Китай предупреди Германия и Франция за протекционизма в ЕС

Китай призова Германия и Франция да не подтикват Европейския съюз към протекционистки мерки, след като двете държави предложиха нови инструменти срещу нелоялни търговски практики на трети страни. Пекин отправи критиката преди нов кръг от разговори между Европейския съюз и Китай за напрегнатите икономически отношения.

„Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността. Отделянето и прекъсването на веригите за доставки ще навреди на другите, без да донесе ползи за собствената страна“, заяви китайското министерство на търговията.

Ведомството призова Германия и Франция да останат ангажирани с отворената световна икономика и свободната търговия, както и да спазват правилата на Световната търговска организация. Пекин настоя още двете държави да не политизират икономическите и търговските въпроси.

Какво предложиха Мерц и Макрон

В началото на седмицата германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон изпратиха писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него те заявиха, че практики, които нарушават пазарните механизми, застрашават конкуренцията за европейските компании и увеличават зависимостта на Европейския съюз.

Според двамата лидери действащото законодателство вече не е достатъчно. Те предложиха две нови мерки. Първата е насочена към диверсификация на доставките и трябва да ограничи риска европейски компании да станат прекалено зависими от доставчици от отделни държави.

Втората мярка предвижда ускорена процедура, чрез която държава може да бъде изключена от европейския единен пазар. В писмото не е посочена конкретна страна, но контекстът е свързан с търговската политика на Китай и големия дефицит на Европейския съюз в търговията с Пекин.

Предстоят разговори в Пекин

Китайската критика идва непосредствено преди посещението на еврокомисаря по търговията Марош Шефчович в Пекин на 8 и 9 октомври. Той трябва да разговаря с китайския министър на търговията Ван Вънтао за икономическите отношения между Европейския съюз и Китай.

Основните теми се очаква да бъдат свързани с търговския дисбаланс, конкуренцията за европейската промишленост и възможните нови инструменти на ЕС срещу практики, които Берлин и Париж определят като нелоялни.