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Китай предупреди Германия и Франция за протекционизма в ЕС
  Тема: Войната на митата

Китай предупреди Германия и Франция за протекционизма в ЕС

7 Октомври, 2026 11:47 565 12

  • китай-
  • европейски съюз-
  • германия-
  • франция-
  • протекционизъм

Пекин призова Берлин и Париж да не политизират икономическите отношения и да спазват правилата на Световната търговска организация

Китай предупреди Германия и Франция за протекционизма в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китай призова Германия и Франция да не подтикват Европейския съюз към протекционистки мерки, след като двете държави предложиха нови инструменти срещу нелоялни търговски практики на трети страни. Пекин отправи критиката преди нов кръг от разговори между Европейския съюз и Китай за напрегнатите икономически отношения.

„Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността. Отделянето и прекъсването на веригите за доставки ще навреди на другите, без да донесе ползи за собствената страна“, заяви китайското министерство на търговията.

Ведомството призова Германия и Франция да останат ангажирани с отворената световна икономика и свободната търговия, както и да спазват правилата на Световната търговска организация. Пекин настоя още двете държави да не политизират икономическите и търговските въпроси.

Какво предложиха Мерц и Макрон

В началото на седмицата германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон изпратиха писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него те заявиха, че практики, които нарушават пазарните механизми, застрашават конкуренцията за европейските компании и увеличават зависимостта на Европейския съюз.

Според двамата лидери действащото законодателство вече не е достатъчно. Те предложиха две нови мерки. Първата е насочена към диверсификация на доставките и трябва да ограничи риска европейски компании да станат прекалено зависими от доставчици от отделни държави.

Втората мярка предвижда ускорена процедура, чрез която държава може да бъде изключена от европейския единен пазар. В писмото не е посочена конкретна страна, но контекстът е свързан с търговската политика на Китай и големия дефицит на Европейския съюз в търговията с Пекин.

Предстоят разговори в Пекин

Китайската критика идва непосредствено преди посещението на еврокомисаря по търговията Марош Шефчович в Пекин на 8 и 9 октомври. Той трябва да разговаря с китайския министър на търговията Ван Вънтао за икономическите отношения между Европейския съюз и Китай.

Основните теми се очаква да бъдат свързани с търговския дисбаланс, конкуренцията за европейската промишленост и възможните нови инструменти на ЕС срещу практики, които Берлин и Париж определят като нелоялни.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😡😡😡😡

    12 1 Отговор
    ЕсеС наложи САНКЦИИ от 3.60€ на
    ВСЯКО ИЗДЕЛИЕ купено чрез интернет сайт,
    дори то да струва 20 евроцента😡❗

    Коментиран от #5

    11:50 07.10.2026

  • 2 Китайските дипломати заявиха

    9 2 Отговор
    директно:
    " Нашите отношения с Русия не се влияят от трети страни и са по- здрави от всякога".

    11:51 07.10.2026

  • 3 😡😡😡😡

    10 0 Отговор
    Така, ако решите да си купите обикновена отвертка за ЕДНО ЕВРО- ще Ви е по изгодно да я вземете от търгаш за ДВЕ ЕВРО❗
    А той самият я е взел от същия сайт,
    но е поръчал 100 броя и е заплатил ...
    също 3.60€😡❗

    11:54 07.10.2026

  • 4 Соваж бейби

    1 4 Отговор
    Китайци 🤘🤣🤘да ди гледат работата ,свърши жътвата от Европа!Хората не искат да купува китайско 99 процента магазини фалираха и продължават до последният с китайски стоки.От година на година се увеличават фабрики за облекла в Франция от малки дизайнери не визша мода но с хубаво качество, хубави модели и на достъпни цени .За другите видове стоки също важи хората се страхуват да купува китайско зарядни за телефон които гърми причинява пожар,дори и от парфюмите им има хора с алергии .Просто трябва се спре тази лудост търговия и бизнес с Китай от години Марин и Земур го повтарят ,има си достатъчно безработни трябва да им се осигури работа не да се гушат китайците .

    Коментиран от #6, #7, #9

    12:01 07.10.2026

  • 5 Соваж бейби

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "😡😡😡😡":

    Няма да купуваш китайско бе ,в Золандо над 80 / 100 евро попукпи ти е безплатна доставката .В другите магазини онлайн също ,вече ако искаш неща в кутия опакована подарък плащаш 6 евро какъв ти е проблема .

    Коментиран от #11

    12:05 07.10.2026

  • 6 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    хубаво качество у Франция е само вмирисаното сирене 😄 Предпочитам българско вино. Франция е земеделска страна. Пред фалит 😄 Сега е моментът Поднебесната да ги тресне, свят да им се извие 😄 Най вероятно няма, защото да благородни хора, цивилизация на хиляди години.

    12:10 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За пореден път се убеждавам

    1 1 Отговор
    Че Франция и Германия се управляват от неадекватни хора. От една страна казват,че практики, които нарушават пазарните механизми, застрашават конкуренцията. А от друга, предлагат ускорена процедура, чрез която държава може да бъде изключена от европейския единен пазар, което е върхът на протекционизма. Ясно е, че европейските компании не могат да се конкурират с китайските. Вместо да направят така, че да станат конкурентноспособни, те предлагат да затворят пазара за да ни принудят да купуваме скъпи и некачествени стоки. И това в контекста на посещението на Шефчович в Китай.

    12:12 07.10.2026

  • 9 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Една китайка ми вика, че я било страх да ходи в Париж 😆 Освен това не си заслужавало риска за такъв малък град 😆

    Коментиран от #12

    12:14 07.10.2026

  • 10 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Шом имаш излишни пари купувай си китайско ,факт е че тук няма търсене .Дори в хран.магазини хората купува стока произведено в Франция от тукашни фермери ,другите продукти от чужбина почти не се купува и преди да им изтече срока ги пускат в магазани по гетата.

    12:15 07.10.2026

  • 11 🤔🤔🤔🤔

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Май дори НЕ сФана за какво иде реч
    и как действа ПРОТЕКЦИОНИЗМА ❕

    12:15 07.10.2026

  • 12 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Скоро идвал ли си в Франция ,Париж например бутиците са препълнени с китайци пазаруват .Най големият шок беше бутик Louis Vuitton с хипер голяма опашка от вън само китайци защото в магазина има много клиенти и чакат ред.По заведения,ресноранти ,по улиците чак дразнят на места добре че не е пълно по всички улици с тях .И в други големи градове ,следващия път когато ходим ще ти пратя снимки доказателство ако не ми вярваш.Правят ни балами пращат си боклука в Европа бедния народ купува ,пълним им гушите и идва в Франция да пазарува с хубаво качество.

    12:31 07.10.2026

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