Costa предупреди: кафето може да поскъпне заради климата

Цените на кафето могат да продължат да растат, предупреди британската верига Costa Coffee. Компанията посочва климатичните промени, екстремното време и нестабилността по веригата на доставки като фактори, които увеличават разходите и ограничават достъпа до качествени зърна.

Главният изпълнителен директор на Costa Филип Шайле отбелязва, че цените често спадат рязко след период на поскъпване, но през последните месеци това не се е случило. Така компанията се оказва изправена пред трайно високи разходи за суровината в момент, когато се опитва да възстанови бизнеса си и да привлече обратно клиентите в обектите си.

Във Великобритания редовно лате в Costa вече струва 4,40 британски лири, или около 494,5 рубли по посочения от РБК курс, спрямо 2,90 лири преди пет години. Веригата има около 2800 обекта във Великобритания и Ирландия.

Климатични рискове за основните производители

Бразилия, най-големият производител на кафе в света, беше засегната от суша и проливни дъждове. Според информацията, цитирана от РБК, запасите от арабика са спаднали до най-ниското си равнище от 26 години. Валежите са забавили прибирането на реколтата и са влошили качеството на част от зърната.

Допълнителен натиск върху доставките създаде земетресението в Колумбия през август. То наруши работата на пристанището Буенавентура и блокира пътища, използвани за износ на кафе. Густаво Гомес, ръководител на колумбийската асоциация на износителите на кафе, заяви: „В момента износът на кафе е спрян. Все още няма конкретна официална информация кога пътят ще бъде напълно отворен.“

Ръководството на Costa предупреждава, че глобалното затопляне може да се отрази едновременно върху качеството и количеството на наличното кафе. Политическите и икономическите сътресения могат допълнително да забавят износа и доставките на суровината.

Costa разширява бизнеса извън традиционното кафе

Предупреждението идва на фона на опитите на Costa да подобри финансовите си резултати. През 2025 г. компанията е отчела оперативна печалба от 20,4 млн. британски лири, след оперативна загуба от 13,5 млн. лири година по-рано. Продажбите са нараснали с 5% до 1,29 млрд. лири, а печалбата преди данъци се е увеличила от 65 млн. до 69,3 млн. лири.

Веригата се опитва да намали зависимостта си от традиционните топли напитки. Студените напитки вече представляват 30% от продажбите спрямо 20% три години по-рано, а компанията разширява предложенията си с матча, безкофеинови и нискокалорични продукти. Costa управлява и над 12 000 автомата и самообслужващи обекти в супермаркети, бензиностанции и магазини.

През януари 2027 г. компанията планира да открие нова глобална централа в Сейнт Олбанс, която ще събере около 300 служители. Costa беше купена от Coca-Cola за 3,9 млрд. британски лири през 2018 г. Според ръководството ѝ в момента не се търси нов купувач, а приоритет остават инвестициите и разширяването на бизнеса.

Източници: finance.yahoo.com