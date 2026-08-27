Над 163 милиона долара дава Световната банка в помощ на Непал

Световната банка (СБ) ще предостави до 25 милиарда рупии (над 163 милиона долара) спешна помощ на Непал в отговор на наводненията. Това беше обявено от директора на Световната банка за Непал Дейвид Сислен пред министъра на финансите на страната Сварним Уагле, според The ​​Himalayan Times.

Според изявление на Министерството на финансите на Непал, Индия, Китай и Световната банка бързо са започнали да координират финансовата помощ за страната. Индия вече е изпратила 10 тона спешни помощи, включително палатки, одеяла, хигиенни комплекти и лекарства, за да помогне за облекчаване на бедствието. Световната здравна организация също изпрати медицински консумативи, лекарства и палатки в Непал.

Вълна от наводнения с височина десетки метри, отнасяща всичко по пътя си, беше причинена от снежна и каменна лавина на границата между Непал и Китай, на около 20 километра североизточно от граничния пункт Расувагадхи. Камъните и ледената лавина блокираха река Ленде, причинявайки мощно каскадно наводнение.

Според последните данни 175 души са загинали. Над 800 души, включително повече от 470 чужденци, са в неизвестност.

Според предварителни данни наводнението е унищожило девет водноелектрически централи, 19 пътни моста и около дузина клонове на търговски банки.