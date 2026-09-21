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САЩ по погрешка едва не са влезли във война с Китай?

САЩ по погрешка едва не са влезли във война с Китай?

21 Септември, 2026 08:48 1 787 25

  • китай-
  • сащ-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • изкуствен интелект

Заради грешен доклад, написан от изкуствен интелект, САЩ са щели да нападнат китайски кораб, което можеше да доведе до военен конфликт с Пекин, разкри CNN

САЩ по погрешка едва не са влезли във война с Китай? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американската армия е била на крачка от нападение срещу китайски кораб заради грешка, допусната от изкуствен интелект. CNN съобщава, че инцидентът е станал в района на Близкия изток. Въоръжените сили са били готови да нахлуят на китайския кораб, а във въздуха дори са били вдигнати изтребители, разказват пред американската медия източници, запознати със случая.

Въоръжените сили на САЩ получили доклад от разузнавач през пролетта. В него пишело, че китайски кораб в Близкия изток пренася компоненти за ядрената програма на Иран. Непосредствено преди началото на операцията, военните решили да проверят доклада още веднъж и установили, че той е генериран с помощта на изкуствен интелект. Установили също, че чатботът, използван от анализатора, е дал грешна информация за товара, който корабът пренасял.

"Докладът беше напълно неверен", казва един от източниците на CNN, "но за малко да започне война”. Ако американски военни бяха атакували китайски кораб, това можеше да доведе до въоръжен конфликт между двете държави.

Как се е стигнало до фалшивия доклад?

Разузнавачът поискал от чатбота да му намери информация от корабния манифест за товара, който пренася - информацията е трябвало да бъде събрана от Командването за специални операции на САЩ в Тихия океан, което е базирано в Хавай. CNN уточнява, че не е ясно дали моделът с изкуствен интелект, който е използван в случая, е публично достъпен такъв или специално разработен за нуждите на американската армия. Чатботът събрал информация от отворени източници и от вътрешна информация на американските служби, до която имал достъп и достигнал до извода си за товара на китайския кораб. Той обаче се оказал неверен.

Анализаторът, изготвил доклада, още веднъж използвал изкуствен интелект, за да резюмира събраната от чатбота информация и да я напише като стандартен разузнавателен доклад, каквито армията използват обикновено.

Американската армия редовно използва изкуствен интелект

Източниците на CNN съобщават, че въоръжените сили на Съединените щати все по-активно използват изкуствен интелект в работата си, включително за определяне на цели за атаки. Експерти предупреждават, че това е особено опасно.

Пред американската медия запознат с настоящите политики на американската армия за използване на изкуствен интелект казва, че има сериозна опасност от цивилни жертви или нападения срещу собствените войски на САЩ, ако няма човек, който да одобрява решенията на изкуствения интелект. "Халюцинация" на чатбота като тази, която е довела до случая с китайския кораб, не е изолиран инцидент в използването на изкуствен интелект в разузнавателната работа, съобщава друг експерт, с когото е говорила медията.

Републиканец поиска военния министър да бъде свален

По-рано тази седмица конгресменът от Републиканската партия Томас Маси - дългогодишен критик на администрацията на Тръмп, внесе в Камарата на представителите на САЩ обвинителни актове срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет и поиска той да бъде подложен на импийчмънт. Според обвиненията, внесени от Маси, Хегсет е започнал войната в Иран незаконно, пренебрегнал е заповед на Конгреса за прекратяване на конфликта и е причинил ненужни цивилни жертви.

Преди Конгресът да може да гласува по предложението на Маси обаче говорителят на Камарата на представителите Майк Джонсън го разпусна и заяви, че всички конгресмени трябва да излязат в почивка от законодателната дейност до междинните избори на 3 ноември.

Не закъсняха критиките, че Джонсън се опитва да спаси Хегсет от импийчмънт, а цената се плаща от Конгреса, който не работи достатъчно ефективно. От началото на мандата си през януари 2025 г. 119-ият Конгрес на САЩ е приел 108 важни закона - и само 36 от тях през тази година. Към този момент от календара никой състав на Конгреса в съвременната американска политическа история не е приемал по-малко закони - с изключение на последния, който също беше ръководен от Джонсън, пише американската новинарска медия MS NOW.

Тръмп се опитва да изхвърли CNN, MS NOW и "Политико" от Белия дом

Междувременно президентът Доналд Тръмп обяви, че ще забрани на CNN, MS NOW и "Политико" да работят в Белия дом. Фактът, че това се случи в същия ден, в който CNN публикува информацията за инцидента с китайския кораб, веднага доведе до спекулации, че това е наказателна акция на Белия дом срещу медията.

"Медиите не бива да имат възможност постоянно да публикуват ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват дейността на президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Ще последват и други медии, разпространяващи фалшиви новини", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп не даде подробности защо иска да спре достъпа на тези медии до Белия дом точно сега. Той отново ги обвини в разпространението на "фалшиви новини" и каза, че решението му било продиктувано от "натрупване" на различни репортажи на CNN, "Политико" и MS NOW.

