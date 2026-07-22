Новини
Бизнес »
Рекордни инвестиции в пивоварния бранш, въпреки спада в консумация на кехлибарената напитка

Рекордни инвестиции в пивоварния бранш, въпреки спада в консумация на кехлибарената напитка

22 Юли, 2026 11:37 660 8

  • пиво-
  • бира-
  • бранш-
  • инвестиции-
  • развитие

Пазарът не изчезва, а се преструктурира

Рекордни инвестиции в пивоварния бранш, въпреки спада в консумация на кехлибарената напитка - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Спадът на пазара на бира не е спрял инвестициите в пивоварния сектор. За последните 5 години пивоварните компании са вложили над 331 млн. лева, или около 170 млн. EUR, а само през 2025 г. инвестициите са достигнали приблизително 45 млн. EUR – най-високото годишно равнище за последните две десетилетия. Повече от 40% от средствата са насочени към нови мощности за производство на малц.

В България работят 42 регистрирани производители на бира – три големи компании, седем малки и средни предприятия и 32 микропивоварни. Браншът осигурява заетост на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. Средната заплата в сектора е доста висока - 1650 EUR.

Данните показват, че пазарът не изчезва, а се преструктурира. Големите спортни събития продължават да носят временен тласък, но вече не могат да компенсират по-дългосрочните промени в потреблението. За пивоварите бъдещият растеж все по-ясно ще зависи от безалкохолните продукти, новите вкусове и способността им да достигнат до поколение, което пие по-рядко и търси по-умерен начин на живот.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Безалкохолна бира🤔 -
    нито бира, нито безалкохолно ❗

    Коментиран от #4

    11:41 22.07.2026

  • 2 Три

    4 0 Отговор
    Човешки стремежа никога няма да се променят!
    Да яде
    Да пие
    Да бичи ( да я бичат )

    А ако се променят - лошо!
    Значи вероятно вече няма да сме хора!

    11:42 22.07.2026

  • 3 Доко Трътката

    1 0 Отговор
    Светло чувство в мен напира
    Пие ми се, истинската бира
    Ама, няма бира, няма бира

    11:43 22.07.2026

  • 4 Защо ?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Може би, защото гея с безалкохолната бира се контролира по лесно?!

    11:44 22.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Е как няма да инвестират като бирата която се произвежда в България е пълен бо,к.лук.Прави се от царевица и ориз и себесстойноста и е 0.20евро..

    11:46 22.07.2026

  • 6 Иван Попов

    6 0 Отговор
    И това ако е бира

    11:47 22.07.2026

  • 7 повечто бг бира

    5 0 Отговор
    е пълен боклук

    12:06 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.