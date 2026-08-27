Над 163 милиона долара дава Световната банка в помощ на Непал

Световната банка (СБ) ще предостави до 25 милиарда рупии (над 163 милиона долара) спешна помощ на Непал в отговор на наводненията. Това беше обявено от директора на Световната банка за Непал Дейвид Сислен пред министъра на финансите на страната Сварним Уагле, според The Himalayan Times.
Според изявление на Министерството на финансите на Непал, Индия, Китай и Световната банка бързо са започнали да координират финансовата помощ за страната. Индия вече е изпратила 10 тона спешни помощи, включително палатки, одеяла, хигиенни комплекти и лекарства, за да помогне за облекчаване на бедствието. Световната здравна организация също изпрати медицински консумативи, лекарства и палатки в Непал.
Вълна от наводнения с височина десетки метри, отнасяща всичко по пътя си, беше причинена от снежна и каменна лавина на границата между Непал и Китай, на около 20 километра североизточно от граничния пункт Расувагадхи. Камъните и ледената лавина блокираха река Ленде, причинявайки мощно каскадно наводнение.
Според последните данни 175 души са загинали. Над 800 души, включително повече от 470 чужденци, са в неизвестност.
Според предварителни данни наводнението е унищожило девет водноелектрически централи, 19 пътни моста и около дузина клонове на търговски банки.
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