И в миналото Тръмп се е опитвал да ограничи достъпа на журналисти до Белия дом. На "Асошиейтед Прес" беше забранен достъпът до Овалния кабинет и Air Force One, след като през февруари миналата година агенцията отказа вече да нарича Мексиканския залив "Американски залив". В следващите дни медията заведе дело срещу Белия дом, за да възстанови достъпа си, като през април федерален съдия отсъди в нейна полза.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 572723

    33 0 Отговор
    ами като нямат естествен , ще ползват изкуствен интелект .... така е ...

    Коментиран от #13, #22

    08:51 21.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 2 Отговор
    Сега разбрахте ли защо Дони е избягал от Кемп Дейвид по дребни гащи Китайците са бесни

    Коментиран от #6

    08:53 21.09.2026

  • 3 Кина

    20 3 Отговор
    Да но китайците могат да блокират дигиталните пътища на парите и да парализират системата..! Най мощния компютър вече е в Китай и е сериозно оръжие срещу западните вампири..!

    08:54 21.09.2026

  • 4 Някоя си

    16 1 Отговор
    Хубавото е, че са се уплашили. Но ми изплува в ума предсказание на Маг, как ИИ ще предизвика инцидент с кораби между САЩ и Китай. Дано да е това, и да се е разминало нещо по сериозно! Но, откъде някой може да предсказва толкова точно?

    Коментиран от #7, #8

    08:54 21.09.2026

  • 5 Глупост

    1 0 Отговор
    За едно Корито-война 🤣

    Коментиран от #15, #18

    08:57 21.09.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Целият уикенд е прекарал дълбоко под земята някъде Имало е молби и плонжове Не съм вярвал че щатите ще я докарат до такъв резил

    09:02 21.09.2026

  • 7 Една

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някоя си":

    Спомням си! Тогава умните и красивите писаха много заядливи коментари.

    09:02 21.09.2026

  • 8 Ха,ха

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някоя си":

    Ми те първо пишат предсказанията и после на практика🤣🤣😂

    Коментиран от #12

    09:05 21.09.2026

  • 9 Ъъъ

    13 2 Отговор
    "САЩ по погрешка едва не са влезли във война с Китай"

    Е те тук те щеше да им е финала.... Ама нищо. Все някога ще настъпят котето.

    09:08 21.09.2026

  • 10 Нищо ново

    13 2 Отговор
    То нападнаха цяла държава в Близкия Изток с фалшиви обвинения за някакви оръжия дето така и не намериха.Дори и филм си направиха по темата.Признанието им дойде години след това.Как беше.Победителя не го съдят а силния си прави ,каквото поиска.
    Какво стана с отвлечения Президент или "демократичните медии" забравиха за това?

    09:08 21.09.2026

  • 11 Чак тогава вече...

    5 1 Отговор
    щеше да се наядат на нудли!!

    09:10 21.09.2026

  • 12 Някоя си

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха,ха":

    Мисля за себе си, че не съм от най-несхватливите, но моля обяснете какво имате предвид?

    09:14 21.09.2026

  • 13 добре, че

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "572723":

    са ги предупредили, че е по-добре да не правят грешки.

    Коментиран от #17

    09:18 21.09.2026

  • 14 Тропическа пpъдня

    7 0 Отговор
    Жалко че не се е стигнало дотам, но рано или късно ще се случи. Подозирам, че тогава американците ще бъдат сдъвкани и изплюти за отрицателно време и ще стане много весело.

    09:18 21.09.2026

  • 15 Ми как не?!

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глупост":

    Говедата са си откачени!

    09:18 21.09.2026

  • 16 Цеко

    1 3 Отговор
    Глупости...Приказки от криптата :)

    09:19 21.09.2026

  • 17 7673409673024

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "добре, че":

    абе, трябвало е да стане карамбола , за да се приключи веднъж завинаги ....

    09:20 21.09.2026

  • 18 Ти си

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глупост":

    Глупав, защото война е започвала и за много по-малко от едно корито, а почне ли не се знае кога и как ще свърши.

    09:32 21.09.2026

  • 19 Глобална ядрена криза

    6 0 Отговор
    А с Русия по погрешка ли беше или умишлено?

    09:34 21.09.2026

  • 20 Гост

    5 0 Отговор
    Той изкуствения интелект е планирал и убийството на 170 ученички в Иран защото били облечени в камуфлажни дрехи! В Израел ИИ изчислил, че за да бъде ликвидиран командир на средно ниво от Хамаз ще загинат 20 цивилни, а за висш командир -200! ИИ може и да затрие човека.

    Коментиран от #24

    09:37 21.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 То принципно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "572723":

    важи за всички ни.

    Коментиран от #25

    09:39 21.09.2026

  • 23 Скайнет

    2 0 Отговор
    Денят на страшния съд идва.

    09:46 21.09.2026

  • 24 Не само може,

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    А и ще го затрие! Точно за това е създаден ИИ!

    09:48 21.09.2026

  • 25 Тези, които

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "То принципно":

    нямат собствен интелект, все повече използват ИИ. Дори и да не си го признават! И точно те му помагат да се развива и унищожи човечеството! Но, нали интелектът им липсва, не го разбират.

    09:51 21.09.2026