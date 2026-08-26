Не е преодолян енергийният шок от затварянето на Ормузкия проток

Световната икономика е понесъл енергийния шок, причинен от прекъсването на корабоплаването през Ормузкия проток, по-добре от очакваното, но той все още не е приключил, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).
„Досега световната икономика е понесла енергийния шок, причинен от затварянето на Ормузкия проток, по-добре от очакваното, благодарение на редица фактори“, цитира Ройтерс думите на Георгиева.
Тя посочи използването на горивни резерви от няколко държави, по-ниското общо търсене на енергия, увеличеното производство на възобновяема енергия и разширяването на въглищните електроцентрали в някои региони. Тя също така спомена инвестициите в САЩ и други държави в проекти за изкуствен интелект, които подкрепят корпоративния оборот и потребителското търсене.
Въпреки това Георгиева призова за продължаваща бдителност, отбелязвайки, че цените на петрола остават високи от средата на юни, макар и далеч от върховете, наблюдавани в пика на кризата през пролетта. „Енергийният шок все още не е преодолян. Нов скок в цените на петрола може да ускори инфлацията, принуждавайки централните банки да поддържат политики за ограничаване, което би могло допълнително да повлияе на разходите за обслужване на дълга и икономическата активност“, добави ръководителят на МВФ.
Тя подчерта, че правителствата по света трябва да се справят с финансовите проблеми и „да формулират и представят надеждни планове за това как планират да осигурят устойчивост на дълга и дефицита“. Както отбелязва агенцията, Георгиева не е споменала конкретно никакви държави, но коментарът ѝ дойде, след като доходността по американските държавни облигации достигна 19-годишен връх миналата седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е преодолян шока от стринки
14:13 26.08.2026
2 таз женица пак се е озъбила
кат очилатия си племенник
14:14 26.08.2026
3 72 години......
Коментиран от #5, #6
14:21 26.08.2026
4 Лост
14:34 26.08.2026
5 Не мой!
До коментар #3 от "72 години......":Добре си е баба Сталинка ама барем да се беше усмихнала, че то ние вече се озъбихме с цените на горивата покрай този Ормузки проток ама на нея със заплатата от Международния Валатен Фонд не би трябвало да и се отразява чак толкоз много, че да се озъби чак така.
14:36 26.08.2026
6 Годините са доста, 72!
До коментар #3 от "72 години......":не са
таквиз борсуци си живуркат и на 100г когато са на яка хранилка са в прекрасна кондиция
а не са на къра да берат картофи и съчки преведени и едвам доживяват 75г
14:39 26.08.2026
7 Механик
п.п.
Апропо, ама тая гущерица на снимката какво се радва? Как плебса се гърчи от глад ли ?
14:39 26.08.2026
8 Е С бавно и безвъзвратно умира
Времето на тези управляващи в кавички умници свършва.
14:41 26.08.2026
9 Шикългрубер
14:43 26.08.2026
10 Техеран 26
14:45 26.08.2026