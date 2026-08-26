Не е преодолян енергийният шок от затварянето на Ормузкия проток

Световната икономика е понесъл енергийния шок, причинен от прекъсването на корабоплаването през Ормузкия проток, по-добре от очакваното, но той все още не е приключил, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).

„Досега световната икономика е понесла енергийния шок, причинен от затварянето на Ормузкия проток, по-добре от очакваното, благодарение на редица фактори“, цитира Ройтерс думите на Георгиева.

Тя посочи използването на горивни резерви от няколко държави, по-ниското общо търсене на енергия, увеличеното производство на възобновяема енергия и разширяването на въглищните електроцентрали в някои региони. Тя също така спомена инвестициите в САЩ и други държави в проекти за изкуствен интелект, които подкрепят корпоративния оборот и потребителското търсене.

Въпреки това Георгиева призова за продължаваща бдителност, отбелязвайки, че цените на петрола остават високи от средата на юни, макар и далеч от върховете, наблюдавани в пика на кризата през пролетта. „Енергийният шок все още не е преодолян. Нов скок в цените на петрола може да ускори инфлацията, принуждавайки централните банки да поддържат политики за ограничаване, което би могло допълнително да повлияе на разходите за обслужване на дълга и икономическата активност“, добави ръководителят на МВФ.

Тя подчерта, че правителствата по света трябва да се справят с финансовите проблеми и „да формулират и представят надеждни планове за това как планират да осигурят устойчивост на дълга и дефицита“. Както отбелязва агенцията, Георгиева не е споменала конкретно никакви държави, но коментарът ѝ дойде, след като доходността по американските държавни облигации достигна 19-годишен връх миналата седмица.