Мощни експлозии са регистрирани в сирийската провинция Алепо

Мощни експлозии са били чути рано в понеделник в град Ал-Ейс в южната част на сирийската провинция Алепо, съобщава Анадолската агенция.
Няма данни за жертви или ранени.
Естеството на експлозиите се разследва.
Местни източници съобщиха, че експлозиите са станали в склад за боеприпаси, принадлежащ на сирийското Министерство на отбраната.
Припомняме, че дни по-рано експлозия във военна база в град Айяш, близо до Дейр аз-Зур в Източна Сирия, доведе до смъртта на шестима членове на силите за сигурност и раняването на девет души.
По-рано сирийското министерство на отбраната потвърди, че е имало експлозия в армейски пост в района, и заяви, че разследва инцидента.
По-ранни медийни съобщения твърдяха, че взривът е разтърсил оръжеен склад, което е предизвикало вторични детонации.
Ситуацията със сигурността в пустинния регион, граничещ с Ирак, остава напрегната, като кюрдските Сирийски демократични сили (SDF) все още контролират части от провинция Дейр аз-Зор.
14 души загинаха, а 11 бяха ранени при експлозия във временен обект за съхранение на оръжия и остатъци от боеприпаси близо до сирийския град Сармада в провинция Идлиб на 9 септември.
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