"САЩ по погрешка едва не са влезли във война с Китай"

Американската армия е била на крачка от нападение срещу китайски кораб заради грешка, допусната от изкуствен интелект. CNN съобщава, че инцидентът е станал в района на Близкия изток. Въоръжените сили са били готови да нахлуят на китайския кораб, а във въздуха дори са били вдигнати изтребители, разказват пред американската медия източници, запознати със случая.
Въоръжените сили на САЩ получили доклад от разузнавач през пролетта. В него пишело, че китайски кораб в Близкия изток пренася компоненти за ядрената програма на Иран. Непосредствено преди началото на операцията, военните решили да проверят доклада още веднъж и установили, че той е генериран с помощта на изкуствен интелект. Установили също, че чатботът, използван от анализатора, е дал грешна информация за товара, който корабът пренасял.
"Докладът беше напълно неверен", казва един от източниците на CNN, "но за малко да започне война”. Ако американски военни бяха атакували китайски кораб, това можеше да доведе до въоръжен конфликт между двете държави.
Как се е стигнало до фалшивия доклад?
Разузнавачът поискал от чатбота да му намери информация от корабния манифест за товара, който пренася - информацията е трябвало да бъде събрана от Командването за специални операции на САЩ в Тихия океан, което е базирано в Хавай. CNN уточнява, че не е ясно дали моделът с изкуствен интелект, който е използван в случая, е публично достъпен такъв или специално разработен за нуждите на американската армия. Чатботът събрал информация от отворени източници и от вътрешна информация на американските служби, до която имал достъп и достигнал до извода си за товара на китайския кораб. Той обаче се оказал неверен.
Анализаторът, изготвил доклада, още веднъж използвал изкуствен интелект, за да резюмира събраната от чатбота информация и да я напише като стандартен разузнавателен доклад, каквито армията използват обикновено.
Американската армия редовно използва изкуствен интелект
Източниците на CNN съобщават, че въоръжените сили на Съединените щати все по-активно използват изкуствен интелект в работата си, включително за определяне на цели за атаки. Експерти предупреждават, че това е особено опасно.
Пред американската медия запознат с настоящите политики на американската армия за използване на изкуствен интелект казва, че има сериозна опасност от цивилни жертви или нападения срещу собствените войски на САЩ, ако няма човек, който да одобрява решенията на изкуствения интелект. "Халюцинация" на чатбота като тази, която е довела до случая с китайския кораб, не е изолиран инцидент в използването на изкуствен интелект в разузнавателната работа, съобщава друг експерт, с когото е говорила медията.
Републиканец поиска военния министър да бъде свален
По-рано тази седмица конгресменът от Републиканската партия Томас Маси - дългогодишен критик на администрацията на Тръмп, внесе в Камарата на представителите на САЩ обвинителни актове срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет и поиска той да бъде подложен на импийчмънт. Според обвиненията, внесени от Маси, Хегсет е започнал войната в Иран незаконно, пренебрегнал е заповед на Конгреса за прекратяване на конфликта и е причинил ненужни цивилни жертви.
Преди Конгресът да може да гласува по предложението на Маси обаче говорителят на Камарата на представителите Майк Джонсън го разпусна и заяви, че всички конгресмени трябва да излязат в почивка от законодателната дейност до междинните избори на 3 ноември.
Не закъсняха критиките, че Джонсън се опитва да спаси Хегсет от импийчмънт, а цената се плаща от Конгреса, който не работи достатъчно ефективно. От началото на мандата си през януари 2025 г. 119-ият Конгрес на САЩ е приел 108 важни закона - и само 36 от тях през тази година. Към този момент от календара никой състав на Конгреса в съвременната американска политическа история не е приемал по-малко закони - с изключение на последния, който също беше ръководен от Джонсън, пише американската новинарска медия MS NOW.
