"САЩ по погрешка едва не са влезли във война с Китай"

Американската армия е била на крачка от нападение срещу китайски кораб заради грешка, допусната от изкуствен интелект. CNN съобщава, че инцидентът е станал в района на Близкия изток. Въоръжените сили са били готови да нахлуят на китайския кораб, а във въздуха дори са били вдигнати изтребители, разказват пред американската медия източници, запознати със случая.

Въоръжените сили на САЩ получили доклад от разузнавач през пролетта. В него пишело, че китайски кораб в Близкия изток пренася компоненти за ядрената програма на Иран. Непосредствено преди началото на операцията, военните решили да проверят доклада още веднъж и установили, че той е генериран с помощта на изкуствен интелект. Установили също, че чатботът, използван от анализатора, е дал грешна информация за товара, който корабът пренасял.

"Докладът беше напълно неверен", казва един от източниците на CNN, "но за малко да започне война”. Ако американски военни бяха атакували китайски кораб, това можеше да доведе до въоръжен конфликт между двете държави.

Как се е стигнало до фалшивия доклад?

Разузнавачът поискал от чатбота да му намери информация от корабния манифест за товара, който пренася - информацията е трябвало да бъде събрана от Командването за специални операции на САЩ в Тихия океан, което е базирано в Хавай. CNN уточнява, че не е ясно дали моделът с изкуствен интелект, който е използван в случая, е публично достъпен такъв или специално разработен за нуждите на американската армия. Чатботът събрал информация от отворени източници и от вътрешна информация на американските служби, до която имал достъп и достигнал до извода си за товара на китайския кораб. Той обаче се оказал неверен.

Анализаторът, изготвил доклада, още веднъж използвал изкуствен интелект, за да резюмира събраната от чатбота информация и да я напише като стандартен разузнавателен доклад, каквито армията използват обикновено.

Американската армия редовно използва изкуствен интелект

Източниците на CNN съобщават, че въоръжените сили на Съединените щати все по-активно използват изкуствен интелект в работата си, включително за определяне на цели за атаки. Експерти предупреждават, че това е особено опасно.

Пред американската медия запознат с настоящите политики на американската армия за използване на изкуствен интелект казва, че има сериозна опасност от цивилни жертви или нападения срещу собствените войски на САЩ, ако няма човек, който да одобрява решенията на изкуствения интелект. "Халюцинация" на чатбота като тази, която е довела до случая с китайския кораб, не е изолиран инцидент в използването на изкуствен интелект в разузнавателната работа, съобщава друг експерт, с когото е говорила медията.

Републиканец поиска военния министър да бъде свален

По-рано тази седмица конгресменът от Републиканската партия Томас Маси - дългогодишен критик на администрацията на Тръмп, внесе в Камарата на представителите на САЩ обвинителни актове срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет и поиска той да бъде подложен на импийчмънт. Според обвиненията, внесени от Маси, Хегсет е започнал войната в Иран незаконно, пренебрегнал е заповед на Конгреса за прекратяване на конфликта и е причинил ненужни цивилни жертви.

Преди Конгресът да може да гласува по предложението на Маси обаче говорителят на Камарата на представителите Майк Джонсън го разпусна и заяви, че всички конгресмени трябва да излязат в почивка от законодателната дейност до междинните избори на 3 ноември.

Не закъсняха критиките, че Джонсън се опитва да спаси Хегсет от импийчмънт, а цената се плаща от Конгреса, който не работи достатъчно ефективно. От началото на мандата си през януари 2025 г. 119-ият Конгрес на САЩ е приел 108 важни закона - и само 36 от тях през тази година. Към този момент от календара никой състав на Конгреса в съвременната американска политическа история не е приемал по-малко закони - с изключение на последния, който също беше ръководен от Джонсън, пише американската новинарска медия MS NOW.

Тръмп се опитва да изхвърли CNN, MS NOW и "Политико" от Белия дом

Междувременно президентът Доналд Тръмп обяви, че ще забрани на CNN, MS NOW и "Политико" да работят в Белия дом. Фактът, че това се случи в същия ден, в който CNN публикува информацията за инцидента с китайския кораб, веднага доведе до спекулации, че това е наказателна акция на Белия дом срещу медията.

"Медиите не бива да имат възможност постоянно да публикуват ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват дейността на президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Ще последват и други медии, разпространяващи фалшиви новини", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп не даде подробности защо иска да спре достъпа на тези медии до Белия дом точно сега. Той отново ги обвини в разпространението на "фалшиви новини" и каза, че решението му било продиктувано от "натрупване" на различни репортажи на CNN, "Политико" и MS NOW.

И в миналото Тръмп се е опитвал да ограничи достъпа на журналисти до Белия дом. На "Асошиейтед Прес" беше забранен достъпът до Овалния кабинет и Air Force One, след като през февруари миналата година агенцията отказа вече да нарича Мексиканския залив "Американски залив". В следващите дни медията заведе дело срещу Белия дом, за да възстанови достъпа си, като през април федерален съдия отсъди в нейна полза.