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Безалкохолната бира променя пазара

Безалкохолната бира променя пазара

22 Юли, 2026 08:37 776 10

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Над 50% от пълнолетните българи консумират безалкохолна бира

Безалкохолната бира променя пазара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-силният растеж вече не идва от традиционното пиво, а от бирените продукти без алкохол. През 2025 г. в България са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира – с 53% повече спрямо предходната година. Само през първите шест месеца на 2026 г. продажбите в сегмента са се увеличили с още 14%.

Тенденцията следва развитието на европейския пазар. В ЕС продажбите на безалкохолна бира са нараснали с 6% през 2025 г., а увеличението спрямо 2020 г. вече надхвърля 38%. Една от всеки 12 бири, консумирани в съюза, вече е без алкохол.

Производителите реагират с нови продукти, вкусове и нискоалкохолни смеси. Само за една година на българския пазар са представени 20 нови марки и разновидности на бирата, включително предложения с 0% алкохол.

Съюзът на пивоварите съобщава, че в България се произвеждат общо над 220 марки и асортимента пиво, но тази цифра включва всички категории – светло, тъмно, пшенично, крафт, нискоалкохолно и безалкохолно.

При основните местни производители могат да бъдат разграничени поне десетина постоянно или периодично предлагани безалкохолни бири и бирени миксове. Към тях трябва да се добавят вносните марки, поради което реалният избор в големите търговски вериги е значително по-широк.

Национално проучване, цитирано от Съюза на пивоварите, показва, че 54% от пълнолетните българи консумират безалкохолна бира, а приблизително всеки трети я пие поне веднъж месечно. Категорията е особено популярна сред младите и физически активните хора, които търсят по-умерен начин на живот.

Потребителският профил вече не се ограничава до хората, които трябва да шофират. Сред основните групи са:

  • шофьори и хора, които избягват алкохол в конкретни ситуации;
  • спортуващи и активно живеещи потребители;
  • хора, които следят приема на калории;
  • млади хора, които консумират алкохол по-рядко;
  • жени, сред които приемането на категорията постепенно се увеличава;
  • потребители, които искат да пият бира по време на обяд или през работния ден.

Проучване на Ipsos, цитирано през 2025 г., показва, че 22% от българите възприемат безалкохолната бира като модерна напитка, а 33% от жените я определят като подходящ избор.

Ръстът се дължи и на промяната във вкуса на продуктите. Новите технологии позволяват алкохолът да бъде отстраняван или ферментацията да бъде контролирана, без напитката напълно да загуби характерните си малцови и хмелови качества. Така безалкохолната бира постепенно се превръща от нишов продукт в самостоятелна категория, която се консумира не по принуда, а по избор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 4 Отговор
    Безалкохолната бира е като надуваемата жена!!! Само ако един мъж за нищо не става, ще посегне към такива неща!!!

    08:39 22.07.2026

  • 2 хехе

    8 2 Отговор
    А какво стана с безалкохолната мастика разработка на български учени наложи ли се на пазара.

    08:43 22.07.2026

  • 3 Скот Ритър

    8 3 Отговор
    Безалкохолната бира е като сутиен на простира, най-важното го няма.

    08:48 22.07.2026

  • 4 Славчо

    5 3 Отговор
    И аз от 2-3 години пия само безалкохолна бира. Преди това смучех алкохолна като невидел(

    Коментиран от #6, #7

    08:49 22.07.2026

  • 5 ВЕСЕЛЯК

    9 2 Отговор
    Безалкохолна бира, електронна цигара, тротинетка и надуваема жена.
    Бангаранга, розАвите!

    08:50 22.07.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Славчо":

    Смучи, Славчо, смучи. Смукане му е майката, Славе. Колкото по-голям засмучеш, толкова по-голям ще пораснеш.

    08:51 22.07.2026

  • 7 А вече

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Славчо":

    Започна ли да смучеш и каквото трябва, за да си модерен?

    08:52 22.07.2026

  • 8 ДъБили

    3 1 Отговор
    Според Лама Мирчев безалкихолната бира си върви най-добре с веганска петроханска наденица!

    08:59 22.07.2026

  • 9 Стефан

    1 3 Отговор
    Алкохолната бира води до рак на тестисите. Затова пийте само безалкохолна.

    09:01 22.07.2026

  • 10 Мнение

    1 0 Отговор
    Безалкохолната бира е супер яка!

    09:28 22.07.2026