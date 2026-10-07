Хонконг отново е най-свободната икономика в света, показва докладът „Икономическа свобода в света 2026“ на канадския институт „Фрейзър“. Специалният административен район на Китай получава 8,53 точки от 10 и заема първото място сред 165 държави и територии.

Класацията е изготвена въз основа на най-новите пълни съпоставими данни, които са за 2024 г. След Хонконг се нареждат Швейцария с 8,45 точки, Сингапур с 8,43, Нова Зеландия с 8,38 и Съединените щати с 8,21 точки.

Хонконг води по международна търговия

Индексът разглежда пет основни области: размер на правителството, правна система и защита на собствеността, стабилни пари, свобода на международната търговия и регулации.

Хонконг запазва първото място по свобода на международната търговия и е втори в света по регулации. Въпреки челната позиция общата му оценка е намаляла през последните години, отбелязват авторите на доклада.

Сред водещите икономики Великобритания е на десето място, Япония е 13-а, Германия заема 19-а позиция, Китай е 110-и, а Русия е 143-а.

Какво отчита класацията

Според методологията на изследването икономическата свобода се свързва с възможността хората да правят доброволен обмен, да притежават имущество и да вземат самостоятелни икономически решения. Класацията обаче не измерва цялостното състояние на политическите и гражданските свободи.

Говорител на правителството на Хонконг заяви, че докладът „потвърждава предимствата на Хонконг като свободна пазарна икономика, както и неговата отворена, ефективна и справедлива бизнес среда“.

Властите посочват като част от икономическия модел на региона статута му на свободно пристанище, нулевите мита и опростената данъчна система с ниски ставки. Тези характеристики са представени като основа за бизнес и инвестиционна среда, свързваща китайския пазар с международната икономика.

Източници: thestandard.com.hk