Безалкохолната бира променя пазара

Най-силният растеж вече не идва от традиционното пиво, а от бирените продукти без алкохол. През 2025 г. в България са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира – с 53% повече спрямо предходната година. Само през първите шест месеца на 2026 г. продажбите в сегмента са се увеличили с още 14%.

Тенденцията следва развитието на европейския пазар. В ЕС продажбите на безалкохолна бира са нараснали с 6% през 2025 г., а увеличението спрямо 2020 г. вече надхвърля 38%. Една от всеки 12 бири, консумирани в съюза, вече е без алкохол.

Производителите реагират с нови продукти, вкусове и нискоалкохолни смеси. Само за една година на българския пазар са представени 20 нови марки и разновидности на бирата, включително предложения с 0% алкохол.

Съюзът на пивоварите съобщава, че в България се произвеждат общо над 220 марки и асортимента пиво, но тази цифра включва всички категории – светло, тъмно, пшенично, крафт, нискоалкохолно и безалкохолно.

При основните местни производители могат да бъдат разграничени поне десетина постоянно или периодично предлагани безалкохолни бири и бирени миксове. Към тях трябва да се добавят вносните марки, поради което реалният избор в големите търговски вериги е значително по-широк.

Национално проучване, цитирано от Съюза на пивоварите, показва, че 54% от пълнолетните българи консумират безалкохолна бира, а приблизително всеки трети я пие поне веднъж месечно. Категорията е особено популярна сред младите и физически активните хора, които търсят по-умерен начин на живот.

Потребителският профил вече не се ограничава до хората, които трябва да шофират. Сред основните групи са:

шофьори и хора, които избягват алкохол в конкретни ситуации;

спортуващи и активно живеещи потребители;

хора, които следят приема на калории;

млади хора, които консумират алкохол по-рядко;

жени, сред които приемането на категорията постепенно се увеличава;

потребители, които искат да пият бира по време на обяд или през работния ден.

Проучване на Ipsos, цитирано през 2025 г., показва, че 22% от българите възприемат безалкохолната бира като модерна напитка, а 33% от жените я определят като подходящ избор.

Ръстът се дължи и на промяната във вкуса на продуктите. Новите технологии позволяват алкохолът да бъде отстраняван или ферментацията да бъде контролирана, без напитката напълно да загуби характерните си малцови и хмелови качества. Така безалкохолната бира постепенно се превръща от нишов продукт в самостоятелна категория, която се консумира не по принуда, а по избор.