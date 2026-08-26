Близо 70 кораба чакат на пристанища в Дунав за украинско зърно

До 70 кораба чакат достъп до украинските пристанища близо до Сулинския канал на Дунав, за да натоварят украинско зърно за износ, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

След ограниченията върху достъпа до някои украински черноморски пристанища, значителна част от корабите за сухи товари са били пренасочени към Дунав, който има много по-нисък пропускателен капацитет.

Според консултантската агенция ASAP Agri, към 25 август над 50 кораба са чакали достъп до Сулинския канал, като само 5 до 7 кораба са акостирали в дунавските пристанища на ден. Тези забавяния струват приблизително 8000 долара дневно, което значително увеличава товарните тарифи за компаниите.

Ройтерс добави, че ситуацията с украинския износ на зърно може да се влоши през следващите дни, тъй като корабните агенти в речните пристанища на Дунав възнамеряват да затворят достъпа за поне два дни поради влошаващи се метеорологични условия.