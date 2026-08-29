Сърбия подготвя нов център за роботи, дронове и батерии с китайски партньори

Сърбия подготвя нов мащабен технологичен проект в град Инджия, който ще включва производство и развитие на роботи, безпилотни платформи, дронове и съвременни батерии. Това обяви сръбският президент Александър Вучич при откриването на завод за хуманоидни роботи на китайската компания Minth в Шабац.

Проектът в Инджия е част от разширяването на китайските инвестиции във високотехнологичния сектор на Сърбия. Според обявените планове там трябва да бъде изграден индустриален парк за роботика, като инвестицията на следващите етапи може да достигне около 200 млн. евро.

„Инджия ще бъде нов център на знания, роботи, безпилотни платформи, дронове и най-съвременни батерии“, заяви Вучич, цитиран от сръбски медии. Президентът посочи, че проектът ще има значение не само за самия град, но и за по-широкия район между Белград и Нови Сад.

Председателят и основател на Minth Group Цин Жунхуа също обяви, че през септември в Инджия се планира откриването на нов индустриален парк. По думите му компанията и нейните партньори възнамеряват да развиват там производство на роботи, роботизирани машини, безпилотни летателни апарати и батерии.

В Шабац вече заработи завод за хуманоидни роботи

Новината идва на фона на официалното откриване на първия сръбски завод за хуманоидни роботи на Minth в Шабац на 29 август.

Сръбското президентство предварително потвърди участието на Александър Вучич в церемонията, а Tanjug съобщи, че първата фаза на инвестицията е на стойност около 20 млн. евро. В началото предприятието трябва да осигури работа на приблизително 200 души.

По време на посещението Вучич разгледа линиите за сглобяване на хуманоидни роботи и роботизирани четириноги платформи. На място бяха демонстрирани системи за калибриране на движенията и камерите, както и тестове за движение и запазване на равновесие.

Първият хуманоиден робот, произведен в новото предприятие, също беше представен по време на церемонията.

Сръбският президент заяви, че очакванията са производството в Шабац постепенно да бъде разширено и в перспектива да достигне над 5000 робота годишно. Това засега представлява заявена цел, а не вече достигнат производствен капацитет.

Китайската Minth разширява инвестициите си в Сърбия

Връзките между Белград и Minth Group бяха допълнително задълбочени при посещението на Александър Вучич в Китай през май 2026 г. Тогава сръбският президент посети иновационния център Minth Future Factory в Шанхай и присъства на подписването на търговски споразумения с няколко китайски компании за инвестиции в Сърбия.

Още тогава Вучич заяви, че технологии, свързани с роботиката и автоматизацията, предстои да бъдат внедрени в страната.

Minth вече има значително индустриално присъствие в Сърбия. По данни, цитирани от Вучич, предприятията на групата в страната осигуряват работа на около 4300 души, като компанията очаква производството и износът ѝ да продължат да нарастват.

Новият проект в Инджия трябва да надгради производството в Шабац и да създаде по-широк високотехнологичен клъстер, обединяващ роботика, изкуствен интелект, безпилотни системи и технологии за съхранение на енергия.

Има обаче важно разграничение между различните обявени проекти. По-рано през август Вучич съобщи отделно, че Сърбия планира около средата на септември да открие завод за дронове в партньорство с израелски компании. Това начинание не бива да се смесва с китайския проект на Minth и планирания индустриален парк в Инджия.