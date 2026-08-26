Новини
Бизнес »
Близо 70 кораба чакат на пристанища в Дунав за украинско зърно

Близо 70 кораба чакат на пристанища в Дунав за украинско зърно

26 Август, 2026 17:55 750 8

  • зърно-
  • украйна-
  • кораби-
  • дунав-
  • река

Ситуацията може да се влоши през следващите дни, тъй като корабните агенти възнамеряват да затворят достъпа до речните пристанища поради влошаващите се метеорологични условия

Близо 70 кораба чакат на пристанища в Дунав за украинско зърно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

До 70 кораба чакат достъп до украинските пристанища близо до Сулинския канал на Дунав, за да натоварят украинско зърно за износ, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

След ограниченията върху достъпа до някои украински черноморски пристанища, значителна част от корабите за сухи товари са били пренасочени към Дунав, който има много по-нисък пропускателен капацитет.

Според консултантската агенция ASAP Agri, към 25 август над 50 кораба са чакали достъп до Сулинския канал, като само 5 до 7 кораба са акостирали в дунавските пристанища на ден. Тези забавяния струват приблизително 8000 долара дневно, което значително увеличава товарните тарифи за компаниите.

Ройтерс добави, че ситуацията с украинския износ на зърно може да се влоши през следващите дни, тъй като корабните агенти в речните пристанища на Дунав възнамеряват да затворят достъпа за поне два дни поради влошаващи се метеорологични условия.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    13 0 Отговор
    Демек чакат нивото на водата да стане по-високо за да стигнат до украинските пристанища

    18:13 26.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    ЦРУ ще им ги напълни Путин е предупреден.Нека чакат

    18:14 26.08.2026

  • 3 име

    15 0 Отговор
    Ще има да почакат! Зеления наркоман няма карти, пристанищата му са затворени, забранена е обработката на товари, инфраструктурата е разрушена от руснаците в отговор на неговите удари. А сухопътните коридори са под руски контрол. Систематично се унищожават пропусквателните пуктове на границата с Молдова

    18:14 26.08.2026

  • 4 УдоМача

    14 0 Отговор
    Нема!!! Да идат до Варна за Българско!!!

    18:28 26.08.2026

  • 5 Камилата - Корабът на Пустинята (Европа)

    3 0 Отговор
    70 кервана с камили пътуват по пресъхналия Дунав. Зърното от Украйна, което натоварят ще им стигне до завръщането в Малкия Багдат (Белгия)!

    19:05 26.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТОВА Е КРУИЗЕН КОРАБ,А НЕ ШЛЕП

    Коментиран от #7

    19:07 26.08.2026

  • 7 Е точно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    на кораба пътуват Камили и Камилари 🐪🐫

    19:14 26.08.2026

  • 8 Опс

    0 0 Отговор
    Руснаците ще се погрижат...да го опечат...

    19:21 26.08.2026