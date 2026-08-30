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Три финансови стъпки, които могат да ви спестят сериозни проблеми при развод

Три финансови стъпки, които могат да ви спестят сериозни проблеми при развод

30 Август, 2026 20:37 333 2

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  • съвети

Не разчитайте на устни уговорки

Три финансови стъпки, които могат да ви спестят сериозни проблеми при развод - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Раздялата не е само емоционално изпитание. Тя може бързо да се превърне и във финансов проблем, особено когато партньорите имат общи сметки, кредити, имущество или единият от тях е разполагал с по-голям контрол върху семейните финанси.

Адвокати посочват три основни стъпки, които е добре да бъдат предприети още в началото на раздялата: да се съберат и запазят финансовите документи, да се изясни какво се случва с общите банкови сметки и да не се подписва нищо, преди съдържанието му да бъде внимателно проверено.

Първата задача е да се осигури достъп до документите, които показват реалното финансово състояние на семейството. Това включва банкови извлечения, договори за кредити, данни за спестявания, инвестиции, недвижими имоти, застраховки и пенсионни права. Подобна информация може да бъде важна при бъдещо уреждане на имуществените отношения и издръжката.

При развод сред основните икономически последици са уреждането на придобитото по време на брака имущество и евентуалната издръжка между бившите съпрузи.

Втората важна тема са общите банкови сметки. След раздяла е необходимо ясно да се установи кой има достъп до парите, какви автоматични плащания продължават да се извършват и кои общи задължения трябва да бъдат обслужвани. При прибързани действия съществува риск единият партньор да остане без средства за текущи разходи или да възникнат спорове за вече изтеглени суми.

Третият съвет е да не се подписват споразумения под натиск или само въз основа на уверението, че „по-късно всичко ще бъде разделено справедливо“. Именно подобни устни обещания могат да доведат до скъпи грешки. Преди подписване на документ, който засяга имущество, дългове, издръжка или отказ от права, е разумно да се потърси независима правна консултация.


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