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Ивайло Иванов за дрон ударите: Пряка атака срещу икономическите ни интереси!

Ивайло Иванов за дрон ударите: Пряка атака срещу икономическите ни интереси!

7 Октомври, 2026 11:51 563 15

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  • дронове-
  • кораби-
  • черно море

Двата кораба са се намирали, в момента на поразяването им, на около 8 км. един от друг. Тоест не можем да кажем, че се е целил в единия, а пък другият по случайност е бил ударен

Ивайло Иванов за дрон ударите: Пряка атака срещу икономическите ни интереси! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което наблюдавахме вчера, е нова ескалация на напрежението, което имаме в Черно море. От всички факти, които имаме, това, което трябва да се подчертае, е, че това е било целенасочена, планирана атака.

Това каза за БНР експертът по международна сигурност Ивайло Иванов.

"Двата кораба са се намирали, в момента на поразяването им, на около 8 км. един от друг. Тоест не можем да кажем, че се е целил в единия, а пък другият по случайност е бил ударен. Не можем да кажем и че това е било някакъв случаен удар, каквито случаи имахме през последните години - с дрон, на който се е повредила системата за управление и се е отклонил от курса. Това е целенасочен, планиран удар. Според информацията, корабът, който е потънал, е бил ударен около 30 минути преди да бъде ударен вторият кораб, тоест съвсем ясно е било и целенасочено какво се върши. От тази гледна точка, наистина това е нова ескалация.

Инцидентът е станал извън териториалните води на България, а в изключителната ѝ икономическа зона. Там България има суверенни права по отношение на икономическите ресурси, но, от гледна точка на корабоплаването, тези територии са приравнени на международно морско пространство, поясни Иванов, според когото това "показва изключително опасна тенденция". Той изтъкна, че от няколко седмици се наблюдава нова руска стратегия "да прекъснат корабоплаването по отношение на Украйна".

"Според мен, с много малка вероятност е това да не са руски дронове. Едва ли ще намерим някакви твърди, съдебни доказателства, че това е така, но няколко логически факта, които, ако ги подредим, не дават на практика някакъв друг извод.

Единият кораб, който за щастие не е потънал, е превозвал украинско зърно. На второ място, това е коридор, който се ползва от Украйна от 2022 година за корабоплаване, който беше във възможно най-западната част на Черно море и беше защитен от гледна точка на руските атаки, тъй като руският военноморски флот беше, благодарение на успешните действия на Украйна, издърпан в източния край на Черно море и това не позволяваше на Русия всъщност да атакува търговските кораби, но с напредването на дрон технологията на Русия, очевидно това вече се е променило".

"Повишаването на рисковете за корабоплаването в Черно море на практика е пряка атака срещу икономическите интереси на България", коментира Иванов пред "Хоризонт".

"Имаме два ефекта, на практика, от това. Единият е повишаване на застраховките на корабите, които превозват и товари и влизат в Черно море, което, разбира се, оскъпява самия транспорт и тези разходи съвсем естествено после ще бъдат поети от българските граждани и като цяло от българската икономика. Вторият ефект - броят на корабите, които ще бъдат готови въобще да влязат в Черно море и да извършват превози, заради повишения риск просто ще намалее. Така че това представлява заплаха и по тази линия".

Косвеният ефект е да бъде оказван натиск върху съседните държави, особено тези, които са членки на НАТО и ЕС да намалят своята подкрепа за Украйна".

От 2 месеца различни разузнавателни служби съобщават за опасността от Русия да подготвя атака под т. нар. "фалшив флаг" - да използва пленени украински дронове, които да изстреля и да нанесат поражения в страни-членки на НАТО и на ЕС, за да бъде обвинена Украйна и да бъде обърнато общественото мнение срещу нея, предупреди експертът в "Преди всички".

Посещението на Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия показва онези "опорни точки, които позволяват Съединените американски щати да проектират сила не само на територията на Европейския континент", но и в Африка и Близкия изток. Рубио има различен подход от Уиткоф и Кушнер и "си дава ясна сметка за това, че тези взаимоотношения са изключително важни".

Относно днешния КСНС за заплахите за морската сигурност, той коментира:

"Като цяло ситуацията не се е променила много. Тези заплахи съществуват от началото на руската агресия срещу Украйна. Това, което наблюдаваме през последните може би около 2 месеца е въобще предприемането от страна на Русия на изключително рисковани, безразсъдни ходове.

Всъщност това е основната заплаха - Русия, тествайки къде е нашата червена линия и несрещайки някакъв отговор, има опасност в крайна сметка да предприеме действие, което в крайна сметка ще ни постави в ситуация, в която ние няма да можем да имаме избор от гледна точка на нашата реакция".

България занапред трябва да търси по-тясно сътрудничество със страните от ЕС и НАТО и особено и с тези, които имат излаз на Черно море - Румъния и Турция, а от друга трябва подкрепа за повишаване на разходите за отбрана, убеден е той.

"Светът ще преживее период на насилие в следващото поне едно десетилетие, а може би и повече, докато бъде установен нов международен ред с някакви по-стриктни норми, който ще позволи нивото на насилие и инструментът насилие да намали своето значение".

За 3 години от началото на тежкия конфликт Израел - Ивицата Газа, "за съжаление нямаме голям напредък. Най-добрата новина е, че нямаме големи активни бойни действия. От година на практика имаме примирие, но от там нататък нямаме никакъв пробив -- нито "Хамас" се разоръжава, нито Израел се изтегля".


България
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  • 4 Оставка

    8 1 Отговор
    Онази с гащеризона когато се хвалеше какви декларации е подписала, да беше мислила.

    11:56 07.10.2026

  • 5 Фейк - либераст

    9 3 Отговор
    България - страната на експертите и анализаторите! За това има глад за работна ръка в промишлеността и селското стопанство!

    11:59 07.10.2026

  • 6 Абе щом ви вадят продажниците

    8 5 Отговор
    един след друг, става все по вероятно, че са украински дронове!

    11:59 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    6 2 Отговор
    Ама този не е много умен,А...?!
    Това което знаят, и зареди което само мънкат общи приказки - удареният кораб е бил натъпкан до капата с оръжие!!!
    Защо...?!
    Защото буквално е изчезнал като анхилиран след удара с дрон!!! Пшеница така на гърми!!! А вече от години, корабите с пшеница ударени от дрон, си плуват на собствен ход до някое пристанище!!!
    Затова мънкат, но одиозно, не смеят да прекрачат линията!!!

    11:59 07.10.2026

  • 9 Госあ

    8 2 Отговор
    Евала! украинското зърно са ше нахрани рибите 💁‍♂️ и без това е вредно за хората. Въпросът е какво е превозвал другия кораб, поне официално

    12:00 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Няма кой

    1 0 Отговор
    Да го каже Ал и Пеги Бънди са у тях в тиалеетнаннта

    12:24 07.10.2026

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