Тръмп се опитва да изхвърли CNN, MS NOW и "Политико" от Белия дом
Междувременно президентът Доналд Тръмп обяви, че ще забрани на CNN, MS NOW и "Политико" да работят в Белия дом. Фактът, че това се случи в същия ден, в който CNN публикува информацията за инцидента с китайския кораб, веднага доведе до спекулации, че това е наказателна акция на Белия дом срещу медията.
"Медиите не бива да имат възможност постоянно да публикуват ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват дейността на президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Ще последват и други медии, разпространяващи фалшиви новини", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Тръмп не даде подробности защо иска да спре достъпа на тези медии до Белия дом точно сега. Той отново ги обвини в разпространението на "фалшиви новини" и каза, че решението му било продиктувано от "натрупване" на различни репортажи на CNN, "Политико" и MS NOW.
И в миналото Тръмп се е опитвал да ограничи достъпа на журналисти до Белия дом. На "Асошиейтед Прес" беше забранен достъпът до Овалния кабинет и Air Force One, след като през февруари миналата година агенцията отказа вече да нарича Мексиканския залив "Американски залив". В следващите дни медията заведе дело срещу Белия дом, за да възстанови достъпа си, като през април федерален съдия отсъди в нейна полза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 572723
Коментиран от #13, #22
08:51 21.09.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #6
08:53 21.09.2026
3 Кина
08:54 21.09.2026
4 Някоя си
Коментиран от #7, #8
08:54 21.09.2026
5 Глупост
Коментиран от #15, #18
08:57 21.09.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Целият уикенд е прекарал дълбоко под земята някъде Имало е молби и плонжове Не съм вярвал че щатите ще я докарат до такъв резил
09:02 21.09.2026
7 Една
До коментар #4 от "Някоя си":Спомням си! Тогава умните и красивите писаха много заядливи коментари.
09:02 21.09.2026
8 Ха,ха
До коментар #4 от "Някоя си":Ми те първо пишат предсказанията и после на практика🤣🤣😂
Коментиран от #12
09:05 21.09.2026
9 Ъъъ
Е те тук те щеше да им е финала.... Ама нищо. Все някога ще настъпят котето.
09:08 21.09.2026
10 Нищо ново
Какво стана с отвлечения Президент или "демократичните медии" забравиха за това?
09:08 21.09.2026
11 Чак тогава вече...
09:10 21.09.2026
12 Някоя си
До коментар #8 от "Ха,ха":Мисля за себе си, че не съм от най-несхватливите, но моля обяснете какво имате предвид?
09:14 21.09.2026
13 добре, че
До коментар #1 от "572723":са ги предупредили, че е по-добре да не правят грешки.
Коментиран от #17
09:18 21.09.2026
14 Тропическа пpъдня
09:18 21.09.2026
15 Ми как не?!
До коментар #5 от "Глупост":Говедата са си откачени!
09:18 21.09.2026
16 Цеко
09:19 21.09.2026
17 7673409673024
До коментар #13 от "добре, че":абе, трябвало е да стане карамбола , за да се приключи веднъж завинаги ....
09:20 21.09.2026
18 Ти си
До коментар #5 от "Глупост":Глупав, защото война е започвала и за много по-малко от едно корито, а почне ли не се знае кога и как ще свърши.
09:32 21.09.2026
19 Глобална ядрена криза
09:34 21.09.2026
20 Гост
Коментиран от #24
09:37 21.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 То принципно
До коментар #1 от "572723":важи за всички ни.
Коментиран от #25
09:39 21.09.2026
23 Скайнет
09:46 21.09.2026
24 Не само може,
До коментар #20 от "Гост":А и ще го затрие! Точно за това е създаден ИИ!
09:48 21.09.2026
25 Тези, които
До коментар #22 от "То принципно":нямат собствен интелект, все повече използват ИИ. Дори и да не си го признават! И точно те му помагат да се развива и унищожи човечеството! Но, нали интелектът им липсва, не го разбират.
09:51 21.09.2026