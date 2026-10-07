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Costa предупреди: кафето може да поскъпне заради климата
  Тема: Икономика

Costa предупреди: кафето може да поскъпне заради климата

7 Октомври, 2026 05:13, обновена 7 Октомври, 2026 05:15 410 3

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  • климатични промени-
  • арабика-
  • кафеен пазар

Британската верига отчита по-високи разходи за зърна, докато климатични явления затрудняват производството и износа в ключови държави.

Costa предупреди: кафето може да поскъпне заради климата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените на кафето могат да продължат да растат, предупреди британската верига Costa Coffee. Компанията посочва климатичните промени, екстремното време и нестабилността по веригата на доставки като фактори, които увеличават разходите и ограничават достъпа до качествени зърна.

Главният изпълнителен директор на Costa Филип Шайле отбелязва, че цените често спадат рязко след период на поскъпване, но през последните месеци това не се е случило. Така компанията се оказва изправена пред трайно високи разходи за суровината в момент, когато се опитва да възстанови бизнеса си и да привлече обратно клиентите в обектите си.

Във Великобритания редовно лате в Costa вече струва 4,40 британски лири, или около 494,5 рубли по посочения от РБК курс, спрямо 2,90 лири преди пет години. Веригата има около 2800 обекта във Великобритания и Ирландия.

Климатични рискове за основните производители

Бразилия, най-големият производител на кафе в света, беше засегната от суша и проливни дъждове. Според информацията, цитирана от РБК, запасите от арабика са спаднали до най-ниското си равнище от 26 години. Валежите са забавили прибирането на реколтата и са влошили качеството на част от зърната.

Допълнителен натиск върху доставките създаде земетресението в Колумбия през август. То наруши работата на пристанището Буенавентура и блокира пътища, използвани за износ на кафе. Густаво Гомес, ръководител на колумбийската асоциация на износителите на кафе, заяви: „В момента износът на кафе е спрян. Все още няма конкретна официална информация кога пътят ще бъде напълно отворен.“

Ръководството на Costa предупреждава, че глобалното затопляне може да се отрази едновременно върху качеството и количеството на наличното кафе. Политическите и икономическите сътресения могат допълнително да забавят износа и доставките на суровината.

Costa разширява бизнеса извън традиционното кафе

Предупреждението идва на фона на опитите на Costa да подобри финансовите си резултати. През 2025 г. компанията е отчела оперативна печалба от 20,4 млн. британски лири, след оперативна загуба от 13,5 млн. лири година по-рано. Продажбите са нараснали с 5% до 1,29 млрд. лири, а печалбата преди данъци се е увеличила от 65 млн. до 69,3 млн. лири.

Веригата се опитва да намали зависимостта си от традиционните топли напитки. Студените напитки вече представляват 30% от продажбите спрямо 20% три години по-рано, а компанията разширява предложенията си с матча, безкофеинови и нискокалорични продукти. Costa управлява и над 12 000 автомата и самообслужващи обекти в супермаркети, бензиностанции и магазини.

През януари 2027 г. компанията планира да открие нова глобална централа в Сейнт Олбанс, която ще събере около 300 служители. Costa беше купена от Coca-Cola за 3,9 млрд. британски лири през 2018 г. Според ръководството ѝ в момента не се търси нов купувач, а приоритет остават инвестициите и разширяването на бизнеса.

Източници: finance.yahoo.com


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 скачал за банани

    0 0 Отговор
    ас съм скачал за банани, бананите са ми важни да не поскъпват

    че пак ще ходя да скачам

    05:18 07.10.2026

  • 3 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Е, как коЙ? Всеки, който пие кофи!

    05:19 07.10.2026