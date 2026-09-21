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Мощни експлозии са регистрирани в сирийската провинция Алепо
  Тема: Сирия

Мощни експлозии са регистрирани в сирийската провинция Алепо

21 Септември, 2026 08:42 731 5

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  • ахмед аш шараа

По-ранни медийни съобщения твърдяха, че взривът е разтърсил оръжеен склад, което е предизвикало вторични детонации

Мощни експлозии са регистрирани в сирийската провинция Алепо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Мощни експлозии са били чути рано в понеделник в град Ал-Ейс в южната част на сирийската провинция Алепо, съобщава Анадолската агенция.

Няма данни за жертви или ранени.

Естеството на експлозиите се разследва.

Местни източници съобщиха, че експлозиите са станали в склад за боеприпаси, принадлежащ на сирийското Министерство на отбраната.

Припомняме, че дни по-рано експлозия във военна база в град Айяш, близо до Дейр аз-Зур в Източна Сирия, доведе до смъртта на шестима членове на силите за сигурност и раняването на девет души.

По-рано сирийското министерство на отбраната потвърди, че е имало експлозия в армейски пост в района, и заяви, че разследва инцидента.

По-ранни медийни съобщения твърдяха, че взривът е разтърсил оръжеен склад, което е предизвикало вторични детонации.

Ситуацията със сигурността в пустинния регион, граничещ с Ирак, остава напрегната, като кюрдските Сирийски демократични сили (SDF) все още контролират части от провинция Дейр аз-Зор.

14 души загинаха, а 11 бяха ранени при експлозия във временен обект за съхранение на оръжия и остатъци от боеприпаси близо до сирийския град Сармада в провинция Идлиб на 9 септември.


Сирия
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