Китай предупреди Германия и Франция за протекционизма в ЕС

Китай призова Германия и Франция да не подтикват Европейския съюз към протекционистки мерки, след като двете държави предложиха нови инструменти срещу нелоялни търговски практики на трети страни. Пекин отправи критиката преди нов кръг от разговори между Европейския съюз и Китай за напрегнатите икономически отношения.
„Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността. Отделянето и прекъсването на веригите за доставки ще навреди на другите, без да донесе ползи за собствената страна“, заяви китайското министерство на търговията.
Ведомството призова Германия и Франция да останат ангажирани с отворената световна икономика и свободната търговия, както и да спазват правилата на Световната търговска организация. Пекин настоя още двете държави да не политизират икономическите и търговските въпроси.
Какво предложиха Мерц и Макрон
В началото на седмицата германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон изпратиха писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него те заявиха, че практики, които нарушават пазарните механизми, застрашават конкуренцията за европейските компании и увеличават зависимостта на Европейския съюз.
Според двамата лидери действащото законодателство вече не е достатъчно. Те предложиха две нови мерки. Първата е насочена към диверсификация на доставките и трябва да ограничи риска европейски компании да станат прекалено зависими от доставчици от отделни държави.
Втората мярка предвижда ускорена процедура, чрез която държава може да бъде изключена от европейския единен пазар. В писмото не е посочена конкретна страна, но контекстът е свързан с търговската политика на Китай и големия дефицит на Европейския съюз в търговията с Пекин.
Предстоят разговори в Пекин
Китайската критика идва непосредствено преди посещението на еврокомисаря по търговията Марош Шефчович в Пекин на 8 и 9 октомври. Той трябва да разговаря с китайския министър на търговията Ван Вънтао за икономическите отношения между Европейския съюз и Китай.
Основните теми се очаква да бъдат свързани с търговския дисбаланс, конкуренцията за европейската промишленост и възможните нови инструменти на ЕС срещу практики, които Берлин и Париж определят като нелоялни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😡😡😡😡
ВСЯКО ИЗДЕЛИЕ купено чрез интернет сайт,
дори то да струва 20 евроцента😡❗
Коментиран от #5
11:50 07.10.2026
2 Китайските дипломати заявиха
" Нашите отношения с Русия не се влияят от трети страни и са по- здрави от всякога".
11:51 07.10.2026
3 😡😡😡😡
А той самият я е взел от същия сайт,
но е поръчал 100 броя и е заплатил ...
също 3.60€😡❗
11:54 07.10.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #6, #7, #9
12:01 07.10.2026
5 Соваж бейби
До коментар #1 от "😡😡😡😡":Няма да купуваш китайско бе ,в Золандо над 80 / 100 евро попукпи ти е безплатна доставката .В другите магазини онлайн също ,вече ако искаш неща в кутия опакована подарък плащаш 6 евро какъв ти е проблема .
Коментиран от #11
12:05 07.10.2026
6 Госあ
До коментар #4 от "Соваж бейби":хубаво качество у Франция е само вмирисаното сирене 😄 Предпочитам българско вино. Франция е земеделска страна. Пред фалит 😄 Сега е моментът Поднебесната да ги тресне, свят да им се извие 😄 Най вероятно няма, защото да благородни хора, цивилизация на хиляди години.
12:10 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 За пореден път се убеждавам
12:12 07.10.2026
9 Госあ
До коментар #4 от "Соваж бейби":Една китайка ми вика, че я било страх да ходи в Париж 😆 Освен това не си заслужавало риска за такъв малък град 😆
Коментиран от #12
12:14 07.10.2026
10 Соваж бейби
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Шом имаш излишни пари купувай си китайско ,факт е че тук няма търсене .Дори в хран.магазини хората купува стока произведено в Франция от тукашни фермери ,другите продукти от чужбина почти не се купува и преди да им изтече срока ги пускат в магазани по гетата.
12:15 07.10.2026
11 🤔🤔🤔🤔
До коментар #5 от "Соваж бейби":Май дори НЕ сФана за какво иде реч
и как действа ПРОТЕКЦИОНИЗМА ❕
12:15 07.10.2026
12 Соваж бейби
До коментар #9 от "Госあ":Скоро идвал ли си в Франция ,Париж например бутиците са препълнени с китайци пазаруват .Най големият шок беше бутик Louis Vuitton с хипер голяма опашка от вън само китайци защото в магазина има много клиенти и чакат ред.По заведения,ресноранти ,по улиците чак дразнят на места добре че не е пълно по всички улици с тях .И в други големи градове ,следващия път когато ходим ще ти пратя снимки доказателство ако не ми вярваш.Правят ни балами пращат си боклука в Европа бедния народ купува ,пълним им гушите и идва в Франция да пазарува с хубаво качество.
12:31 07.10.2026