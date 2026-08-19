Великобритания спешно оценява икономическото въздействие от евентуална загуба на достъп до усъвършенствани модели с ИИ

Правителството на Обединеното кралство провежда спешна оценка на икономическото въздействие от евентуална загуба на достъп до усъвършенствани модели с изкуствен интелект, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, кабинетът е инструктирал Министерството на бизнеса, иновациите, науката и търговията да оцени потенциалните щети за икономиката на Обединеното кралство, ако достъпът до нови версии на модели с изкуствен интелект от американските компании Anthropic и OpenAI бъде блокиран, след като администрацията на Тръмп блокира достъпа на чуждестранни граждани до усъвършенстваните модели с изкуствен интелект на Anthropic през юни. Очаква се работата да приключи в рамките на няколко седмици.

Длъжностните лица искат да оценят както икономическите щети от евентуална загуба на достъп до иновации, така и рисковете за киберсигурността. „Когато се стартира нов модел с изкуствен интелект, бизнесът веднага започва да мисли как най-добре да го използва. Ако Обединеното кралство остане без достъп до тези технологии, дори за няколко седмици, това ще нанесе удар върху икономиката“, каза източник от британското правителство пред вестника.

Киаран Мартин, бивш ръководител на Националния център за киберсигурност, нарече опита на Вашингтон с контрола върху износа на модела Fable 5 донякъде окуражаващ, тъй като Anthropic беше принудена да го изтегли напълно от пазара поради невъзможността да ограничи достъпа изключително до чужденци. Той също така предупреди, че САЩ биха могли да използват възможността да манипулират достъпа до изкуствен интелект като лост.

Британското правителство едновременно се опитва да засили собствените си възможности за изкуствен интелект чрез инвестиции от 1,1 милиарда паунда (над 1,4 млрд. USD) в необходимо оборудване и суверенен фонд за изкуствен интелект от 500 милиона паунда (над 670 млн. USD). През юли кабинетът назначи държавен министър за развитие на изкуствения интелект, заедно с нова работна група за изкуствен интелект.

На 12 юни Anthropic съобщи, че американските власти са поискали чуждестранните потребители да блокират достъпа до моделите Claudio Fable 5 и Mythos 5. Компанията е била принудена да прекъсне връзката с всички потребители. Министерството на търговията посочи за искането си опасения за националната сигурност. До юли обаче американските власти вече бяха премахнали наложените по-рано ограничения за контрол на износа на изкуствен интелект.