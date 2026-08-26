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Не е преодолян енергийният шок от затварянето на Ормузкия проток

Не е преодолян енергийният шок от затварянето на Ормузкия проток

26 Август, 2026 14:11 494 10

  • мвф-
  • кристалина георгиева-
  • ормузки проток-
  • икономика-
  • свят

Световната икономика се справи със ситуацията по-добре от очакваното

Не е преодолян енергийният шок от затварянето на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световната икономика е понесъл енергийния шок, причинен от прекъсването на корабоплаването през Ормузкия проток, по-добре от очакваното, но той все още не е приключил, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).

„Досега световната икономика е понесла енергийния шок, причинен от затварянето на Ормузкия проток, по-добре от очакваното, благодарение на редица фактори“, цитира Ройтерс думите на Георгиева.

Тя посочи използването на горивни резерви от няколко държави, по-ниското общо търсене на енергия, увеличеното производство на възобновяема енергия и разширяването на въглищните електроцентрали в някои региони. Тя също така спомена инвестициите в САЩ и други държави в проекти за изкуствен интелект, които подкрепят корпоративния оборот и потребителското търсене.

Въпреки това Георгиева призова за продължаваща бдителност, отбелязвайки, че цените на петрола остават високи от средата на юни, макар и далеч от върховете, наблюдавани в пика на кризата през пролетта. „Енергийният шок все още не е преодолян. Нов скок в цените на петрола може да ускори инфлацията, принуждавайки централните банки да поддържат политики за ограничаване, което би могло допълнително да повлияе на разходите за обслужване на дълга и икономическата активност“, добави ръководителят на МВФ.

Тя подчерта, че правителствата по света трябва да се справят с финансовите проблеми и „да формулират и представят надеждни планове за това как планират да осигурят устойчивост на дълга и дефицита“. Както отбелязва агенцията, Георгиева не е споменала конкретно никакви държави, но коментарът ѝ дойде, след като доходността по американските държавни облигации достигна 19-годишен връх миналата седмица.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е преодолян шока от стринки

    8 0 Отговор
    ненужни калинки на хранилки

    14:13 26.08.2026

  • 2 таз женица пак се е озъбила

    6 1 Отговор
    кат не може да се ухили мазно
    кат очилатия си племенник

    14:14 26.08.2026

  • 3 72 години......

    5 0 Отговор
    Годините са доста, 72!

    Коментиран от #5, #6

    14:21 26.08.2026

  • 4 Лост

    3 0 Отговор
    Когато и да я убиеш, винаги ще е късно.

    14:34 26.08.2026

  • 5 Не мой!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "72 години......":

    Добре си е баба Сталинка ама барем да се беше усмихнала, че то ние вече се озъбихме с цените на горивата покрай този Ормузки проток ама на нея със заплатата от Международния Валатен Фонд не би трябвало да и се отразява чак толкоз много, че да се озъби чак така.

    14:36 26.08.2026

  • 6 Годините са доста, 72!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "72 години......":

    не са
    таквиз борсуци си живуркат и на 100г когато са на яка хранилка са в прекрасна кондиция
    а не са на къра да берат картофи и съчки преведени и едвам доживяват 75г

    14:39 26.08.2026

  • 7 Механик

    3 0 Отговор
    "Световната икономика е понесъл "- Жината болин, дитету и той.
    п.п.
    Апропо, ама тая гущерица на снимката какво се радва? Как плебса се гърчи от глад ли ?

    14:39 26.08.2026

  • 8 Е С бавно и безвъзвратно умира

    3 0 Отговор
    Каква деградация с любезното съдействие на ръководството от Брюксел и отказа от евтини горива и суровини и поканени сини венци с много чавета които храним. А за недоразумението по крайника на което даваме пари за да купуваме корумпирани души които да унищожават собствената си земя и нация не трябва и да споменавам .
    Времето на тези управляващи в кавички умници свършва.

    14:41 26.08.2026

  • 9 Шикългрубер

    2 0 Отговор
    Едно време тези се исказваха само зад стените на Бухенвалд и за това света беше по хубав.

    14:43 26.08.2026

  • 10 Техеран 26

    2 0 Отговор
    Време е нов Техеран. От страна САЩ-Тръмпелт, за Великобритания-Чарли и за Русия-Сталинка! Наша Сталинка!

    14:45 26.08.2026