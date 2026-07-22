Рекордни инвестиции в пивоварния бранш, въпреки спада в консумация на кехлибарената напитка

Спадът на пазара на бира не е спрял инвестициите в пивоварния сектор. За последните 5 години пивоварните компании са вложили над 331 млн. лева, или около 170 млн. EUR, а само през 2025 г. инвестициите са достигнали приблизително 45 млн. EUR – най-високото годишно равнище за последните две десетилетия. Повече от 40% от средствата са насочени към нови мощности за производство на малц.
В България работят 42 регистрирани производители на бира – три големи компании, седем малки и средни предприятия и 32 микропивоварни. Браншът осигурява заетост на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. Средната заплата в сектора е доста висока - 1650 EUR.
Данните показват, че пазарът не изчезва, а се преструктурира. Големите спортни събития продължават да носят временен тласък, но вече не могат да компенсират по-дългосрочните промени в потреблението. За пивоварите бъдещият растеж все по-ясно ще зависи от безалкохолните продукти, новите вкусове и способността им да достигнат до поколение, което пие по-рядко и търси по-умерен начин на живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
нито бира, нито безалкохолно ❗
Коментиран от #4
11:41 22.07.2026
2 Три
Да яде
Да пие
Да бичи ( да я бичат )
А ако се променят - лошо!
Значи вероятно вече няма да сме хора!
11:42 22.07.2026
3 Доко Трътката
Пие ми се, истинската бира
Ама, няма бира, няма бира
11:43 22.07.2026
4 Защо ?
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Може би, защото гея с безалкохолната бира се контролира по лесно?!
11:44 22.07.2026
5 Красимир Петров
11:46 22.07.2026
6 Иван Попов
11:47 22.07.2026
7 повечто бг бира
12:06 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.