятат, че венецуелският петрол предлага на Индия политически приемлива опция за диверсифициране на източниците ѝ на внос на фона на нарастващите американски тарифи и продължаващия конфликт в Близкия изток.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Столипиновски агент

    5 0 Отговор
    И аз разрешавам на бай Асан да ползва услугите на комшийката.

    На това не му ли вокаха сутеньорство?

    13:23 19.08.2026

  • 2 Булпсихопатъ

    4 0 Отговор
    Не трябва ли Венецуела да разреши!?

    13:26 19.08.2026

  • 3 Булпсихопатъ

    0 0 Отговор
    Ми няма да е лошо САЩ и на нас да разреши да добиваме петрол някъде. Примерно в ОАЕ или Кувейт и съседните им.

    Коментиран от #5

    13:28 19.08.2026

  • 4 Еми така е

    0 0 Отговор
    с шофьор от градския транспорт за главнокомандващ, и "Делситу" за последващ генерал-губернатор/подлога какво да се очаква.

    13:30 19.08.2026

  • 5 Не но

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Булпсихопатъ":

    виж някой да ги моли да копа тук и то точно определен "инвеститор" е друга тема.

    13:33 19.08.2026

  • 6 604

    0 0 Отговор
    Краварникъ скоро ще казва само на кравите...

    13:40 19.08.2026

  • 7 България разреши добив в Тексас

    1 0 Отговор
    България предлагам да разреши на цял свят добив в Тексас с/у процент 10% (какъвто ни е данъка) и ще видите как Швейцария само ще ни завижда, че ги задминахме за има няма и 37 години.... айде другари политици и военни - действайте разрешението

    13:57 19.08.2026