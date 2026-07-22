Рекордни инвестиции в пивоварния бранш, въпреки спада в консумация на кехлибарената напитка

Спадът на пазара на бира не е спрял инвестициите в пивоварния сектор. За последните 5 години пивоварните компании са вложили над 331 млн. лева, или около 170 млн. EUR, а само през 2025 г. инвестициите са достигнали приблизително 45 млн. EUR – най-високото годишно равнище за последните две десетилетия. Повече от 40% от средствата са насочени към нови мощности за производство на малц.

В България работят 42 регистрирани производители на бира – три големи компании, седем малки и средни предприятия и 32 микропивоварни. Браншът осигурява заетост на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. Средната заплата в сектора е доста висока - 1650 EUR.

Данните показват, че пазарът не изчезва, а се преструктурира. Големите спортни събития продължават да носят временен тласък, но вече не могат да компенсират по-дългосрочните промени в потреблението. За пивоварите бъдещият растеж все по-ясно ще зависи от безалкохолните продукти, новите вкусове и способността им да достигнат до поколение, което пие по-рядко и търси по-умерен начин на живот.